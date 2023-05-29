Gözetim uygulamasının kapsamının genişletilmesine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı. Bu tebliğle birlikte, önceden 23 Mart’ta yayımlanan ve robot süpürgeler ile airfryerlar da dahil olmak üzere belirli elektrikli ev cihazları için uygulamaya konulan gözetim uygulaması, zaman içinde yapılan değişikliklerin iptal edilmesiyle birlikte ilk haliyle yeniden yürürlüğe konuldu.

Bu yeni tebliğ kapsamında, airfryer’lar için birim gümrük kıymeti 100 dolar olarak belirlenmiştir. Bu da demek oluyor ki, artık yurt dışından ithal edilen herhangi bir airfryer, gözetim belgesi bulunmadığı takdirde 10 dolarlık bir değer yerine 100 dolar olarak vergilendirilecek.

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Bu kararın amacı, elektrikli ev cihazlarının ithalatında daha sıkı kontroller sağlamak ve gümrük vergilerinin düzenlenmesiyle sektördeki rekabeti dengelemek. Gözetim uygulamasının genişletilmesiyle, güvenlik ve kalite standartlarının sağlanması, tüketicilerin korunması ve pazarın düzenlenmesi hedeflenmektedir. Bakanlık, bu değişikliklerle birlikte elektrikli ev cihazlarının ithalatında daha etkin bir denetim süreci yürütecek ve sektörün gelişimini destekleyecek.