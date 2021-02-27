Haber
Aksaray Belediyesi Bilim Merkezi ile geleceğin mucitlerini yetiştirecek!
Aksaray Bilim Merkezi kapılarını bilim ve teknolojiye ilgi duyan gençlere açıyor. Aksaray Belediyesi, bilim ve teknolojinin imkanlarından faydalanmak isteyen gençler için büyük avantaj sunması beklenen merkezin yapımını tamamladı.
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Bilim Merkezi gençlerin vakit geçirebileceği bir merkez olacak
Aksaray, Mercedes Benz, Sütaş ve Brisa gibi markalara uzun süredir ev sahipliği yapıyor. İç Anadolu’da sanayiye yönelik yatırımları ile adından söz ettiren bir şehir. Özellikle coğrafi konumundan dolayı markaların ve yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarıyor.
Bilim Merkezi sayesinde de gençlerin ilgisini bilime ve teknolojiye çekmeyi amaçlıyor. Fizik, Kimya, Matematik, Geometri, Mekanik, Elektronik ve Uzay gibi konular atölyelerden bazıları olarak karşımıza çıkıyor. İHA ve SİHA eğitimleriyle ilgili kursların da yakın zamanda açılacağı aldığımız bilgiler arasında. Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Burada verilen eğitimlerle gençlerin insansız hava aracı veya model uçak teknolojisini öğrenme, uçurma yeteneğini kazanma ve üretiminde rol alma yeteneği kazandırılacak” dedi.
Bilim Merkezi çocuklar için eğlenceli ve etkileşimli bir ortam sunuyor. Kum sarkacı, dev piyano, su futbolu gibi 21 farklı etkinlik alanına sahip bir alana sahip. Böylece çocukların severek vakit geçireceği bir alan oluşturulmuş. Küçük yaşlarda ilgilerini çekmeyi hedefliyor. Böylece fikirler edinmeleri ve hayal güçlerinin gelişmesi hedefler arasında yer alıyor.
Bilim Merkezi, giriş katında 120 metrekaresi kapalı ve 120 metrekaresi açık hale getirilebilen Bilim Temalı Çocuk Kütüphanesi’ne ev sahipliği yapıyor. Vatandaşların kullanabileceği 500 kişilik bir konferans salonu da bulunuyor. Böylece öğrencilere, öğretmenlere ve ebeveynlere yönelik söyleşi, konferans ve tiyatro gibi faaliyetler için kullanılması amaçlanıyor.
Dileriz Aksaray Belediyesi‘nin bu hamlesi diğer belediyeler tarafından benimsenir ve daha fazla Bilim Merkezi görebiliriz.
Genel
Terraria Google Stadia’ya sonunda geliyor!
Terraria yapımcısı ile Google arasındaki ortadan kalktı. Sevilen oyun yakın bir zaman içerisinde Google Stadia platformuna giriş yapacak.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Aksaray Belediyesi Bilim Merkezi ile geleceğin mucitlerini yetiştirecek!
Terraria yapımcısı Google hesaplarına sonunda ulaştı!
Oyun dünyasında geçtiğimiz günlerde ilginç bir gelişme yaşanmıştı. Terraria oyununu geliştiren Andrew Spinks, sevilen oyunun kesinlikle Stadia için gelmeyeceğini duyurdu. Konu ile alakalı Twitter‘dan açıklama yapan Spinks, Google hesaplarına ulaşamadığını gerekçe göstermişti. Oldukça sinirlenen Andrew Spinks, Google’ın bu konuda yardımcı olmaması nedeniyle oyunu Stadia‘ya çıkarmayacağını belirtti. Ancak son gelen haberlere göre, konu hallolmuş gibi gözüküyor. Zira oyunun forum sayfasında Terraria‘nın Stadia için tekrardan piyasaya çıkacağı ortaya çıktı.
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Konuyla alakalı olarak yapımcı firmaya ait silinen YouTube kanalının tekrardan aktif olduğu ortaya çıktı. Andrew Spinks henüz bir açıklama yapmazken, görünüşe göre Google hesaplarını kurtarmayı başardı. Ayrıca oyunun Stadia‘ya gelecek olması da hayranlarda sevince neden oldu. Oyunun tam olarak ne zaman geleceği henüz açıklanmadı. Ancak Terraria 1.4.0.5 sürümü ile Stadia platformuna giriş yapacak. Bununla birlikte oyunun şu an Google tarafından sertifikalandırılacağı açıklandı. Bakalım sevilen oyun, bekleyişin ardından hayranlarını memnun etmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.
İşletim Sistemleri
Microsoft Windows 10 güncelleme sürecini kolaylaştıracak
Sistem için yeni bir indirme türünün keşfedilmesiyle Microsoft firmasının Windows 10 güncellemelerinde yapacağı değişim ortaya çıktı. Şirket bütün güncelleme ve düzeltmeleri bir paket altında toplayan bir güncelleme piyasaya çıkaracak. Böylelikle güncellemeleri indirme ve kurma başarı oranlarının artması ve görülen sorunların azalması planların arasında.
