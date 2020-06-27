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Aktif Gürültü Engelleme hayatıma ne katıyor? (VIDEO)
Bu videomuzda, ANC olarak kısalttığımız Aktif Gürültü Engelleme teknolojisi nedir, nasıl çalışır ve neden önemli bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Ayrıca gündelik hayatta kullandığımız ANC özelliğine sahip Philips PH805 modelinin de genel olarak sunduklarını anlattık.
Aktif Gürültü Engelleme vs Pasif Gürültü Engelleme
İsterseniz ilk olarak aktif gürültü engelleme teknolojisi nedir ve nasıl çalışır ondan bahsedelim
ANC, ortamda istemediğiniz gürültüleri duymanızı engelleyen bir teknoloji. Kulaklık bunu, üzerindeki mikrofonlarla ortam sesini anlık olarak devamlı analiz ederek, örnekleyerek ve fazını ters çevirip, kulağınıza geri vererek yapıyor. Yani aslında ortamdaki ses göre karşıt bir frekans üreterek kulağınızın bunları duymasını engelliyor. ANC özelliği genelde tekrar eden seslerde daha başarılıdır. Örneğin uçağın uğultusu, bir tren’in ve otobüsün tekrar eden motor sesi, evinizde çalışan çamaşır makinesi gibi. Ama günümüzde benim denediğim ve üst segmentte kabul ettiğimiz kulaklıkların ANC özelliği o kadar gelişti ki, artık neredeyse bu özelliği aktif ettiğinizde ortamdaki hiçbir sesi duymuyorsunuz.
Pasif Gürültü Engelleme ise kulaklığın tasarımı ile ilgili bir konudur. Yani herhangi bir teknoloji gerektirmeksizin, kulaklık kulağınızı içine alan yapısı ve malzemesiyle dış sesi ne oranda kesiyorsa onu ifade eder.
ANC benim hayatıma ne kattı?
Gündelik hayatımda şunu fark ettim, bazen işten çıkıp Pendik’e ailemi ziyarete gidiyorum. Gün yoğun geçen bir günse kafam kazan oluyor ve müzik dinlemek istemiyorum. Ama ben 500T ile ofise gidiyorum ve tahmin edersiniz ki genelde çocuklar oluyor, çocuk olmasa bile çok fazla ses oluyor. Otobüsün kendi motor sesi bile kendi başına yetiyor.
Normalde ANC özelliği olmayan bir kulaklık kullandığınızda, bu sesi bastırmak için müzik dinlemeniz lazım ama benim zaten kafam kazan gibi olmuş müzik dinlemek de istemiyorum. O nedenle Philips PH805 kulaklığı takıyorum, ANC özelliğini yanındaki panelden açıyorum. Şanslıysam oturabiliyorsam kafamı dayıyorum, oturamıyorsam bi yere dayanıyorum öyle eve kadar gidiyorum.
ANC özelliğini çok sevdiğim bir başka seyahat de uçakta oluyor. Tabi şimdi korona dönemi olduğu için bi yerlere gidemiyoeuz ama ben normalde işim gereği çok sık seyahat ediyorum. Gittiğiniz yere göre 3 saatten 10 – 12 saate kadar değişen yolculuklar olabiliyor. Uçağın bir kendi gürültüsü var pek fark etmeseniz de böyle alttan altta başınızı ağrıtan, bir de en kötüsü arka koltuğunuzda çarpanızıda ağlamaya müsait bir çocuğa denk geldiyseniz, yolculuğunuz biraz tatsız bir hale gelebiliyor. Yine az önce söylediğim gibi takıyorum, kafam rahat.
Neden Philips PH805 öneriyoruz?
Philips PH805 modelini önermemizin temel sebebi, uygun fiyatlı bir kulaklık olmamasına rağmen özelliklerine rağmen rakiplerinden önemli derecede ucuz olması.
Mesela bu anlamdaki en çok konuşulan Sony WH-1000XM3 modeli 2.200 TL, Philips 1150 TL, Yine Beats’in vs modellerine baktığımızda yine 2000 TL civarında görülüyor.
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Hangi teknoloji şirketinin CEO’su olmak isterdik? | Soru Plus #4
Soru Plus #4 ile her hafta olduğu gibi karşınızdayım. Bu hafta ofisimize “Hangi teknoloji şirketinin CEO’su olmak isterdiniz?” sorusunu ilettim.
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Soru Plus #4 zaman çizelgesi
0:00 Anons.
0:20 Çekim odasında birtakım değişiklikler.
1:40 Hangi şirketin CEO’su olmak isterdin? (Yıldıray)
7:16 Hangi teknoloji şirketinin CEO’su olmak isterdin? (Aydoğan)
8:44 alisensoy: Tam ekran telefonlar dediğimiz çerçevesiz telefonlar alınır mı, alınırsa uzun ömürlü olur mu ve fiyat performans kabul edilecek olanları var mı, pop up veya mekanik kameralar dayanıklı mı yoksa hala alacak yolları var mı? Teşekkür ederim kolay gelsin severek takip ediyorum iyi çalışmalar.
