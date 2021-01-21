Akıllı saatler Covid-19 belirtilerini tespit edebilecek

ABD’de bulunan Mount Sinai tıp merkezinde yapılan “Warrior Watch” isimli bir araştırmaya göre akıllı saatler, kişilerin kalp atış hızlarındaki değişiklerden yararlanarak Covid-19 belirtilerini önceden tespit edebilecek.

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Warrior Watch araştırmasında Apple Watch akıllı saatler kullanıldı

Araştırmada katılımcılar kalp atış hızlarındaki küçük değişiklikleri algılayabilen Apple Watchakıllı saatler giydiler. Warrior Watch araştırmasına göre Apple Watch, kullanıcıların görünür belirtiler geliştirmeden 7 gün öncesine kadar görülebilen kalp atışlarındaki küçük değişikleri dahi algılayabiliyor.

Çalışmada görevli araştırmacılardan Doktor Robert Hirten: “Kalp atış hızı değişkenlik belirteçlerinin vücutta iltihap geliştikçe değiştiğini ve Covid’in inanılmaz derecede iltihaplı olduğunu biliyorduk. Bu yöntem, Covid-19 virüsünü insanların enfekte oldukları tespit edilmeden önce tahmin etmemizi sağlıyor” dedi. Robert Hirten açıklamasını şöyle sonlandırdı: Bu çalışma dijital sağlığın nereye gittiğini gerçekten vurguluyor. Gelişen sağlık ihtiyaçlarını daha iyi ele almak için bu teknolojileri kullanabileceğimizi gösteriyor. Bu da gelecekte hastalıkları daha iyi yönetmemize yardımcı olacak. Amacımız, biz yanlarında olmaksızın hastalarımızın sağlıklarına katkıda bulunmak. Warrior Watch çalışması bu yönde atılan önemli bir adımdır.

Stanford Üniversitesinde; Apple, Fitbit, Garmin ve diğer marka akıllı saatler yapılan bir başka çalışmaya göre Covid-19’lu hastaların %81’inin kalp atış hızlarında ana belirtiler görülmeye başladıktan 9 gün öncesine kadar ciddi farklılıklar olduğu tespit edildi.

Bu tür salgın hastalıklarda herhangi bir belirti göstermeyen ancak virüsleri taşıyan kişilerin önceden belirlenebilmesi salgın yönetimine ciddi katkılar sağlayacak. Araştırma artık sıradanlaşmış böyle teknolojilerin, hastalıkların önceden teşhisine katkı sağlayabileceğini ortaya koymuş oldu.

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