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Microsoft güncellemeler için bazı özel durumlarda bu yolu izleyebiliyor. Servicing stack update (SSU) denilen güncelleme versiyonlarıyla birlikte güncelleme sürecine önemli değişiklikler yapan firma; bu şekilde farklı iyileştirmeler için oluşabilecek sorunları çözmeyi hedefliyor. Son güncellemeyle paylaşılan yazıda ise firma bu güncellemelerin sağlam ve güvenli yükseltmeler yaptığını not düşüyor.
Normalde bu SSU güncellemeleri ayrı bir şekilde yapılıyorlar. Ancak Microsoft firmasının geçen sene söylediğine göre artık Windows 10 düzenli güncellemeleriyle birlikte bu güncellemeleri görebileceğiz. Dolayısıyla normal güncellemelerle SSU güncellemeleri arasında oluşabilen bazı sorunların da önüne geçilmesi muhtemel. Ki bu tip sorunları genelde yönetici hesaplarda görsek de; normal kullanıcıların da güncellemelerle uğraşırlarken karşılarına çıkabiliyorlar.
Sözü geçen Windows Update ile sunulan toplu güncellemenin ilki geçtiğimiz senenin sonlarındaki Windows 10 2004/20H2 KB4601382 güncelleme ön izlemesi ile geldi. Microsoft’un yine notlarında söylediğine göre bu güncellemeyle başlayarak firma güncellemeleri toplu verecek. Bu işlevin kullanılması için ise SSU (KB4598481) isimli ayrı güncellemenin indirilmesi gerektiği de belirtilenlerin arasında.
Genel
Huawei Elektrikli Araba Geliştirebilir İddiası Ortaya Atıldı!
Huawei‘nin elektrikli araba geliştirmek istediği iddiası ortaya atıldı. Huawei 2021 yılında elektrikli araba ile karşımıza çıkabilir.
Geçtiğimiz dönemlerde ABD tarafından türlü darbeler alan Huawei, yeni projeleri ve ürünleri ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bunların en yenisi ise sanırım bu elektrikli araba projesi. Huawei hakkında gelen sızıntılarda firmanın elektrikli araba geliştirmek istediğini iddiası yer alıyor. Dolayısıyla Huawei markasını artık sadece mobil platformlarda görmeyeceğiz gibi duruyor. Gelin haberin detaylarına inelim.
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Huawei, geçtiğimiz yıl ABD‘den yediği darbeler ile ayakta kalmayı başardı. Şimdi yeni bir başarıya imza atmak isteyen Huawei‘nin, elektrikli araba geliştireceği iddiasını ortaya atıldı. Ürün gamını her alanda genişleten Huawei, otomobil pazarına da giriş yapacak gibi duruyor.
Huawei yaptığı bir açıklama ile kendi markası altında bir elektrikli araba üreteceğini açıkladı. Daha doğrusu üretim konusunda bileşen sağlayıcısı olacaklarını açıkladı. Üstelik 2021 yılı bitmeden bazı modelleri piyasaya sürebileceğini iddia eden Huawei, bu konuda oldukça azimli gözüküyor.
İlk olarak söylentilere göz attığımızda Huawei’nin tüketici iş grubu başkanı Richard Yu’nun elektrikli arabalara odaklandığı söyleniliyor. Bununla birlikte Huawei, Changan Automobile ve BAIC Group ile bu konuda çalışmalar yapıyor. Yani Huawei ciddi ciddi elektrikli otomobil geliştirmeye başladı diyebiliriz. Ancak konu hakkında Huawei sözcüsü tarafından farklı bir açıklama geldi.
Açıklamalarda bulunan Huawei sözcüsü, otomobil üretmeyeceklerini, ancak otomobil üreticilerine yardımcı olacaklarını belirtti. Bu açıklamaya baktığımızda Huawei markalı bir araç yollarda görünmeyecek gibi gözüküyor. Ancak gelen sızıntılarda Huaewi’nin kendi aracını üreteceği bilgisi de var.
Sonuç olarak Huawei‘nin bir elektrikli araç üretip üretmeyeceği kesin değil. Ancak bu açıklamalardan anladığımız üzere Huawei gerek kendisinin gerek başka firmaların elektrikli otomobil projelerinde rol oynayacak. Bakalım Huawei konu ile ilgili net açıklamayı ne zaman yapacak.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: Ersin Akman, 6 gün önce
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Yazan: indirimkuponu, 7 gün önce
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Yazan: Frkrbk, 1 hafta önce
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Yazan: Metin Murat, 1 hafta önce
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Yazan: Metin Murat, 1 hafta önce
Terraria Google Stadia’ya sonunda geliyor!
Microsoft Windows 10 güncelleme sürecini kolaylaştıracak
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Aksaray Belediyesi Bilim Merkezi ile geleceğin mucitlerini yetiştirecek!
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