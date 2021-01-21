Giyilebilir Teknoloji
Akıllı saatler Covid-19 belirtilerini tespit edebilecek
ABD’de bulunan Mount Sinai tıp merkezinde yapılan “Warrior Watch” isimli bir araştırmaya göre akıllı saatler, kişilerin kalp atış hızlarındaki değişiklerden yararlanarak Covid-19 belirtilerini önceden tespit edebilecek.
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Warrior Watch araştırmasında Apple Watch akıllı saatler kullanıldı
Araştırmada katılımcılar kalp atış hızlarındaki küçük değişiklikleri algılayabilen Apple Watchakıllı saatler giydiler. Warrior Watch araştırmasına göre Apple Watch, kullanıcıların görünür belirtiler geliştirmeden 7 gün öncesine kadar görülebilen kalp atışlarındaki küçük değişikleri dahi algılayabiliyor.
Çalışmada görevli araştırmacılardan Doktor Robert Hirten: “Kalp atış hızı değişkenlik belirteçlerinin vücutta iltihap geliştikçe değiştiğini ve Covid’in inanılmaz derecede iltihaplı olduğunu biliyorduk. Bu yöntem, Covid-19 virüsünü insanların enfekte oldukları tespit edilmeden önce tahmin etmemizi sağlıyor” dedi. Robert Hirten açıklamasını şöyle sonlandırdı: Bu çalışma dijital sağlığın nereye gittiğini gerçekten vurguluyor. Gelişen sağlık ihtiyaçlarını daha iyi ele almak için bu teknolojileri kullanabileceğimizi gösteriyor. Bu da gelecekte hastalıkları daha iyi yönetmemize yardımcı olacak. Amacımız, biz yanlarında olmaksızın hastalarımızın sağlıklarına katkıda bulunmak. Warrior Watch çalışması bu yönde atılan önemli bir adımdır.
Stanford Üniversitesinde; Apple, Fitbit, Garmin ve diğer marka akıllı saatler yapılan bir başka çalışmaya göre Covid-19’lu hastaların %81’inin kalp atış hızlarında ana belirtiler görülmeye başladıktan 9 gün öncesine kadar ciddi farklılıklar olduğu tespit edildi.
Bu tür salgın hastalıklarda herhangi bir belirti göstermeyen ancak virüsleri taşıyan kişilerin önceden belirlenebilmesi salgın yönetimine ciddi katkılar sağlayacak. Araştırma artık sıradanlaşmış böyle teknolojilerin, hastalıkların önceden teşhisine katkı sağlayabileceğini ortaya koymuş oldu.
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Giyilebilir Teknoloji
Akıllı hap ve ID-Cap sistemi nedir?
Gömülü sensör üreticisi EtectRx ile akıllı hap üreticisi Pear Therapeutics stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. EtectRx CEO’su Valerie Sullivan, “EtectRx ve Pear Therapeutics arasındaki bu işbirliği sayesinde, akıllı hap üretimindeki sorunları aşmayı umuyoruz.” dedi.
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Akıllı hap girişimi ve ID-Cap Sistemi
ID-Cap Sistemi, hastaların ilaç kullanım alışkanlıklarını takip etmeyi amaçlayan ve gözetimsiz veri toplamayı sağlayan bir giyilebir teknolojidir. ID-Cap Sistemi, bir ID Kapsülü, Okuyucu, Hasta Mobil Uygulaması ve Klinik Kontrol Panelinden oluşan dört parçalı FDA onaylı bir sistemdir. ID Kapsül, gömülü bir sindirilebilir sensöre sahip dijital bir haptır. Hap içerisinde bulunan sensör, yutulduktan kısa bir süre sonra vücut içerisinden bilgi göndermeye başlar. Okuyucu, yutulan sensörden gelen mesajları algılayan ve bunları hasta uygulamasına ve klinik kontrol paneline ileten giyilebilir bir cihazdır. Hasta Mobil Uygulaması, hastaların gerçek zamanlı olarak ilaç alım olaylarını ve ilaç kullanım geçmişini görüntülemelerine olanak tanıyan bir uygulamadır. Uygulama, hastalara ilaçlarını almalarını hatırlatmak için bildirimler gönderebilir. Klinik kontrol Paneli, akıllı hap yutulmasıyla başlayan bilgi akışını görüntüler ve doktorlara hem gerçek zamanlı bildirimler gönderebilir hem de hastalar ile ilgili raporlar sunabilir. Sensör, sinyal iletiminden sonra hastanın vücudundan doğal ve güvenli bir şekilde atılabilir.
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Donanım
Google Fitbit anlaşması tamamlandı
Google, Fitbit anlaşmasını tamamladı. Google’ın bu sabah sabah yaptığı bir açıklamada giyilebilir teknoloji şirketini satın alma işlemlerini tamamladığı açıklandı.
