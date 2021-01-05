AirPods Max için korkutan gelişme!

AirPods Max, tanıtılalı henüz 1 ay bile olmadı ama görünen o ki, Apple bu kez gözlerimizi değil kulaklarımızı yaşarttı! Apple severlerin heyecanla beklediği ve edinmek için gün saydığı kulaklık bazı kullanıcılara endişe verici problemler yaşatmakta. Twitter üzerinden problemlerini dile getiren bazı kullanıcılar, kulaklığın kulağa temas eden ‘cup(kup)’ kısmında nemlenme/sıvı oluşumu deneyimlediklerini iddia etmekte. Peki bu sorun ne kadar ciddi?

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AirPods Max durduk yere terliyor mu?

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısının paylaştığı bu görsel sosyal medyaya bomba gibi düştü ve teknoloji severlere acaba dedirtti. Görselde de açıkca görüldüğü üzere, AirPods Max’in kulakla temas eden iç kısımlarında tehlikeli sayılabilecek bir miktarda sıvı oluşmuş durumda.

So, uhh… my AirPods Max form condensation after extended use. They’ve never been used in any humid environment. The water gets inside the drivers and has caused ear detection problems. I’ve been wearing them inside sitting at a desk mainly, nothing crazy. Super concerning issue pic.twitter.com/0pWicvxLv9 — Donald Filimon (@donaldfilimon) December 27, 2020

Yaşadığı problemi görseller aracaıığıyla paylaşan Donald Filimon adlı Twitter kullancısı, kulaklıkta oluşan terlemenin kendi hatası olmadığını iddia ediyor. Filimon, kulaklığı nemli bir ortamda asla kullanmadığını ve bu oluşan terlemenin sadece masa başı kullanımının ardından ortaya çıktığını ifade ediyor. Problemin belki de en endişe verici tarafı, bu yaşanılan sorunun kulaklıkta ‘Ear Detection (kulağınızı otomatik olarak algılama)’ özelliğinin çalışmasını engellemesi.

Ne yazık ki bu tek bir kullancıya özgü, hatalı (defolu) mal diye es geçebileceğimiz bir sorun gibi durmuyor. Filimon’un tweet’ine gelen cevaplarda benzer sorunlar yaşadığını belirten başka kullanıcılar da mevcut. Bu cevaplardan birinde, Calvin adlı Twitter kullanıcısı kısa bir yürüyüşün ardından ve film izlerken aynı terleme sorununu yaşadığı söylüyor. Hatta, bu problem o kadar rahatsız ediciydi ki, Calvin kulaklığı iade etmek zorunda kaldı.

Yeni “#BendGate” mi?

Bu yaşanılan sorun Apple için ilk değil. Belki de hatırlayacağınız üzere, Apple, 2018 iPad Pro’larda da ‘Bendgate’ adıyla sosyal medyada ciddi bir şekilde gündem olan bir bükülme sorunu yaşamıştı. Apple, ilk önce bu bükülmenin zamanla normal olduğunu söylemiş ama daha sonra bazı kutudan yeni çıkan cihazlarda da benzer sorunlar yaşanınca bu cihazları sorun yaşayan kullanıcılar için ücretsiz olarak yenilemişti. AirPods Max’teki terleme sorunun bu boyutlara ulaşıp ulaşacağı bilinmez ama eğer çok daha fazla kullanıcıyı etkileyen bir durum olursa Apple’ın başının ağrıyacağı kesin.

Not: Apple, konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmış değil.

Kaynak: TechRadar