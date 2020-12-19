Akıllı Gözlüklerle Uzaktan Eğitim sistemleri

Vuzix, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin uzaktan öğrenci öğrenimini desteklemek için akıllı gözlüklerle uzaktan eğitim sistemini başlattığını duyurdu.

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Akıllı Gözlükler ile Uzaktan Öğrenim

COVID-19 nedeniyle kapalı olan üniversiteler uzaktan eğitim için yeni çözümler üretmeye devam ediyor. Tıp ve mühendislik alanındaki disiplinler kuşkusuz ki uzaktan eğitimden en çok etkilenen disiplinler oldu. İ.Ü. Diş hekimliği Fakültesi, diş hekimliği eğitim modelinin teorik ve klinik bilginin klinik deneyimlerle destek gerektirdiği ve uzaktan klasik yöntemler ile yürütülemeyeceği kararına vardı. Basın bültenine göre, pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimin zor olduğunu çevrimiçi öğrenme kalitesini artırmak için canlı klinik uygulamalarda kullanmak amacıyla akıllı gözlüklerle uzaktan eğitim uygulamasına başladı.

Vuzix’in Başkan ve CEO’su Paul Travers, “Dünya çapında giderek daha fazla sayıda sağlık hizmeti pratisyeni ve eğitimci, hastalarına, yardımcılarına veya öğrencilerine uzaktan destek, prosedürlerin canlı yayınlarını ve diğer hayati teletıp hizmetlerini sağlamak için Vuzix akıllı gözlük kullanmanın şart oldugunu vurguladı . Teknolojimizi benimsemek için öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte çalışmalarının değeri yüksek, çünkü bu öğrenciler gelecekte doktorlarımız ve diş hekimlerimiz olacaklar. Daha güvenli ve daha etkili klinik eğitim deneyimleri sağlamak için teknolojimizi benimseyen okullar listesine İstanbul Üniversitesi’ni de eklemekten mutluluk duyuyoruz. ”açıklamasını yaptı.

Vuzix Corporation kimdir ?

Vuzix, tüketici ve kurumsal pazarlar için akıllı gözlük ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri ve ürünlerinin lider tedarikçisidir. Şirket, kullanıcılara taşınabilir, kaliteli bir görüntüleme deneyimi sunan, mobilite, akıllı gözlüklerle uzaktan eğitim modelleri ve giyilebilir bilgi işlem cihazlarını içerir. Vuzix, Video Gözlük alanında 179 patente sahiptir. 1997 yılında kurulan Vuzix, Rochester, NY, Oxford, İngiltere ve Tokyo, Japonya’da ofisleri bulunan halka açık bir şirkettir.