Alcatel 5V Türkiye’de satışa çıktı

TCL Communication, tamamen yeniden tasarlanmış olan ve cihazları arasında amiral gemisi olarak sunduğu Alcatel 5V’yi piyasaya sürdü.

İlginizi çekebilir: Tüm Xiaomi ürünlerinde indirim (Xiaomi Pocophone F1 hediye ediyoruz!)

Yüz tanıma teknolojisi kullanılıyor

Alcatel 5V, iyileştirilmiş FullView 19:9 ekranı ve yapay zekası destekli kameraları ile dikkat çekiyor. 6.2inç’lik ekran boyutuna sahip cihaz, yüzde 88’lik bir ekran gövde oranına sahip. Cihazın arka tarafında 16 MP ve 2 MP iki adet kamera bulunuyor. Bununla birlikte kullanıcılarına bokeh efekti ile fotoğraf çekme ayrıcalığını sağlıyor. Cihazın ön tarafında ise 13 MP çözünürlüğe sahip bir selfie kamerası bulunuyor.

Ayrıca cihaz yüz tanıma teknolojisini de kullanıyor, 106 yüz anahtar noktası ile Face Key özelliğine de sahip. Bu Face Key 0.5 saniye içinde güçlü, güvenlik ve hızlı erişim sağlıyor. Cihaz 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı boyutuna sahip. Aynı zamanda cihaz gücünü helio P22 yongasından alıyor. Alcatel 5V, 1080p ve 30 fps video deneyimi sunuyor. Arka kameranın diyafram açıklığı ise F2.2 olarak görünüyor.

Cihazın fiyatına gelecek olursak, orta segmentte yer alan cihaz ülkemizde 2.199 TL gibi bir fiyatla yer alıyor. Fiyat konusunda siz ne düşünüyorsunuz?