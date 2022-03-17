Airbus, eVTOL konsepti hava aracı olan CityAirbus NextGen’i 21 Eylül’de “Sürdürülebilir Havacılığa Öncülük Etme” konulu ilk zirvesinde tanıtmıştı. eVTOL (all-electric and hybrid-electric powered vertical takeoff and landing) hava araçları tam veya hibrit elektrik motorlardan güç alarak dikey kalkış ve iniş yapabiliyor. Araç 80 km menzil ve 120 km/sa seyir hızında uçabilecek şekilde geliştiriliyor. Gelinen son aşamada hava aracının kanatları için Spirit AeroSystems ile ortaklık kurulduğu açıklandığı. Projenin 5 yıl içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

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İçindekiler Spirit AeroSystems tecrübeli bir parça üreticisi

Spirit AeroSystems tecrübeli bir parça üreticisi

Spirit AeroSystems, dünyanın en büyük hava aracı parça tedarikçilerinden biri ve Airbus ile uzun süredir işbirlikleri var. Birkaç Airbus ticari uçak modeli için tam entegre kanat ve kanat elemanları üretiyor. Firmanın merkezi ABD’nin Kansas eyaletinde bulunuyor. CityAirbus NextGen’in kanatları ise Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta üretilecek.

Tamamen elektrikli CityAirbus NextGen; sabit kanatlar, 4 adet koltuk, V şeklinde bir kuyruk ve sekiz adet pervane ile donatılmış. Her pervanenin elektrikli motoru var. 2 pervane kanadın ön tarafına, 4 pevane kanadın arka tarafına, 2 pervane de V şeklindeki kuyruğun üst kısmında arkaya monte edilmiş. Aracın güvenliğini arttıran bu tasarım özeliği dikey hareketten ileri ve geri harekete geçişi kolaylaştırıyor. Airbus, bu projeyi hem kısa mesafeli şehir içi taşımacılığına yeni bir soluk hem de havacılıkta karbon emisyonlarını azaltma arayışında önemli bir adım olarak görüyor. Gürültü seviyelerinin ise uçuş sırasında 65 dB altında ve iniş sırasında 70 dB(A) altında olması bekleniyor.

CityAirbus NextGen, EASA SC-VTOL gelişmiş kategori sertifika gereksinimlerini karşılıyor. Ek olarak araçta operasyonel bir otomatik uçuş modu da bulunuyor. Bu sayede kentsel hava taşımacılığı pazarına da öncülük edecek.