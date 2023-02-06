Yeni bir rapora göre, küresel akıllı telefon geliri yüzde 9 oranında azalarak 2022 yılında 409 milyar dolar ile 2017’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Counterpoint Research’e göre, küresel akıllı telefon pazarı 2022’nin 4. çeyreğinde yüzde 18 (yıldan yıla) azalarak 304 milyon adede ulaştı.

Kıdemli Analist Harmeet Singh Walia, “Hayat pahalılığı krizi, işgücü piyasasındaki sıkıntı ve tüketicilerin satın alma gücündeki düşüş, ilk beş akıllı telefon oyuncusunun her birinin sevkiyatlarında çift haneli düşüşlere neden olduğu için akıllı telefon pazarı 2022’nin dördüncü çeyreğinde baskı altında kaldı” dedi.

Ayrıca, Apple 2022 yılında yüzde 48 ile tüm zamanların en yüksek gelir payına ulaştı ve yüzde 85 ile şimdiye kadarki en yüksek faaliyet kârı payını elde etti.

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Araştırma Direktörü Jeff Fieldhack, “Üretim sorunlarını ustalıkla yöneten Apple, zaten ekonomik ve jeopolitik çalkantılarla gölgelenmiş bir yılı diğer büyük akıllı telefon oyuncularından daha iyi atlatmayı başardı” dedi.

Rapora göre Çinli akıllı telefon oyuncuları, küresel ekonomik ve jeopolitik zorluklara ek olarak yılın büyük bir bölümünde yurtiçi kapanmalardan da muzdaripti. Sonuç olarak, Xiaomi, OPPO ve Vivo’nun sevkiyatlarının her biri yüzde 20’den fazla düştü.

Rapora göre, agresif marjlarla premium telefonlar sunmalarına rağmen Çinli markalar henüz premium pazara giremedi ve Huawei’nin düşüşünden tam olarak faydalanamadı.