Aksaray Belediyesi Bilim Merkezi ile geleceğin mucitlerini yetiştirecek!

Aksaray Bilim Merkezi kapılarını bilim ve teknolojiye ilgi duyan gençlere açıyor. Aksaray Belediyesi, bilim ve teknolojinin imkanlarından faydalanmak isteyen gençler için büyük avantaj sunması beklenen merkezin yapımını tamamladı.

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Bilim Merkezi gençlerin vakit geçirebileceği bir merkez olacak

Aksaray, Mercedes Benz, Sütaş ve Brisa gibi markalara uzun süredir ev sahipliği yapıyor. İç Anadolu’da sanayiye yönelik yatırımları ile adından söz ettiren bir şehir. Özellikle coğrafi konumundan dolayı markaların ve yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarıyor.

Bilim Merkezi sayesinde de gençlerin ilgisini bilime ve teknolojiye çekmeyi amaçlıyor. Fizik, Kimya, Matematik, Geometri, Mekanik, Elektronik ve Uzay gibi konular atölyelerden bazıları olarak karşımıza çıkıyor. İHA ve SİHA eğitimleriyle ilgili kursların da yakın zamanda açılacağı aldığımız bilgiler arasında. Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Burada verilen eğitimlerle gençlerin insansız hava aracı veya model uçak teknolojisini öğrenme, uçurma yeteneğini kazanma ve üretiminde rol alma yeteneği kazandırılacak” dedi.

Bilim Merkezi çocuklar için eğlenceli ve etkileşimli bir ortam sunuyor. Kum sarkacı, dev piyano, su futbolu gibi 21 farklı etkinlik alanına sahip bir alana sahip. Böylece çocukların severek vakit geçireceği bir alan oluşturulmuş. Küçük yaşlarda ilgilerini çekmeyi hedefliyor. Böylece fikirler edinmeleri ve hayal güçlerinin gelişmesi hedefler arasında yer alıyor.

Bilim Merkezi, giriş katında 120 metrekaresi kapalı ve 120 metrekaresi açık hale getirilebilen Bilim Temalı Çocuk Kütüphanesi’ne ev sahipliği yapıyor. Vatandaşların kullanabileceği 500 kişilik bir konferans salonu da bulunuyor. Böylece öğrencilere, öğretmenlere ve ebeveynlere yönelik söyleşi, konferans ve tiyatro gibi faaliyetler için kullanılması amaçlanıyor.

Dileriz Aksaray Belediyesi‘nin bu hamlesi diğer belediyeler tarafından benimsenir ve daha fazla Bilim Merkezi görebiliriz.