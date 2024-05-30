Orta segment bütün ülkelerde en çok akıllı telefon satılan segmentlerden birisi. Bundan mütevellit markalar artık orta segmente fazlasıyla ağırlık vermeye başladı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S23 FE modelini bu segmente konumlandırıyor. Xiaomi ise orta segmente konumlandırdığı Poco F6 modelini geçtiğimiz hafta piyasaya sürdü. Peki hangisi daha iyi? Sizin için araştırdık.

Galaxy S23 FE neler sunuyor?

Galaxy S23 FE, 2340 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. 403 PPI piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekran 6.3 inç büyüklüğünde ve 120hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise Dynamic AMOLED bir panel kullanılıyor. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Galaxy S23 FE kaputun altında Samsung’un kendi ürettiği Exynos 2200 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga setlerine 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Yonga setleri gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Galaxy S23 FE üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 MP çözünürlüğünde telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Poco F6 neler sunuyor?

Poco F6, 1220×2712 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.67 inç büyüklükte ve 120 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli olarak ise CrystalRes Flow AMOLED bir panel kullanılıyor.

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Poco F6 kaputun altında Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB/ 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB/ 512 GB UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti gücünü 90W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Poco F6 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte Sony IMX355 sensörlü ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Akıllı telefon ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 20 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.

Hangisi daha iyi?

Ekran tarafında Poco F6 daha büyük ekran ve daha yüksek çözünürlük ile öne çıkıyor. Batarya tarafına geldiğimizde ise Galaxy S23 FE 25W kablolu şarj hızını destekleyen 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahipken Poco F6 90W kablolu hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip. Bu bağlamda batarya tarafında da Poco F6 öne çıkıyor. Performans tarafında Galaxy S23 FE Exynos 2200 yonga setine sahipken Poco F6 Pro bu senenin amiral gemisi katili yonga seti olan Snapdragon 8s Gen 3 yonga setine sahip. Bu bağlamda performans tarafında da Poco F6 öne geçiyor.

Kamera tarafında ise her iki akıllı telefonun da ana kameraları benzer. Ancak yardımcı kameralar tarafında Galaxy S23 FE 12 MP çözünürlüğünde, Poco F6 ise 8 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kameraya sahip. Üçüncü kamerada ise Galaxy S23 FE’de 8 MP çözünürlüğünde telefoto kamera bulunurken Poco F6’da üçüncü kamera bulunmuyor. Kamera tarafında ise Galaxy S23 FE öne çıkıyor.

Toparlayacak olursak, kamera hariç tüm özelliklerde Poco F6 önde görünüyor. Kamera odaklı bir kullanım için Galaxy S23 FE mantıklı bir karar olabilir. Ancak günlük kullanımda Poco F6 almak daha mantıklı olacaktır.