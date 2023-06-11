Dünya ülkelerinin yakasından düşmeyen ekonomik durgunluk, akıllı telefon pazarında da olumsuz bir etki yaratmaya devam ediyor. TrendForce tarafından yayınlanan bir rapora göre, 2023’ün ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %20 oranında azalarak 250 milyon cihaza geriledi. Bu düşüş, son yıllardaki en önemli yıllık düşüş olarak kaydedildi ve 2014’ten bu yana en kötü üç aylık performans oldu. İşte akıllı telefon pazarının endişe veren 2023 karnesi!

İçindekiler Samsung Gibi Markalar Durgunluğa Rağmen Üretim Hatlarını Doldurdu

Samsung Gibi Markalar Durgunluğa Rağmen Üretim Hatlarını Doldurdu

Halihazırd pazar lideri olan Samsung, genel eğilime karşı çıkarak üretimini bir önceki çeyreğe göre %5,5 oranında artırdı. Galaxy S23 modelinin piyasaya sürülmesinin de yardımıyla Güney Koreli şirket, Ocak-Mart döneminde 61,5 milyon cihaz üretti.

Bu rakamlar geçen çeyreğe göre daha fazla olsa da, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ciddi anlamda düşük. Öyle ki, geçen yılın aynı dönemine göre %16,7 düşüş yaşandığını görüyoruz. TrendForce, içinde bulunduğumuz çeyrekte yeni akıllı telefon talebindeki zayıflamanın Samsung’un üretiminde yaklaşık %10’luk bir düşüşe neden olabileceği uyarısında bulundu.

Apple ise çeyrek bazda %27,5’lik bir düşüş kaydetmiş. Ayrıca geçen yıla göre firmanın cihaz üretimini neredeyse %12 oranında azalttığı görülüyor. 53,3 milyon adet üretilen cihazların yaklaşık %78’ini yeni iPhone 14 oluşturdu. TrendForce, Apple’ın akıllı telefon üretiminin ikinci çeyrekte %20 daha da düşmesini beklediğini belirtti.

Çinli şirketler OPPO ve Xiaomi de üretimlerinde düşüş yaşadı. OPPO’nun cihaz üretimi, bir önceki çeyreğe göre %17 azalarak 26,8 milyon adede geriledi. Xiaomi ise %27,4’lük bir düşüşle 26,5 milyon cihaz üretti. TrendForce, düşük tüketici talebi ve arz fazlası nedeniyle Xiaomi’nin üretiminin ikinci çeyrekte %20 oranında artabileceğini öngördü.

Analistler, ekonomik durgunluk nedeniyle ikinci el ve yenilenmiş telefon satışlarının da arttığını belirtti. Bu durum, yeni cihaz üretiminde büyümeyi sınırlayabilir. Ancak çeyrek bazında %5’lik bir artışla 260 milyon adede ulaşması beklenen akıllı telefon üretiminin bir toparlanma işareti olduğu söylenebilir.

Akıllı telefonların sürekli gelişen donanımlarının telefon yenileme ihtiyacını azaltması ve markaların inovasyon konusunda geride kalması, akıllı telefon pazarının artık doygunluğa ulaştığını ve kullanıcıların yalnızca eski telefonları bozulunca yenisini aldıklarını gösteriyor.

Kullanıcıları cezbedecek yenilikler olmaması da zaten kötü giden pazarın düşüşe geçmesinde tuz biber olmuş durumda. Bizler de gelecekte neler olacağını merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon üretimi toparlayacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!