11:04 komikolmayansayfa1: Honor X10 Türkiye’ye gelir mi?
12:00 Hasan Nema Yıldırım: Günümüzde telefonların birbirleriyle en cok rekabet ettiği konu kamera. Fakat çift ön kamera (ekstra geniş açı) birçok telefonda halen yok. Ben bunun bir artı olduğunu düşünüyorum, telefon üreticileri bu konuda neden daha hassas olmuyorlar? Realme ve lg bu konuda daha üstünde duruyor. Ayrıca çift ön kameralı telefonlar için satın alma rehber videosu çekilirse cok ıyı olur.
14:34 Hangi şirketin CEO’su olmak isterdin? (Ersin)
15:00 hz_emre: Elephone cihazların fiyatları neden ucuz?
15:30 hsyn_ay: li-po piller mi daha iyi li-ion piller mi daha iyi?
17:57 : Melih Burak Aslan: Ülkedeki vergiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu vergilendirme miktarı normal mi? Yoksa daha mı az/çok alınmalı? Bu konu hakkında açıklayıcı düşünceleriniz var mı?
22:45 Hangi şirketin CEO’su olmak isterdin? (Aslı)
24:14 Hangi şirketin CEO’su olmak isterdin? (Can)
25:53 Bitiş Anonsu
İyi seyirler…
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Telefon ve dizüstü bilgisayar uyumu, ofiste bana ne kazandırıyor?
Huawei, geçtiğimiz dönemde sadece ürettiği modellerle değil bu modellerin birbiri ile uyumu ve oluşturduğu ekosistemiyle de çok konuşuluyor. Bu videoda, şirketin akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar uyumunun, ofis hayatında bize ne gibi faydalar sağladığını anlattık.
Telefon ve dizüstü bilgisayar uyumu – Bağlantı şekilleri neleri
Sözünü ettiğimiz uyum için birçok farklı bağlantı yöntemi var. PC Manager isimli dizüstü bilgisayar programı üzerinden telefonunuzu QR kod, Bluetooth veya direkt olarak NFC etiketi üzerinden bağlayabiliyorsunuz. Saniyeler içerisinde gerçekleşen bağlantı sonrasında, akıllı telefonunuz dizüstü bilgisayarınızın ekranında beliriyor ve ardından tüm işlemleri buradan kontrol edebiliyor, ek özellikleri de kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz yavaş yavaş bu ek özelliklerin neler olduğuna yakından bakalım.
Uyumun getirdiği avantajlı özellikler neler?
Telefondan yazı kopyalayıp PC’ye yapıştırmak: Bu özellik sayesinde akıllı telefonunuzda kaydettiğiniz herhangi bir yazıyı, bilgisayarınız üzerinden CTRL+C, CTRL+V komutu ile kopyalayıp bilgisayarınızda Word ya da Not defteri gibi kaynaklara anında yapıştırabiliyorsunuz. Normalde akıllı telefonunuzdaki bir yazıyı kendinize almak için WhatsApp’tan mesaj olarak gönderme veya e-mail atma gibi işlemler yapıyoruz. Ancak bu özellik sayesinde ihtiyacımız olan yazıyı çok daha kolay bir şekilde bilgisayarımıza kopyalayabiliyor ve çalışırken hız kazanıyoruz.
Telefondaki uygulamaları bilgisayardan kullanma: Akıllı telefonunuz bu uyum sayesinde dizüstü bilgisayarınızdan kontrol edilebildiği için, klavyeye ihtiyaç duyduğunuz uygulamalarda bu işe yarar bir özellik olabiliyor. Örneğin ben Instagram mesajlarına yanıt verirken bu özeliği kullanıyorum ve telefondan mesaj yazmak yerine bilgisayarımın klavyesi ile çok daha hızlı bir şekilde mesajlara dönüş yapabiliyorum.
Tek tıkla görsel ve dosyaları bilgisayara aktarma: Artık akıllı telefonumuz, yaptığımız işlerde çok ihtiyaç duyduğumuz bir araç haline geldi. Haliyle bazen dizüstü bilgisayarında çalışıyorken akıllı telefonumuzdaki bir fotoğrafa veya dosyaya ihtiyaç duyabiliyoruz. Bu uyum sayesinde telefonunuzun galerisini açıp tek tuşla bir veya birden fazla fotoğrafı bilgisayarınıza gönderebiliyorsunuz. Ayrıca bu telefonunuzdaki diğer dosya türleri için de geçerli!
Telefona cevap verme: Akıllı telefon ve bilgisayar bağlantısı aktifken, dilerseniz gelen bir aramaya dizüstü bilgisayarınız üzerinden cevap verebiliyor ve istediğiniz zaman telefondan devam edebilmek için bilgisayar bağlantısını da koparabiliyorsunuz.
