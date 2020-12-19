Giyilebilir Teknoloji
Akıllı Gözlüklerle Uzaktan Eğitim sistemleri
Vuzix, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin uzaktan öğrenci öğrenimini desteklemek için akıllı gözlüklerle uzaktan eğitim sistemini başlattığını duyurdu.
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Akıllı Gözlükler ile Uzaktan Öğrenim
COVID-19 nedeniyle kapalı olan üniversiteler uzaktan eğitim için yeni çözümler üretmeye devam ediyor. Tıp ve mühendislik alanındaki disiplinler kuşkusuz ki uzaktan eğitimden en çok etkilenen disiplinler oldu. İ.Ü. Diş hekimliği Fakültesi, diş hekimliği eğitim modelinin teorik ve klinik bilginin klinik deneyimlerle destek gerektirdiği ve uzaktan klasik yöntemler ile yürütülemeyeceği kararına vardı. Basın bültenine göre, pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimin zor olduğunu çevrimiçi öğrenme kalitesini artırmak için canlı klinik uygulamalarda kullanmak amacıyla akıllı gözlüklerle uzaktan eğitim uygulamasına başladı.
Vuzix’in Başkan ve CEO’su Paul Travers, “Dünya çapında giderek daha fazla sayıda sağlık hizmeti pratisyeni ve eğitimci, hastalarına, yardımcılarına veya öğrencilerine uzaktan destek, prosedürlerin canlı yayınlarını ve diğer hayati teletıp hizmetlerini sağlamak için Vuzix akıllı gözlük kullanmanın şart oldugunu vurguladı . Teknolojimizi benimsemek için öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte çalışmalarının değeri yüksek, çünkü bu öğrenciler gelecekte doktorlarımız ve diş hekimlerimiz olacaklar. Daha güvenli ve daha etkili klinik eğitim deneyimleri sağlamak için teknolojimizi benimseyen okullar listesine İstanbul Üniversitesi’ni de eklemekten mutluluk duyuyoruz. ”açıklamasını yaptı.
Vuzix Corporation kimdir ?
Vuzix, tüketici ve kurumsal pazarlar için akıllı gözlük ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri ve ürünlerinin lider tedarikçisidir. Şirket, kullanıcılara taşınabilir, kaliteli bir görüntüleme deneyimi sunan, mobilite, akıllı gözlüklerle uzaktan eğitim modelleri ve giyilebilir bilgi işlem cihazlarını içerir. Vuzix, Video Gözlük alanında 179 patente sahiptir. 1997 yılında kurulan Vuzix, Rochester, NY, Oxford, İngiltere ve Tokyo, Japonya’da ofisleri bulunan halka açık bir şirkettir.
Arttırılmış Gerçeklik
Sanal Gerçeklik Gözlükleri şantiyelerdeki verimliliği arttıracak !
Topcon ve Vuzix sanal gerçeklik gözlükleri ile şantiyelerdeki verimliliği arttırmayı hedefliyor . Topcon’un MAGNET yazılımıyla birleştirilen Vuzix akıllı gözlükler şantiyelerde yeni bir çalışma modeli sunmayı hedefliyorlar.
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Sanal Gerçeklik Gözlükleri şantiyelerdeki verimliliği arttıracak !
Giyilebilir teknoloji ortamındaki geliştirmelere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Gerek donanım gerek yazılımların gelişmesi ile sanal gerçeklik gözlükleri her sektörde kendilerine yer bulmaya başlıyorlar. Akıllı gözlük sektörindeki en önemli firmalardan birisi olan Vuzix yeni bir ortaklık anlaşması duyurdu. Vuzix sanal gerçeklik gözlükleri dünya çapında çeşitli endüstrilerde kullanılıyor. Topcon ve Vuxix inşaat sektörü için yeni bir ortaklık kurdular. Vuzix Başkanı ve CEO’su Paul Travers “Topcon’un Akıllı Gözlüklerimizin inşaat ve araştırma pazarlarına ölçülebilir faydalar sağlayabileceğini kabul etmesi harika. Topcon’un MAGNET yazılımıyla birleştirilmiş Vuzix Akıllı Gözlüklerin yerinde üretkenliğe yardımcı olmasını ve projelerin daha ekonomik hale getirmesini hedefliyoruz. Uzun ve başarılı bir ortaklık için sabırsızlanıyoruz ”dedi.
Topcon Magnet yazılımı , dijital mühendislere, haritacılara, yüklenicilere ve yerleşim personeline çalışma kolaylığı sağlayacak. Akıllı gözlük camlarında görsel yardımlar sağlayarak enstrümanların sesli komutlarla kontrolünü sağlayan bu yeni teknoloji yazılımı, kullanıcının bir iş sahasındaki operasyonları daha hızlı ve doğru yürütmesine olanak sağlayacak.
Mühendisler, işaretçileri belirlemek ve kalite güvencesi için konumlandırma verilerine eller serbest erişim sağlayan akıllı gözlüklerden yararlanabilir. Şantiyelerdeki en büyük sorun olan güvenlik noktasını iyileştirmeyi hedefleyen firma kullanıcıların not defteri telefon yada tablete ihtiyacını azaltarak, kullanıcıların işlem yapmak için sesli komutları kullanmasına olanak vererek güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlayacağına inanıyor.
Topcon iş Geliştirme Müdürü Adam Box ortaklık sonrası şunları söyledi: “Vuzix sanal gerçeklik gözlükleri çok gelişmiş bir teknoloji. Bu gelişmiş teknolojiyi zaten popüler olan MAGNET yazılım paketimizle birleştirmek, gelişmiş üretkenlik, verimlilik ve düşük maliyetler ile bölgedeki birçok projede firmalara avantaj sağlayacaktır.
