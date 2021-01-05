Apple
AirPods Max için korkutan gelişme!
AirPods Max, tanıtılalı henüz 1 ay bile olmadı ama görünen o ki, Apple bu kez gözlerimizi değil kulaklarımızı yaşarttı! Apple severlerin heyecanla beklediği ve edinmek için gün saydığı kulaklık bazı kullanıcılara endişe verici problemler yaşatmakta. Twitter üzerinden problemlerini dile getiren bazı kullanıcılar, kulaklığın kulağa temas eden ‘cup(kup)’ kısmında nemlenme/sıvı oluşumu deneyimlediklerini iddia etmekte. Peki bu sorun ne kadar ciddi?
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AirPods Max durduk yere terliyor mu?
Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısının paylaştığı bu görsel sosyal medyaya bomba gibi düştü ve teknoloji severlere acaba dedirtti. Görselde de açıkca görüldüğü üzere, AirPods Max’in kulakla temas eden iç kısımlarında tehlikeli sayılabilecek bir miktarda sıvı oluşmuş durumda.
So, uhh… my AirPods Max form condensation after extended use. They’ve never been used in any humid environment. The water gets inside the drivers and has caused ear detection problems. I’ve been wearing them inside sitting at a desk mainly, nothing crazy. Super concerning issue pic.twitter.com/0pWicvxLv9
— Donald Filimon (@donaldfilimon) December 27, 2020
Yaşadığı problemi görseller aracaıığıyla paylaşan Donald Filimon adlı Twitter kullancısı, kulaklıkta oluşan terlemenin kendi hatası olmadığını iddia ediyor. Filimon, kulaklığı nemli bir ortamda asla kullanmadığını ve bu oluşan terlemenin sadece masa başı kullanımının ardından ortaya çıktığını ifade ediyor. Problemin belki de en endişe verici tarafı, bu yaşanılan sorunun kulaklıkta ‘Ear Detection (kulağınızı otomatik olarak algılama)’ özelliğinin çalışmasını engellemesi.
Ne yazık ki bu tek bir kullancıya özgü, hatalı (defolu) mal diye es geçebileceğimiz bir sorun gibi durmuyor. Filimon’un tweet’ine gelen cevaplarda benzer sorunlar yaşadığını belirten başka kullanıcılar da mevcut. Bu cevaplardan birinde, Calvin adlı Twitter kullanıcısı kısa bir yürüyüşün ardından ve film izlerken aynı terleme sorununu yaşadığı söylüyor. Hatta, bu problem o kadar rahatsız ediciydi ki, Calvin kulaklığı iade etmek zorunda kaldı.
Yeni “#BendGate” mi?
Bu yaşanılan sorun Apple için ilk değil. Belki de hatırlayacağınız üzere, Apple, 2018 iPad Pro’larda da ‘Bendgate’ adıyla sosyal medyada ciddi bir şekilde gündem olan bir bükülme sorunu yaşamıştı. Apple, ilk önce bu bükülmenin zamanla normal olduğunu söylemiş ama daha sonra bazı kutudan yeni çıkan cihazlarda da benzer sorunlar yaşanınca bu cihazları sorun yaşayan kullanıcılar için ücretsiz olarak yenilemişti. AirPods Max’teki terleme sorunun bu boyutlara ulaşıp ulaşacağı bilinmez ama eğer çok daha fazla kullanıcıyı etkileyen bir durum olursa Apple’ın başının ağrıyacağı kesin.
Not: Apple, konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmış değil.
Kaynak: TechRadar
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Apple Watch kullanıcıları için “Yeni Yıl Kutlaması” yarışması başladı!
Apple’ın yıllık “Yeni Yıl Kutlaması” Aktivite Ödülleri, son birkaç gündür Apple Watch ve iPhone’daki Fitness uygulamasında görünmeye başladı.
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Apple Watch aktivite rozetleri
Yarışmanın kuralları önceki Yeni Yıl ödüllerine benziyor ve kullanıcıların Ocak ayında arka arkaya yedi gün boyunca üç Aktivite halkasının tümünü kapatmasını gerektiriyor.
