Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, THY Genel Müdürlük binasında düzenlenen protokol imza töreninde, Türkiye’nin sosyal devlet anlayışı çerçevesinde vatandaşlarına destek verdiğini vurguladı. Göktaş, engelli bireyler, şehit yakınları ve gazilere yönelik geniş kapsamlı politikalar yürüttüklerini belirtti. “Bugün, imzalayacağımız bu protokolle birlikte yeni bir AJet indirim hizmetinin daha başlatılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Engelli, şehit yakını ve gazilerimizin bu protokolden sağlayacakları kolaylıkların hayırlı olmasını diliyorum,” şeklinde konuştu.

AJet indirimi şehit yakınları, gazi ve engelli yolcular için geldi

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi, hiçbir vatandaşın devletin şefkat şemsiyesi dışında kalmaması için çalıştıklarını ifade etti. Engelli vatandaşların topluma tam entegrasyonunu ve günlük yaşama katılımını desteklemek için büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayan Göktaş, “Milletimizin bize emanet ettiği şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Bakanlık olarak, eğitimden sağlığa, istihdama, bakım ve rehabilitasyona kadar her alanda ihtiyaç duydukları desteği sağlamaya devam ediyoruz,” dedi.

Göktaş, engelli, şehit yakını ve gazilerin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmalarını sağladıklarını belirterek, “2024 Mart ayı sonuna kadar ulaşım hizmeti veren kurumlara yaklaşık 2,5 milyar lira ücretsiz seyahat gelir desteği sağladık. Ayrıca bugüne kadar 234 bin 759 ücretsiz seyahat kartını şehit yakınları, gaziler ve malul yakınlarına ulaştırdık. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak, resmi ve özel eğitim kurumlarındaki öğrencilere ücretsiz okul servisi imkanı sunduk. THY ile imzaladığımız protokolle, şehit yakınları ve gaziler için yüzde 50 AJet indirimli uçak seyahati imkanı sağladık. Bu hizmetten 2022 Ekim ayından bu yana 32 bin 909 şehit yakını ve gazimiz faydalandı. Benzer şekilde, 2013’ten bugüne kadar 248 bin engelli vatandaşımız bu hizmetten yararlandı,” şeklinde konuştu.

AJet indirimi bugünden itibaren kullanılabilecek

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel indirimleri kapsayan anlaşmanın imza töreni için bir araya geldiklerini belirterek, “THY’nin yüzde 100 iştiraki olan Anadolu Jet’in, geçen yıldan itibaren ‘AJet’ olarak havacılık sektöründe faaliyet gösterdiğini hatırlatmak isterim. Bugün itibarıyla 95 uçakla, 30 ülkede 89 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz,” dedi.

Bolat, ayrıca AJet’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak, şirketin şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları ve engelli yolcular için özel kolaylıklar ve AJet indirimi sağlayacağını belirtti. “Şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve gazi yakınlarımıza yurt içi uçuşlarda yüzde 50, yurt dışı uçuşlarda ise yüzde 20 AJet indirimi sağlayacağız. Bu AJet indirimlerinden bugünden itibaren ofislerimiz veya çağrı merkezlerimizden faydalanabilirler,” şeklinde konuştu.

Bolat, engelli yolcular için de benzer indirimlerin geçerli olacağını vurgulayarak, “Engelli vatandaşlarımız yurt içi uçuşlarda yüzde 20, yurt dışı uçuşlarda ise yüzde 25 indirimden faydalanacaklar. Milli bayrak taşıyıcı olarak, şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlarımıza sağladığımız desteği artırarak devam edeceğiz,” dedi.

Bolat ayrıca, THY’nin 2018 yılında başlattığı işitme engelli vatandaşlara yönelik “Görüşlü Çağrı Merkezi” hizmetinden bugüne kadar 200 bine yakın vatandaşın faydalandığını belirtti. Son dönemde Avrupa’da hava trafiğinde yaşanan yoğunluk ve hava koşullarındaki değişikliklerin uçuş operasyonlarında gecikmelere neden olduğunu ifade eden Bolat, Avrupa havalimanlarının performansının Türkiye’deki havalimanlarına göre daha düşük olduğunu dile getirdi.

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AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ile Bakanlık yetkililerinin de katıldığı törende, Bakan Göktaş’a şirketin model uçak maketi takdim edildi.