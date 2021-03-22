Airbus A380’in sonuncusu da Toulouse montaj hattından çıktı

Airbus A380 uçağının sonuncusu 17 Mart’ta Airbus’ın Toulouse’daki montaj hattından çıktı. Uçak Hamburg Finkenwerder fabrikasına doğru uçtu. Airbus’ın Finkenwerder fabrikasında boyama işlemi gerçekleşecek. Böylelikle Efsane uçak son ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu. Montaj hattından çıkan bu son A380, Emirates’e ait.

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Airbus A380 parçaları 4 ayrı ülkeden geliyordu

Airbus A380’in üretimi Avrupa’nın birçok ülkesine yayılan bir süreçti. Uçağın parçalarını üretim yerleri şu şekilde: ön ve orta gövdesi-Saint-Nazaire, Fransa, kanatları-Broughton, Galler, yatay sabitleyici-Cadiz, İspanya, arka gövdesi ve dikey sabitleyici-Hamburg, Almanya. Son olarak tüm bu parçaların montajı Toulouse, Fransa’da gerçekleşiyordu.

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Airbus A380 modelinin ilki Singapur havayolları için uçmaya başladı. Uçağın diğer operatörleri Air France, ANA, British Airways, Emirates, Etihad, Korean Air, Lufthansa, Qantas ve Qatar Airways. Dev kuş muazzam fazla yolcu kapasitesiyle ve iki katlı dikkat çekici tasarımıyla havacılık meraklılarının çok sevdiği bir modeldi. Ama zamanla artan yakıt fiyatları, hava yolu şirketlerinin uçağı birçok rotada doldurmakta zorlanmaları gibi problemlerle karşı karşıya kaldı. 14 Şubat 2019 tarihinde Airbus 2021 yılı içerisinde uçağın üretiminin sona ereceğini duyurmuştu. Tüm bunlara rağmen yeni sipariş alması durumunda üretimin devam edebileceği beklentisi mevcuttu. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü sivil havacılığı son derece olumsuz etkiledi. Bu şartlarda A380’in yeni sipariş alması mümkün olmadı.

Airbus, A350 ve A330neo gibi daha küçük, yeni nesil uçaklara odaklandığını duyurdu. A350 ve A330neo’nun yanı sıra Boeing tarafında ise 787 modeli geniş gövde yolcu uçağı pazarında hakimiyeti ele geçirdi.

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