Yeni Yıl Kutlaması
“2021’e iyi başlayın. Ocak ayında art arda yedi gün halkalarınızın üçünü de kapatarak bu ödülü kazanın.”
Ödülü yalnızca üç egzersiz halkasını da eksiksiz olarak art arda yedi gün boyunca başarıyla kapatırsanız alabilirsiniz. Hafta boyunca süren mücadele ay içinde herhangi bir zamanda tamamlanabilir, ancak geçerli olması için bu ay sonundan önce tamamlanması gerekiyor.
Yarışmayı tamamlamak, kullanıcılara iPhone ve Apple Watch’taki Fitness uygulamasının Ödüller bölümünde görüntülenebilen benzersiz bir rozet kazandırıyor.
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Apple, ödülü pek çok kişinin kilo verme veya formda kalma kararı vereceği bir zamanda sunuyor. Doğal olarak, Apple Watch’un fitness izleme yetenekleri kullanıcılara bu konuda yardımcı olabiliyor.
Apple Watch’ta ve iOS için Fitness uygulamasında görüntülenebilen rozet, “2021” yılının yukarısında bulunan bir kemer içindeki kırmızı, yeşil ve mavi halkalardan oluşuyor.
Pandemi döneminde insanlar evlerinde çok daha fazla zaman geçirdikleri için Apple 2020 boyunca zorlu etkinlikler sunmaktan kaçınmıştı, bu nedenle geleneğin geri döndüğünü görmek güzel ve gelecek yıl için umut verici bir durum.
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Apple Watch nasıl sıfırlanır?
İster satmayı, takas etmeyi, geri dönüştürmeyi veya eski Apple Watch cihazınızı başka birine vermeyi planlıyor olun, ondan kurtulmadan önce yapmanız gereken biraz iş var ancak endişelenmeyin, yapmanız gerekenleri adım adım bu yazıda anlatıyoruz.
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Apple Watch’u fabrika ayarlarına döndürme
Apple Watch’unuzdan kurtulmayı planlıyorsanız, özellikle de satıyorsanız veya başkasına veriyorsanız, önce eşlemesini kaldırmalısınız. Eşleştirmeyi kaldırmak, Aktivasyon Kilidi’ni devre dışı bırakır ve başkalarının onu telefonlarıyla eşleştirmesine izin verir. Apple Watch’unuzu, özellikle de orijinal Apple Watch veya Apple Watch Series 1 gibi eski bir modeli başkasına vermeyi planlıyorsanız, eşlemesini kaldırmak ve silmek akıllıca bir fikir olacaktır.
İşlem oldukça uzun sürebilir, bu nedenle sıfırlama işlemi gerçekleşirken her iki aleti de şarj cihazında bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.
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Apple Watch’un iPhone’la eşleşmesi nasıl kaldırılır?
- Eşlemeyi kaldırırken Apple Watch’unuz ile iPhone’unuzu birbirine yakın tutun.
- iPhone’unuzda Watch uygulamasını açın.
- Saatim sekmesine gidin ve Tüm Saatler’e dokunun.
- Eşlemesini kaldırmak istediğiniz saatin yanındaki Bilgi simgesine dokunun.
- Apple Watch Eşlemesini Kaldır’a dokunun.
- Onaylamak için tekrar dokunun. Aktivasyon Kilidi’ni devre dışı bırakmak için Apple Kimliği parolanızı girmeniz gerekebilir.
Artık Etkinleştirme Kilidi devre dışı bırakıldığına göre, tüm içeriğinizi ve ayarlarınızı Apple Watch’unuzdan rahatça silebilirsiniz.
Önemli: Apple Watch pilinizi %50’nin üzerinde tutmanız ve fabrika ayarlarına sıfırlamak için şarj cihazının üzerinde olması gerekir.
Apple Watch’unuzu fabrika ayarlarına döndürme
- Apple Watch’unuzda Ayarlar’a dokunun
- Genel’e dokunun
- Sıfırla’ya dokunun
- Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil’e dokunun
- Tümünü Sil’e dokunun
Bu işlemlerin ardından akıllı saatiniz fabrika ayarlarına döndürülür ve size dair tüm bilgiler silinerek yeni kullanıcıya hazır hale getirilmiş olur.