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Fitbit, 2007 yılında James Park ve Eric N. Friedman tarafında kuruldu. Aradan geçen yıllarda oldukça başarılı olan şirket, Xiaomi ve Apple’ın ardından dünyanın en çok giyilebilir akıllı cihaz satan üçüncü şirketi konumunda. Bu başarı bir süre önce teknoloji devi Google’ın da dikkatini çekmiş olacak ki, Google 2,1 milyar dolar karşılığında şirketi satın almak için girişimleri başlattı. Son olarak birkaç ay önce şirket, çeşitli rekabet kurumlarının soruşturmalarından geçmiş ve pazardaki hâkim konumuyla haksız rekabet yaratmayacağına bu kurumları ikna etmişti. Son olarak Google, Fitbit kullanıcı verilerini 10 yıl boyunca reklam için kullanmamayı da kabul ederek, Avrupa Birliği onayı da almıştı. Bugün gelen haber ise son noktayı koydu. Satın alma başarılı şekilde tamamlandı.
Google, Fitbit birlikteliği
Fitbit’in kurucu ortağı ve mevcut CEO’su James Park, bugün yaptığı bir açıklamada Fitbit’in resmi olarak Google’ın bir parçası olduğunu duyurdu. James Park bu durumun dünya çapındaki kullanıcılar ve şirket için oldukça heyecan verici bir an olduğunu eklerken, şirketin 13 yıl önce herkesi sağlıklı yapma mottosuyla kurulduğunun altını çizdi. 2009 yılından beri, 120 milyon cihazın 100’den fazla ülkede satıldığını açıklayan CEO, bu cihazlar kullanılarak 275 trilyon adım takibinin yapıldığını ve bununla gurur duyduklarını belirtti. Google’ın dünya çapındaki inanılmaz kaynaklarından ve imkanlarından faydalanacak olan Fitbit’in artık çok daha iyi işler yapacağı da açıklamalar arasındaydı. James Park, aynı zamanda kullanıcı gizliliği ve veri koruma politikalarında değişim olmayacağını, toplanan verilerin reklamlar için kullanılmayacağını özellikle belirtti. Açıklama teşekkür ile biterken, Google, Fitbit işbirliğinin gelecekte yapacağı hamleler ise merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Giyilebilir Teknoloji
OnePlus Band iOS ile uyumlu olacak
OnePlus’ın yeni akıllı bilekliği OnePlus Band iOS işletim sistemiyle uyumlu olacak. Akıllı saat diğer marka telefonlarla uyumlu olacak.
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OnePlus ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirket ilk olarak geçtiğimiz sene uygun fiyatlı akıllı telefonu olan Nord modelini tanıttı. Bununla beraber OnePlus’ın uzun süreli hayallerinden biri olan akıllı saatleri ve akıllı bilekliği de geçtiğimiz dönem yapılan bir lansmanda tanıtıldı. Gelen bilgilere göre OnePlus Band, iOS işletim sistemi dahil her telefonla uyumlu olacak.
OnePlus Band iOS desteği
Apple, giyilebilir teknolojiler konusunda muhtemelen pazardaki en büyük teknoloji şirketi. Apple Watch isimli akıllı saatleri sayesinde şirket, her yıl milyonlarca insana telefonlarının yanında saatlerini de aldırıyor. Ancak bu saatlerin bazı kötü yanları var, fiyatı. Apple ürünleri oldukça pahalı ve diğer marka telefonlarla uyumsuz. Eğer Apple Watch aldıysanız ve Android bir telefona geçiş yaparsanız, bu saat artık kullanılamaz hale geliyor. Neyse ki, diğer markalar bu konuda Apple kadar tutucu değil. OnePlus’ın yaptığı bir açıklamada, OnePlus Band iOS uyumluluğu açıklandı. Şirketin yeni saati ve bilekliği tüm akıllı telefonlarla uyumlu olacak.
Bilekliğin özellikleri
Bileklik 1,1 inç AMOLED dokunmatik ekrana, 100 mAh 14 gün pil ömrü olan batarya, kalp atışı monitörü, kandaki oksijen seviyesini ölçme, su geçirmezlik, uyku takibi ve çeşitli spor aktiviteleri. Akıllı bileklik dünyasının şu anki kralı olan Xiaomi’nin doğrudan rakibi olan OnePlus, iOS ve diğer Android cihazlara sunduğu destekle rekabette başarılı olacak mı? bu önümüzdeki günlerde belli olacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: market2020, 5 dakika önce
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Yazan: market2020, 2 gün önce
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Yazan: fuguler, 4 gün önce
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