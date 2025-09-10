Teknoloji dünyasında heyecan yaratan yeniliklerden biri de Apple Canlı Çeviri özelliği oldu. Peki bu özellik günlük hayatımızda nasıl fark yaratacak? AirPods 4 ve AirPods Pro 2 kullanıcıları bu yenilikten nasıl faydalanacak? Türkiye’deki kullanıcılar için bu teknolojinin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü?

Apple Canlı Çeviri nedir ve nasıl çalışıyor?

Apple Canlı Çeviri, kablosuz kulaklıklar üzerinden anlık çeviri yapma imkânı sunuyor. Kullanıcılar AirPods 4 ya da AirPods Pro 2 modellerini en güncel yazılım ile eşleştirdiklerinde, iOS 26 yüklü bir iPhone ile bu deneyimi yaşayabiliyor. Şu an için bu destek yalnızca iPhone 15 Pro ve sonrasında çıkan modellerde aktif hale getiriliyor. Özellik, iOS 26 güncellemesi ile birlikte 15 Eylül tarihinde kullanıcılara açılacak.

Apple Canlı Çeviri, kullanıcıların doğal bir şekilde konuşmasına olanak tanırken ellerini hiç kullanmadan yabancı dilde iletişim kurmalarını sağlıyor. Eğer karşı tarafta AirPods bulunmuyorsa, çeviriler anında iPhone ekranında yatay biçimde gösteriliyor. Böylece karşınızdaki kişi kendi dilinde konuşmaya devam ederken siz, gerçek zamanlı çeviri ile sohbetin ritmini yakalayabiliyorsunuz.

Daha da ileri bir deneyim ise her iki tarafın da uyumlu AirPods kulaklıklarla konuşması durumunda ortaya çıkıyor. Bu senaryoda, Aktif Gürültü Engelleme devreye girerek arka plan seslerini kısmakta, böylece çeviri odaklı bir akış sağlanmakta. Kullanıcılar hem doğal hem de daha anlaşılır bir iletişim kurabiliyor.

Şimdilik Apple Canlı Çeviri, İngilizce (ABD ve İngiltere), Fransızca, Almanca, Portekizce (Brezilya) ve İspanyolca dillerini destekliyor. Ancak şirket, yıl bitmeden İtalyanca, Japonca, Korece ve Çince (Basitleştirilmiş) desteğini de getirmeyi planlıyor. Bu da özelliğin küresel kullanımda daha geniş bir etki yaratacağı anlamına geliyor.

Türkiye açısından bakıldığında, Apple Canlı Çeviri özellikle yurt dışına seyahat eden kullanıcılar, akademisyenler ya da iş dünyasında uluslararası görüşmeler yapanlar için büyük kolaylık sağlayabilir. iPhone ve AirPods 4 ya da AirPods Pro 2 ile bu deneyimi yaşamak, yabancı dil bilmeyen kullanıcıların iletişim engelini ortadan kaldıracak gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple Canlı Çeviri teknolojisinin Türkiye'deki kullanıcıların hayatını nasıl değiştireceğini öngörüyorsunuz?