Son olarak ihtiyaç duyduğunuz anda telefonunuzu sallayarak NFC etiketine dokundurmanız, ekran kaydına başlamak için yeterli. Bu sayede hem bilgisayar hem de telefonun ekran kaydı aynı anda birleşik olarak alınıyor.
Hangi modeller uyumlu?
Çoklu Ekran (Multi-Screen Collaboration) özelliği kullanabilen uyumlu Huawei telefon modelleri:
HUAWEI P40, HUAWEI P40 Pro, HUAWEI P40 Pro+, HUAWEI Mate 30, HUAWEI Mate 30 Pro, HUAWEI Mate 30 RS, HUAWEI Mate 20, HUAWEI Mate 20 Pro, HUAWEI Mate 20 RS, HUAWEI Mate 20X, HUAWEI P30, HUAWEI P30 Pro, HUAWEI Mate Xs, HUAWEI nova 5T
Huawei Share OneHop özelliği kullanabilen uyumlu Huawei telefon modelleri:
HUAWEI P40, HUAWEI P40 Pro, HUAWEI P40 Pro+, HUAWEI Mate 30, HUAWEI Mate 30 Pro, HUAWEI Mate 30 RS, HUAWEI Mate 20, HUAWEI Mate 20 Pro, HUAWEI Mate 20 X, HUAWEI Mate 20 RS, HUAWEI Mate 10, HUAWEI Mate 10 Pro, HUAWEI Mate RS, HUAWEI Mate 9, HUAWEI Mate 9 Pro, HUAWEI P10, HUAWEI P10 Plus, HUAWEI P20, HUAWEI P20 Pro, HUAWEI P30, HUAWEI P30 Pro, HUAWEI nova 3, HUAWEI nova 5T, HUAWEI Mate Xs
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3000 – 4000 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2020 – v2)
3000 – 4000 TL arası en iyi akıllı telefonlar listemizde, bu segmentte tavsiye ettiğimiz en iyi modelleri sıraladık.
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Genel Bilgilendirmeler
Zamlanan fiyatlar dolayısıyla akıllı telefon satın alma tavsiye videolarımızı güncelliyoruz ve ikinci ise videomuz 3000 – 4000 TL arası en iyi akıllı telefonlar.
Listeler bildiğiniz gibi mevcut aralıktaki her akıllı telefonu koyduğumuz listeler değil. Fiyat performansından kefil olduğumuz ve mevcut fiyat aralığındaki en iyi telefonlar olduğunu düşündüğümüz modelleri koyuyoruz. Zaten bu fiyat segmentinde aslında 10’larca cihaz olmasına rağmen sadece 3 model belirledik. İsterseniz hemen başlayalım.
3000 – 4000 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2020 – v2)
Redmi Note 9 Pro (2999 TL – 3200 TL)
- Cam ön ve arka yüzey, plastik çerçeveler
- 6.67 inç IPS LCD ekran, 1080p Full HD+
- Snadpragon 720G işlemci
- 64 MP ana kamera + 8 MP ultrageniş açı + 2 MP derinlik + 5 MP makro
- 6 GB RAM
- 64 GB / 128 GB depolama
- 5020 mAh batarya + 30W hızlı şarj desteği
Huawei P40 Lite (3200 TL)
- Kirin 810 işlemci
- Yan çerçeveler ve arka yüzey plastik
- 6.4 inç IPS LCD , 1080p Full HD+ ekran
- 6 GB RAM – 128 GB depolama
- 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro + 2 MP derinlik
- 16 MP ön kamera
- 4200 mAh pil + 40W hızlı şarj
Realme 6 (3200 TL)
- Plastik arka yüzey, plastik çerçeveler
- 6.5 inç IPS LCD ekran – 90 Hz tazeleme hızı
- Mediatek MT6785 Helio G90T
- 8 GB RAM – 128 GB depolama
- 64 MP + 8 MP ultrageniş açı + 2 MP makro + 2 MP derinlik
- 16 MP ön kamera
- 4300 mAh pil + 30W hızlı şarj
Mi Note 10 Lite (3.599 TL)
- Kavisli ekran
- Metal ve cam karışımı tasarım
- 6.47 inç AMOLED ekran
- Snapdragon 730G
- 6 GB RAM
- 64 veya 128 GB depolama
- 64 MP + 8 MP + 2 MP + 5 MP
- 5260 mAh batarya + 30W şarj
Realme 6 Pro (3800 TL)
- Cam arka yüzey, plastik yan çerçeveler
- 6.6 inç IPS LCD
- 90 Hz tazeleme hızı
- 8 GB RAM – 128 GB depolama
- Snapdragon 720G
- 64 MP ana kamera + 12 MP telephoto + 8 MP ultrageniş açı + 2 MP makro
- 4300 mAh – 30W hızlı şarj