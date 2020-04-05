Akıllı telefon fiyatlarının ucuzlaması bekleniyor!

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada elektronik ürünlere olan talep, dramatik bir düşüş trendine girdi. Analistlerin tahminine göre, 4G desteğine sahip olan akıllı telefon modelleri önümüzdeki aylarda önemli ölçüde ucuzlayacak!

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Akıllı telefon piyasasındaki daralma, fiyatlarda indirimi getirebilir!

Bir süredir dünya genelindeki mağazalarını kapatan Apple, geçtiğimiz günlerde Çin’deki Apple Store mağazalarını yeniden açtı. Açılış kapsamında iPhone 11 serisinde 250 dolara varan indirim gerçekleştiren markanın bu hamlesi, çeşitli soruları da beraberinde getirdi. Analist Pan Jiutang’a göre, önemli bir düşüş yaşayan akıllı telefon pazarında Apple’ın hamlesi kan kaybını durdurmaya yönelik görünüyor. Ayrıca önümüzdeki aylarda duyurulacak olan iPhone 12 serisi öncesinde markanın elinde bol miktarda iPhone 11 stoku olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Android işletim sistemi kullanan diğer telefon üreticileri de yakın zamanda benzer bir çaba içerisine girebilir. Jiutang, pazarda yaşanan durgunluğun üreticilere önemli bir maddi zarar verdiğini belirterek bunu durdurmanın tek yolunun fiyat indirimi olduğunu ifade ediyor.

Akıllı telefon fiyatlarının düşmesine sebep bir diğer olay ise 5G uyumlu modellerin sayısının hızla artması olarak gösteriliyor. Günümüzde artık orta seviye cihazlara kadar inen 5G teknolojisi, kısa süre içerisinde pazardan önemli bir pay kapmayı başardı. Buna karşın 4G uyumlu telefonlar ise satış rakamları bazında etkisini yavaş yavaş yitiriyor. Yapılacak olan olası bir fiyat indirimi, üreticilerin ellerinde bulundurdukları 4G destekli cihazların stoklarının eritilmesine yardımcı olabilir. Son olarak telefon piyasasının yılın ilk çeyreğinde %20 küçülmesinin beklendiğini belirtelim.