Apple
Adobe Flash Player, Mac’ten nasıl kaldırılır?
Yıl 2021 ve Adobe artık Flash Player’ı desteklemiyor, bu yüzden Adobe Flash Player eklentisini Mac’inizden kaldırmanın zamanı geldi. Neredeyse antik İnternet döneminden kalma bu kalıntılardan nasıl kurtulacağınızı aşağıda anlattık.
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Flash, kullanıcıların bir web sitesindeki çeşitli animasyonları, formları ve diğer etkileşimli öğeleri güçlendirmek için kullanılan web tarayıcılarının önemli bir parçasıydı. Web geliştiricilerine ve medya yaratıcılarına HTML, animasyonlu GIF’ler ve zamanın diğer temel teknolojilerinden daha fazla seçenek sunduğu için oldukça benimsenmişti.
Bununla birlikte, tarayıcılar geliştikçe ve diğerleri arasında HTML5, WebGL ve WebAssembly gibi açık standartları dava etmeye başladıkça, Flash etkileşim sağlamanın baskın yolu olarak yoldan çıkarıldı. Flash Player yükleyicisinin kötü amaçlı yazılım niyetleriyle artan kullanımı da muhtemelen ölümünü hızlandırdı.
Flash’ın ölüm çanları
Adobe, 2017’de Flash Player’ın geliştirilmesini ve dağıtımını 2020’nin sonunda durduracağını ve Flash kullanan içerikler için diğer açık formatların benimsenmesini teşvik edeceğini duyurmuştu. O zamanlar Adobe, teknolojinin kullanım ömrünün sonuna gelme kararının arkasındaki itici güç olarak Apple, Facebook, Google, Microsoft ve Mozilla ile yapılan işbirliklerini göstermişti.
Kullanıcılar için bu, Adobe’nin artık Flash Player güncellemeleri ve güvenlik yamaları yayınlama niyetinde olmadığı anlamına geliyor. Flash, gelecekte başka bir güncelleme almayacağından potansiyel olarak bir güvenlik riski oluşturuyor. Bu sebeple Adobe, kullanıcılara Flash Player’ı bilgisayarlarından kaldırmalarını tavsiye ediyor.
Flash’ı kaldırma
Öncelikle, macOS veya Mac OS X sürümünüz için uygun kaldırıcıyı indirmeniz gerekiyor. Mac OS X 10.1 ile 10.3, OS X 10.4 ile 10.5, OS X 10.6 ve sonrası macOS sürümleri dahil olmak üzere üç genel sürüm mevcut. Öncelikle Mac’inizin işletim sistemi için uygun sürümü indirdiğinizden emin olun.
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OS X 10.4 ve üstü sürümlerde (MacOS Dahil) nasıl kaldırılır?
- Kaldırıcıyı açın.
- Kaldır seçeneğine tıklayın.
- El ile veya kaldırıcı iletişim kutusundaki her bir tarayıcı adına tıklayarak, açıksa tüm tarayıcıları kapatın. Gerekirse Yeniden Dene’yi tıklayın.
- Kaldırma programının tamamlanmasını bekleyin. Bitti’yi tıklayın.
- Finder’ı açın, ardından /Library/Preferences/Macromedia/Flash\ Player dizinini bulun ve silin
- Finder’da kalarak /Library/Caches/Adobe/Flash\ Player dizinini bulun ve silin
- Kaldırıldığını doğrulamak için bu bağlantı üzerinden bir tarayıcı açın.
OS X 10.1 ile 10.3 arası sürümlerde nasıl kaldırılır?
- Kaldırıcıyı açın.
- Gerekirse, Mac’inizle kimliğinizi doğrulayın.
- Devam et’i tıklayın.
- Tamamlandığında, kaldırıcı otomatik olarak kapanacaktır.
- Kaldırıldığını doğrulamak için bu bağlantı üzerinden bir tarayıcı açın.
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