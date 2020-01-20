Genel
AirPods Pro kullanıcıları yeni güncellemeyi beğenmedi
AirPods Pro kablosuz kulaklığı için paylaşılan son güncelleme kullanıcıları memnun etmedi. Aktif gürültü önleme sisteminin eskisi kadar iyi çalışmadığını belirten tüketiciler, 2C54 güncellemesinin düzenlenmesini istiyor.
İlginizi çekebilir: Almanya, 5G için Huawei’ye güveniyor
Apple 28 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği etkinlikle yeni kablosuz kulaklığı AirPods Pro modelini tanıtmıştı. Aktif gürültü engelleme teknolojisi ve yenilenen dış görünüşü ile kullanıcıların dikkatini çeken kulaklık 16 Aralık tarihinde yeni bir güncelleme aldı. 2C54 kod numarası ile kullanıcılara paylaşılan yazılım güncellemesi bazı geliştirmeleri içerisinde barındırırken aktif gürültü engelleme teknolojisinde bazı sorunları beraberinde getirdi. Reddit üzerinde paylaşımlarda bulunmaya devam eden Apple kullanıcıları, son güncelleme ile birlikte aktif gürültü engelleme sisteminin eskisi kadar iyi çalışmadığını belirtti. 2B588 eski yazılımının bu teknolojide daha verimli çalıştığını belirten kullanıcılar yeni bir yazılım güncellemesinin cihaza paylaşılmasını istiyor. Söz konusu güncelleme ile birlikte cihazın bas doğruluğunun geliştirildiği, frekans tepkimesinin iyileştirildiği belirtiliyor.
Apple AirPods Pro özellikleri ve fiyatı
Boyut ve Ağırlık
Uzunluk: 30,9 mm Genişlik: 21,8 mm Derinlik: 24,0 mm Ağırlık: 5,4 gram
Kablosuz Şarj Kutusu Uzunluk: 45,2 mm Genişlik: 60,6 mm Derinlik: 21,7 mm Ağırlık: 45,6 gram
Teknolojiler:
Ses Teknolojisi, Aktif Gürültü Engelleme, Şeffaf Mod, Adaptif EQ, Basınç eşitleme için havalandırma sistemi ,Yüksek gezinimli özel Apple sürücüsü, Yüksek dinamik aralıklı özel amplifikatör
Fiyatı:
1899 Türk Lirası
Diğer
MediaMarkt’tan karne hediyesi için özel indirimler!
MediaMarkt, karne alıp yarı yıl tatiline giren öğrencilere özel yeni kampanyalarını duyurdu. 16 – 26 Ocak tarihleri arasında sürecek kampanyada pek çok farklı ürün indirimde olacak.
Tüm dizüstü bilgisayarlarda %18 KDV kadar indirim!
Kampanyanın en dikkat çekici noktalarından bir tanesi dizüstü bilgisayarlarda uygulanan %18 KDV kadar indirim oranı. Bu sayede öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği tüm dizüstü bilgisayar modelleri çok daha uygun fiyata satın alınabiliyor.
Lenovo L340 modeli dikkat çekiyor
Dizüstü bilgisayar modelleri arasında fiyatı 6499 TL‘den 4999 TL‘ye düşen Lenovo L340 oyuncu dizüstü bilgisayarı öne çıkıyor. Oldukça güçlü bir model olan bu bilgisayarda Intel Core i5-9300H işlemciyle birlikte 8 GB RAM, 256 GB SSD ve GTX 1050 ekran kartı yer alıyor. İçerisindeki bu donanım bileşenleri sayesinde, öğrenciler hem güncel oyunları oynayabiliyor hem de okul ihtiyaçları için bu bilgisayardan faydalanabiliyor.
Ürün sayfasında buradan ulaşabilirsiniz
Huawei P30 Lite modelinde indirim ve çay makinesi hediye
Huawei’nin orta segmente hitap ettiği akıllı telefonu P30 Lite, karne indirimleri kapsamında 2848 TL yerine 2499 TL’ye satın alınabiliyor. Ürün MediaMarkt‘ta geceyarısı siyahı, inci beyazı ve mavi renk seçenekleriyle listeleniyor. Cam ve metal tasarımla birlikte oldukça şık görünen Huawei P30 Lite modelinde Kirin 710F işlemci yer alıyor.
Ayrıca bu ürünü satın aldığınızda Korkmaz Caytema Çay makinesi de hediye!
