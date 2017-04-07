Akıllı Telefon Ekranları için Kendisini İyileştirebilen Materyal Geliştirildi

Akıllı telefon kılıfları pahalı akıllı telefonları koruyan büyük bir pazar haline geldi ve yüz milyonlarca kullanıcıyı istenmeyen durumlardan uzak tutuyor.

Ancak gelişen teknoloji ile yakın gelecekte artık akıllı telefon kılıflarından kurtulabiliriz. Çünkü California Riverside Üniversitesi’nde çalışan kimyagerler kendi kendini iyileştirebilen telefon ekranı geliştirmeyi başardı.

Araştırmacılar bu materyal üzerinde bazı testler yaptı ve bu testlerin sonucunda ortaya çıkan çizikler ve kesikler kendiliğinden düzeldi. Araştırma ekibinin başında yer alan Chao Wang’ın açıklamasına göre ekranı neredeyse ikiye böldükten sonra bile 24 saat içerisinde ekran kendisini tamir etti ve eski haline döndü.

Materyalin en büyük özelliği kendi boyutunun 50 katına kadar gerilebilmesi. Materyal temel olarak gerilebilir polimer ve iyonik tuzdan üretiliyor. Materyalde iyon dipole adı verilen özel bir moleküler arası kuvvet yer alıyor. Bu sayede materyal kırılsa ya da çizilse bile iyonlar ve moleküller birbirlerine bağlanıyor ve eski haline getiriyor.

Bu araştırmacıların ürettiği ilk elektriği iletebilen ve kendi kendini yenileyebilen bir materyal. Bu sayede telefon ekranları ve bataryalar için mükemmel bir seçenek halini alıyor. G Flex gibi bazı LG modellerinde kendi kendini yenileyebilen benzer bir materyal görmüştük. Ancak o materyal elektriği iletemediği için ekranlarda kullanılamıyordu.