Topcon Positioning hakkında
Topcon Positioning Group, küresel inşaat, jeo-uzamsal ve tarım pazarları için hassas ölçüm ve iş akışı çözümlerinin önde gelen üreticisi ve dağıtıcısıdır. Şirketin genel merkezi California, Livermore’dadır. Borsada işlem gören firmanın hisseleri COVID19 sonrası hareketlenmesi beklenen inşaat sektörü çözümünü duyurmasının etkisi ile yatırımcıların dikkatini çekti.
Giyilebilir Teknoloji
Fitbit, Google tarafından satın alındı, işlem AB onayına hak kazandı
Avrupa Birliği, Google’ın, sağlıklı yaşam ve fitness odaklı akıllı saat üreticisi Fitbit’i 2.1 milyar dolara satın almasını onayladı. Google, Kasım 2019’da planını duyurmuş ve donanım bölümünü geliştirmekte faydalanacağını belirtmişti.
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Fitbit firmasını biraz tanıyalım
Son dönemin en gözde akıllı saat üreticilerinden biri olan Fitbit, 2007 yılında James Park ve Eric N. Friedman adlı girişimciler tarafından giyilebilir cihazlar sunmak için kuruldu. Kendilerini, insanların yaşamlarını kolaylaştırmaya yardımcı olan ürünler geliştiren, sağlık ve zindeliğe adanmış bir ekip olarak tanımlıyorlar. Firma Versa, Ionic, Charge 2, Alta HR, Ace, Flex 2 gibi ürünleriyle öne çıkıyor. Bu cihazlarla attığınız adım, kat ettiğiniz mesafe, kalp atış hızınız gibi verileri elde edebilirsiniz.
Google, AB’ye hangi taahhütleri verdi?
Google’ın, bu satın almayla giyilebilir fitness cihazlarına geçişi için Avrupa Birliği’nin antitröst yasaları hakkındaki endişelerini hafifletmek amacıyla hangi tavizleri verdiği de ortaya çıkmaya başladı. Firmanın giyilebilir sağlık ekipmanlarından elde ettiği verileri, gereklilik durumunda yenilenme olasılığı ile birlikte 10 yıllık bir süre için reklam amaçlı kullanmayacağını ve bu alandaki diğer android cihaz üreticilerine giyilebilir cihazların android telefonlarla çalışması için gereken yazılım araçlarını ücretsiz sağlamayı taahhüt ettiği bilgisine ulaşıldı. AB’nin konuyla ilgili nihai kararını vermek için 8 Ocak’a kadar süresi bulunuyor.
Fitbit hisseleri, bu satın almayla birlikte %1.5 kadar yükseldi. Hisseler 2 sent yükselerek 7.25 dolardan işlem gördü. Google‘ın bu satın almayla birlikte ne gibi özelliklerle donatılmış bir Fitbit modeli tanıtacağını merakla bekliyoruz.
Aksesuar
Apple, iki harika patent daha aldı!
Apple, yeni ortaya çıkan iki patent başvurusuna göre Apple Watch’a Touch ID ve ekran altı kamera eklemenin yollarını araştırıyor.
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İlk patent Touch ID!
ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından onaylanan ilk patent, “Kapalı düğmeli biyometrik algılama sistemine sahip elektronik cihaz” olarak adlandırıldı.
Yani kısaca patent, “Touch ID” parmak izi tarayıcısının Apple Watch’un yan düğmesine nasıl entegre edilebileceğini ve hangi pratik amaçlara hizmet edebileceğini açıklıyor.
Aslında şirketin, Apple Watch’a neden Touch ID eklemek istediğini anlamak oldukça kolay. Cihaz şu anda, izinsiz girişleri sadece klasik bir ekran parolasıyla engelliyor ve bilekten çıkarılıncaya kadar parolayı tekrar sormuyor. Biyometrik kimlik doğrulama, Apple Watch kullanıcılarına aygıtı takarken veya bir Apple Pay işlemi gerçekleştirirken çok daha kolay ve üstün bir güvenlik düzeyi sağlayacak.
Uygulama, 4. nesil iPad Air’de tanıtılan Güç Düğmesi tabanlı Touch ID sensörüne son derece benziyor. Bu da teknolojinin zamanla küçüldüğünü ve Apple’ın diğer cihazları için de bu teknolojiyle yakından ilgilenmeye devam ettiğini gösteriyor.
Ekran altı kamera!
Tespit edilen ikinci patent ise, “İki katmanlı ekranlara sahip elektronik cihazlar” olarak adlandırılıyor. Patentte, yalnızca ihtiyaç duyulduğunda harici olarak görülebilen bir kamera ve flaş içerecek şekilde ekranın nasıl katmanlandırılabileceği anlatılıyor.
İki katmanlı ekran teknolojisi, iPhone gibi Apple’ın diğer cihazları için de oldukça kullanışlı bir özellik. Bu teknoloji sayesinde şirket, çentik sorununu belki de tamamen ortadan kaldırabilir. Ancak ilginç bir şekilde, patentte sadece Apple Watch’un adı geçiyor.
Patentler, Apple’ın Apple Watch için gelecek planlarını kesin olarak ortaya koymasa da, şirketin neyi araştırıp geliştirdiği konusunda bir fikir veriyor. Apple Watch’a Touch ID ve bir kamera eklemek şüphesiz ki mevcut modellere göre büyük bir yükseltme sunacaktır.
Yakın zaman içinde Apple Watch’a Touch ID ve kamera eklenip eklenmeyeceği henüz belli değil, ancak Apple’ın bunları gelecekte bir noktada uygulayacağını hayal etmek hiç de zor gözükmüyor.
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