Genel
1200 beygirlik Lamborghini Huracan: Zyrus LP1200 Strada!
Lamborghini Huracan zaten performansıyla dikkat çeken bir araçtı. Zyrus‘un bu dokunuşuyla Huracan, 1200 beygirlik bir hiper otomobil avcısına dönüşmüş. Karşınızda Zyrus LP1200 Strada!
İlginizi çekebilir: 2021 Mercedes C-Sınıfı, neredeyse kamuflajsız görüntülendi
Norveçli bir modifiye şirketi olan Zyrus, bu proje üzerinde 2 yıldan uzun süredir çalışıyor. 6000 km’yi aşkın pist sürüşlerinden sonra bu modifiye kitini müşteriler için satışa hazır hale getirdi.
Zyrus LP1200 Strada olarak adlandırılan bu araç, Lamborghini Huracan’ın 5.2 litrelik V10‘unu temel alıyor. Tabi çift turbolu bir modifikasyon barındırdığını da söyleyelim. Normal modda 900 beygir güç sunan araç, pist moduna alındığında 1200 beygir gücü kullanıma hazır hale getiriyor.
Diğer modifikasyon markalarının aksine Zyrus, yalnızca değişik egzoz sesi ve görünüm değişimi üzerine çalışmamış. Özel tasarladıkları gövde kiti ile Huracan’a, 200 km/s hızda 2010 kg‘lık yere basma kuvveti sağlamışlar.
Zyrus LP1200 Strada’nın dış tasarımına baktığımızda kaputtaki büyük havalandırma delikleri dikkat çekiyor. Genişleyen çamurluklar ve devasa arka kanat ise aracın normalin dışında bir Huracan olduğunu vurgular nitelikte. Aracın arkasında ise yeni farlar ve yeni difüzör göze çarpıyor.
Zyrus LP1200 Strada, fabrika çıkışı bir Lamborghini Huracan’a kıyasla en az 600 adet yeni parçaya sahip ve toplam ağırlığı ise 1427 kg. LP1200 R adındaki sadece piste özel bir versiyon ise 1200 kg ağırlığa sahip ve 2142 kg‘lık bir yere basma kuvvetine sahip.
Bu araçların fiyatlarına gelecek olursak LP1200 Strada‘nın fiyatı 595 bin €‘dan başlıyor. LP1200 R ise 525 bin €‘dan başlayan fiyatlara sahip.
Kaynak: Carscoops
Genel
Epic Games günün ücretsiz oyunu: Torchlight 2
Epic Games Store, yıl sonu indirimi kapsamında, 31 TL değerindeki Torchlight 2 oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuldu.
İlginizi çekebilir: Nintendo, Mario-Kart turları yapan şirkete karşı davayı kazandı
2020 yılının sonunda özel bir kampanya ile yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games Store’un bugünkü ücretsiz oyunu Torchlight 2 oldu.
Torchlight 2, pek çok RPG ve Hack’n Slash severin gözünde iyi bir yere sahip bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda seçebileceğimiz dört farklı sınıf bulunuyor. Oynayış tarzınıza göre aynı sınıftaki ve benzer ekipmanlara sahip karakterlerin bile oldukça farklı olabilmesini sağlıyor.
Epic Games Store’un ücretsiz verdiği oyunda, Vildrean ismi verilen bu büyük evrende ortamı keşfederken, oyunun atmosferi ise gerçekten de dikkat çekici. Yağmur, kar gibi farklı hava şartları altında oyunda savaşıyor olmak oyuna farklı bir hava katıyor. Ayrıca söz konusu oyunda internet üzerinden arkadaşlarınızla birlikte maceralara atılabiliyorsunuz.
Torchlight 2 oyunu için minimum sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows XP SP3/Vista/Windows 7
- İşlemci: x86 uyumlu 1,4 GHz veya daha hızlı
- RAM: 1 GB
- Depolama: 1,7 GB
- Görüntü kartı: DirectX uyumlu 3D grafik kartı, en az 256 MB bellek
- DirectX®: 9.0c
- Not: İnternetten oynayabilmek için internet bağlantısı gerekmektedir.
Epic Games’in ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Torchlight 2 oyununu henüz indirmediyseniz 31.12.2020 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
Genel
Boston Dynamics robotlarından yeni yıl dansı
Ürettiği çeşitli robotlar ile gündemden düşmeyen Boston Dynamics, bu kez dans eden robotlarıyla görenleri şaşkına çevirdi. Şirket, yeni yıl hediyesi olarak Atlas, Handle ve Spot robotlarını dans ettirdi.
