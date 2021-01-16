Akıllı Bebek Yatağı Cradlewise

Yüksek teknolojili akıllı bebek yatağı üreticisi Cradlewise yeni ürününü tanıttı. Cradlewise bir bebeğin uyanma modellerini öğrenmek için AI kullanarak ve ardından onu tekrar uykuya daldırarak ebeveynlere ilk uykusuz gecelerde yardımcı olmayı hedefliyor.

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Cradlewise akıllı bebek yatağı, normal bir kameranın yanı sıra hareketi algılamak için bir 3D kamera kullanıyor. Aynı zamanda bir bebeğin ağlamaları dahil olmak üzere bütün sesleri algılamak için bir dizi mikrofona sahip. Mikrofonlar arka plan gürültüsünü ortadan kaldıracak şekilde düzenlenmiş. Bu nedenle Netflix’te ağlayan bir bebek sisteminin kafasını karıştırmıyor.

Akıllı bebek yatağı sensörleri ve AI yazılımı sayesinde, bebeğin ne zaman uyanmaya yakın olduğunu belirleyebilir ve bebeğin uyuma alışkanlıklarını ögrenebiliyor. Beşik, eğer bebeğin uyku vakti gelmişse, bebeği rüyalar dünyasına sokmak için yatıştırıcı bir müzik çalarken nazikçe yukarı aşağı hareketler ile uyumasına yardımcı olabiliyor. Aynı zamanda bebek uyku süresinden önce uyanmış ise tekrardan bebeği uyutmak için sallama haraketi yapabilen beşik bebeğin uyandığı zamanları kayıt altına alarak uyku kalitesini saptayabiliyor. Beşik bir mobil uygulama yardımı ile anne ve babalar ile sürekli ileşimde kalır. Bebek uyandığı zaman bildirim gönderebiliyor. Uyku süresi dolduğu zaman ve herhangi bir sorunda anne babayı uyarabiliyor.

Cradlewise, şirket kurucusu ve CEO’su Radhika Patil’in, kendi bebeği için bir uyku çözümü bulmaya çalışırken Cradlewise’i geliştirdiği belirtildi. Beşiğin ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı bilinmiyor.

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