Ürün sayfasında buradan ulaşabilirsiniz
NOT: Bu haber MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
Genel
Xiaomi Mi A2 Android 10 güncellemesi yayınlandı
Xiaomi Mi A2 Android 10 güncellemesine kavuştu. Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile piyasaya sürülen telefon, ikinci büyük yazılım güncellemesini almış oldu.
İlginizi çekebilir: Apple, 2020’de iki milyarıncı iPhone’unu satmaya hazırlanıyor
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Android 10 yazılım güncellemesini cihazlarına dağıtmaya devam ediyor. Mi A serisi ile birlikte Android One kapsamında Google ile işbirliğine giden şirket, yazılım güncelleme desteğine devam ediyor. Bu kapsamda, Temmuz 2018 tarihinde tanıtılan Xiaomi Mi A2 modeli için Android 10 güncellemesi paylaşılmaya başladı. Android One kapsamında Google tarafından yayınlanan en güncel işletim işletim sistemini ilk alacak cihazlardan biri olan telefon, işletim sisteminin yayınlanmasından 4 ay sonra güncellemeyi aldı. Jasmine kod adına sahip akıllı telefonun aldığı yeni güncelleme pek çok yeniliği beraberinde getiriyor. 1.3GB boyutundaki yazılım güncellemesi Android 10 işletim sistemi ile beraber gelen; sistem geneli karanlık mod, dijital denge, akıllı yanıtlama ve hareketler ile arayüz yönetimi yeniliklerini içeriyor. Yeni işletim sistemi güvenlik alanında önemli iyileştirmeleri de içerisinde barındırmakta. Google Aralık ayı güvenlik paketi yayınlanan yeni güncelleme ile kullanıcılara sunuluyor. Sistem genelinde bazı hataların düzeltildiği ve stabilite çalışmalarının sağlandığı iletilen bu paketin birkaç gün içinde tüm kullanıcılar ile paylaşılması bekleniliyor. Cihazınızın Android 10 sistem güncellemesini alıp almadığını kontrol etmek isterseniz cihaz menüsünden Ayarlar-Yazılım güncellemesi aşamalarını takip etmeniz yeterli olacaktır.
Xiaomi Mi A2 teknik özellikleri
İşlemci:
Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)
Grafik Birimi:
Adreno 512
Ekran:
5.99 inç ekran kasa oranı, 92.6 cm2 (%77.4 ekran-kasa oranı)
Depolama ve RAM:
32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM
Kamera Paketi:
12 MP, f/1.8, 1/2.9″, 1.25µm
20 MP, f/1.8, 1/2.8″, 1.0µm
Genel
Yeni MIUI 12 arayüzü yıl sonunda gelecek!
Geçtiğimiz yıl MIUI 11 arayüzünü kullanıcılara sunan Xiaomi, bu yıl sonunda MIUI 12 arayüzünü de yayınlayacağını doğruladı. Şirket arayüzün yeni sürümünü önceden yaptığı gibi yıl başında açıklayarak ivme kazanmasını sağlayacak. Ek olarak şirket sürüm onayıyla beraber herhangi bir detay açıklamadı ancak arayüzün siyah bir arkaplana sahip logosunu bizlerle paylaştı.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi Note 10 inceleme – O parayı eder mi?
MIUI ilk olarak 2010 yılında piyasaya sürüldü, şirket mobil işletim sistemi arayüzünü o günden bu yana yaklaşık 444 haftadır sürekli olarak güncelliyor. Xiaomi kullanıcı arayüzünün 10. yıl dönümünde gelecek olan MIUI 12 sürümünün, yeni ve etkileyici özelliklerle birlikte farklı bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Son zamanlarda şirket bünyesinde çalışan bir geliştiricinin aktardığı bilgiye göre, Xiaomi global olarak karanlık mod desteğini MIUI 12 ile beraber kullanıcılara sunacak.
Yakın zamanda dağıtımına başlanan MIUI 11, popüler bir işletim sistemi sürümü olarak Xiaomi tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Görsel açıdan başlayarak, daha yumuşak simgeler, sistem genelinde kullanılabilen bir karanlık mod, yeni ve geliştirilmiş her zaman açık ekran gibi özelliklerle sunulan sürüm beraberinde gelen animasyonlar ve bildirim sistemiyle de kullanıcıların favorisi haline gelmişti.