İlginizi çekebilir: Robot avukat kendi suçu ile başa çıkmaya çalışıyor !
Ürettiği robotlar ile adını duyuran ABD’li merkezli şirket Boston Dynamics, sosyal medyada yayınladığı yeni bir video ile gündemde. Ticari amaçlı robot tasarlayan Boston Dynamics, aynı zamanda ABD ordusu için de robotlar üretiyor.
Şirketin resmi hesabı üzerinden yayınlanan videoda Boston Dynamics’in en gelişmiş robotları Atlas, Spotmini ve Handle, yeni yılı kutlamak için “Do You Love Me” adlı şarkıda dans performanslarını sergiliyorlar. Robotların dans sırasındaki uyumları oldukça dikkat çekiyor.
Boston Dynamics’in videolu mesajında, “Daha mutlu olmasını umduğumuz bir yılın başlangıcını kutlamak için tüm ekibimiz bir araya geldi. Boston Dynamics’ten herkese mutlu yıllar” ifadesine yer verildi.
Söz konusu videoyu şirket, hem Instagram hem de YouTube kanalında paylaştı ve kısa sürede yüz binlerce kullanıcının dikkatini üzerinde toplamayı başardı.
Boston Dynamics, Hyundai’a Satılmıştı
Boston Dynamics geçtiğimiz haftalarda yine el değiştirmişti. 1.1 milyar dolar karşılığında Hyundai, Softbank’tan Boston Dynamics’in hisselerini satın almıştı. Şirket daha önce de Google çatısı altında faaliyet gösteriyordu ve sadece üç yılda değerini 11’e katlayarak büyük bir başarı gösterdi.
Boston Dynamics’in Spotmini adını verdiği robot köpek, 84 santimetre boyunda, 30 kilogram ağırlığında ve 90 dakikalık çalışma gücüne sahip. Dünyanın en gelişmiş robotlarından biri olarak değerlendirilen Atlas ise 1.5 metre yüksekliğinde ve 80 kilogram ağırlığında. Lojistik amaçlı üretilen Handle ise sadece 5 kilo ağırlığında ancak kendinin 3 katı ağırlığı taşıyabiliyor.
Akıllı Telefonlar
Honor V40 Game Bench üzerinde görüntülendi!
Honor V40 modeli çıkışına yakın yeni detaylar sunmaya devam ediyor. Akıllı telefon son olarak Game Bench üzerinde görüntülendi.
İlginizi çekebilir; Noel tatilinde etkinleştirilen her 10 cihazdan 9’u, iPhone serisine ait!
Honor V40 Dimensity 1000+ işlemcisi ile piyasaya çıkıyor!
Honor yeni akıllı telefon serisi ile rekabette öne çıkmaya hazırlanıyor. Daha önceden piyasaya sürdüğü fiyat performans ürünleriyle adından sıkça söz ettiren akıllı telefon üreticisi, yeni serisi V40 ile kullanıcılarının karşısına çıkmayı planlıyor. Her geçen gün yeni detaylar ile karşımıza çıkan akıllı telefon serisinin baz modeli, Game Bench üzerinde görüntülendi. Mobil oyun sevdalılarının yakından takip ettiği sitede görüntülenen akıllı telefon, performansına dair bazı ipuçlarını bizlere gösterdi.
NWE-AN10 kod adıyla ortaya çıkan Honor V40, Game Bench‘te yapılan teste göre 90 Hz ekran yenileme hızında tam 90 FPS performans verebilecek. Dimensity 1000+ işlemciye sahip olacağı daha önceden ortaya çıkan akıllı telefon, mobil oyunlara düşkün kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek gibi gözüküyor. Yine daha önceden ortaya çıkan 120 Hz ekran yenileme hızı ile alakalı iddiaların ise gerçek olmadığı tahmin edilmekte. Amiral gemisi özellikleri ile dikkat çeken akıllı telefon kullanıcılarını 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasiteleri ile karşılayacak. Serinin diğer iki üyesi ile birlikte Ocak 2021 tarihinde tanıtılacak olan amiral gemisi akıllı telefon, bakalım beklentilerin üstüne çıkmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Senior_can, 4 gün önce
-
Canlı Kripto Para Fiyat Takibi
Yazan: bbozmen, 5 gün önce
-
Yazan: bbozmen, 5 gün önce
-
Okuma Önerisi: Kripto Para Birimlerinin Geçmiş Yıllara Dayanan Tarihi
Yazan: bbozmen, 5 gün önce
-
Yazan: eziodafirenze, 5 gün önce