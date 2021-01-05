AliExpress’in kurucusu Jack Ma ortadan kayboldu!

Dünyanın en büyük alışveriş platformlarından AliExpress’in kurucusu Jack Ma hakkında şaşırtıcı bir iddia geldi. Milyarder isimden yaklaşık 2 aydır haber alınamadığı ve Ma’nın bir anda ortadan kaybolduğu bildiriliyor.

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Jack Ma tam 2 aydır kayıp: AliExpress’in kurucusu nerede?

Alibaba grubunun kurucusu olan Jack Ma’nın kaybolduğuna yönelik ilk iddialar, geçtiğimiz hafta Financial Times’ın yayınladığı bir haber ile ortaya çıktı. Habere göre Ma, jüri başkanı olduğu “Africa’s Business Hereos” (Afrika’nın Ticaret Kahramanları) yarışmasının Kasım ayındaki final programına katılmadı. Milyarder iş adamının yoğun iş programından dolayı etkinliğe katılım göstermediği açıklanırken, Jack Ma’nın yerinde Alibaba’nın diğer kurucularından Lucy Peng bulundu.

Son olarak bu yarışmanın çekimlerinde görülen Jack Ma ile yaklaşık 2 aydır kimsenin iletişim kuramadığı bildiriliyor. Adeta sırra kadem basan 56 yaşındaki ismin sosyal medya platformu Twitter’daki son paylaşımını 10 Ekim tarihinde yapması ise dikkat çekiyor. Ayrıca son dönemde Çin hükümetiyle sorunlar yaşaması da Ma’nın akıbeti hakkında kuşkuları arttırıyor.

1999 yılında arkadaşlarıyla beraber Alibaba’yı kuran Jack Ma, şirketinin değerini birkaç yılda 1 milyar doların üzerine taşımayı başardı. Daha sonra AliExpress, Taobao, Tmall ve Alipay gibi başarılı girişimlere de imza atan Ma, son olarak ödeme kuruluşu Ant Group’u halka arz etmeye hazırlanıyordu. 34 milyar dolar değerindeki dünyanın en büyük halka arz işlemi, Çin’deki düzenleyici kuruluşların devreye girmesiyle 3 Kasım’da durdurulmuştu. Son olarak Ma’nın ortadan kaybolması ile ilgili şimdiye kadar resmi bir açıklamanın gelmediğini de belirtelim.