Havacılık
Airbus A380’in sonuncusu da Toulouse montaj hattından çıktı
Airbus A380 uçağının sonuncusu 17 Mart’ta Airbus’ın Toulouse’daki montaj hattından çıktı. Uçak Hamburg Finkenwerder fabrikasına doğru uçtu. Airbus’ın Finkenwerder fabrikasında boyama işlemi gerçekleşecek. Böylelikle Efsane uçak son ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu. Montaj hattından çıkan bu son A380, Emirates’e ait.
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Airbus A380 parçaları 4 ayrı ülkeden geliyordu
Airbus A380’in üretimi Avrupa’nın birçok ülkesine yayılan bir süreçti. Uçağın parçalarını üretim yerleri şu şekilde: ön ve orta gövdesi-Saint-Nazaire, Fransa, kanatları-Broughton, Galler, yatay sabitleyici-Cadiz, İspanya, arka gövdesi ve dikey sabitleyici-Hamburg, Almanya. Son olarak tüm bu parçaların montajı Toulouse, Fransa’da gerçekleşiyordu.
Airbus A380 modelinin ilki Singapur havayolları için uçmaya başladı. Uçağın diğer operatörleri Air France, ANA, British Airways, Emirates, Etihad, Korean Air, Lufthansa, Qantas ve Qatar Airways. Dev kuş muazzam fazla yolcu kapasitesiyle ve iki katlı dikkat çekici tasarımıyla havacılık meraklılarının çok sevdiği bir modeldi. Ama zamanla artan yakıt fiyatları, hava yolu şirketlerinin uçağı birçok rotada doldurmakta zorlanmaları gibi problemlerle karşı karşıya kaldı. 14 Şubat 2019 tarihinde Airbus 2021 yılı içerisinde uçağın üretiminin sona ereceğini duyurmuştu. Tüm bunlara rağmen yeni sipariş alması durumunda üretimin devam edebileceği beklentisi mevcuttu. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü sivil havacılığı son derece olumsuz etkiledi. Bu şartlarda A380’in yeni sipariş alması mümkün olmadı.
Airbus, A350 ve A330neo gibi daha küçük, yeni nesil uçaklara odaklandığını duyurdu. A350 ve A330neo’nun yanı sıra Boeing tarafında ise 787 modeli geniş gövde yolcu uçağı pazarında hakimiyeti ele geçirdi.
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Havacılık
Dassault Falcon 6X, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Falcon 6X, Dassault Aviation firmasının geniş gövdeli iş jeti. Uçak 10 Mart’ta ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve sertifikasyon sürecini başlattı. İş jeti 2022 yılının sonuna doğru hizmete girecek. Firmanın sahibi Dassault ailesinin bir üyesi Oliver Dassault, 7 Mart tarihinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.
Göz atmak isteyebilirsiniz: De Havilland, Dash 8 Q400 uçağının üretimini durdurdu
Dassault Falcon 6X, 2,5 saatlik uçuş gerçekleştirdi
Falcon 6X, Dassault Aviation’ın Bordeaux yakınlarındaki Mérignac tesisinden saat 14:45‘te kalktı. Bu ilk uçuş 2,5 saat sürdü. Pilotlar uçuş esnasında uçağın motor tepkilerini ve kilit sistemlerinin davranışlarını test ettiler. Buna ek olarak pilotlar 40.000 feet yüksekliğe ve 0,8 mach hıza ulaştılar.
Dassault Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Eric Trappier yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu uçuş Dassault için bir kilometre taşıdır. Ayrıca bugünün başarısını pazar günü trajik bir kazada hayatını kaybeden Oliver Dassault’a adadık. 6X, Dassault Aviation‘ın saygı duyduğu askeri bilgi birikimi ve ticari havacılık uzmanlığının birleşiminin en son örneğidir.”
Falcon 6X modeli iş jetleri arasındaki en geniş ve en uzun kabine sahip. Uçak 5.500 NM menzile sahip. Bu sayede Londra‘dan Hong Kong‘a veya Los Angeles‘tan Moskova‘ya aktarmasız uçabilecek. Ayrıca Falcon 6X, dijital uçuş kontrol sisteminin gelişmiş bir versiyonuna da sahip. Bunun yanında uçakta FalconEye kombine görüş sistemi mevcut. Bu sayede karanlıkta veya kötü hava koşullarında yaklaşmalar daha güvenli olacak.
Dassault Falcon 6X’in teknik özellikleri
Maksimum hız: 370 kias (685 km/s)
Maksimum uçuş yüksekliği: 51.000 ft (15.545 mt)
Gövde uzunluğu: 84,3 ft (25,68 mt)
Kanat açıklığı: 85,1 ft (25,94 mt)
Uçuş menzili: 5.500 nm (10.186 km)
Maksimum kalkış ağırlığı: 77.460 lb (35.135 kg)
Maksimum iniş ağırlığı: 66.190 lb (30.025 kg)
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Havacılık
De Havilland, Dash 8 Q400 uçağının üretimini durdurdu
De Havilland Canada (DHC), mevcut Dash 8 Q400 siparişlerinin tesliminin ardından üretimi durdurma kararı aldığını bildirdi. DHC’nin 2021 yılı içerisinde teslim etmesi gereken 19 adet siparişi var. Dash 8 Q400 teslimatı bekleyen hava yolu firmaları şunlar: Air Tanzania (1), Biman Bangladesh Airlines (2), Conair (2), Elin Group (3), Ethiopian Airlines (4), PAL Express (1), TAAG Angola Airlines (4), ismi belirsiz (2).
Göz atmak isteyebilirsiniz: COMAC C-919 uçağının buzlanma testleri sonbahara ertelendi
Dash 8 Q400 üretimi tekrar başlayacak
De Havilland Canada, üretimi durdurdu ama farklı senaryolar üzerinde çalışıyor. Firmadan gelen açıklama şu şekilde: Endüstrinin mevcut koşulları yeni sipariş almamızı engelledi. De Havilland, müşterilerine 2020 yılında sadece 20 adet uçak teslim etti.
Firmanın bu kararı Downsview montaj hattındaki 500 çalışanın geçici olarak işlerini kaybetmelerine neden olacak.
Bunlara rağmen, üretici uçağın geleceği hakkında umutlu ve Dash 8 programına yatırım yapmaya devam etmeyi planlıyor. Longview Aviation Capital Yönetim Kurulu Başkanı David Curtis: “ Sektör pandemiden kurtulduktan sonra Dash 8‘in endüstrisinin toparlanmasının önemli bir parçası haline gelmesini bekliyoruz,” dedi.
Dash 8 Q400, DHC-8-200 modeli üzerine geliştirilen, turboprop motorlu bölgesel bir yolcu uçağı. Farklı tasarımıyla dikkat çeken uçak 2000 yılında uçmaya başladı. Uçağın üreticisi De Havilland Canada, 1984 yılında kuruldu. Sırasıyla Boeing (1988), Bombardier (1992) ve Longview Aviation Capital (2019) Kanadalı üreticiyi satın aldılar.
Dash 8 Q400 teknik özellikleri:
Yolcu kapasitesi: 70-78
Maksimum hız: 360 knot (667 km/s)
Maksimum uçuş yüksekliği: 27.000 ft (8.2300 m)
Gövde uzunluğu: 107 ft 8 in (32,81 m)
Kanat açıklığı: 93 ft 2 in (28,4 m)
Uçuş menzili: 1567 mil (2522 km)
Maksimum kalkış ağırlığı: 64.500 lb (29.260 kg)
Maksimum iniş ağırlığı: 61.750 lb (28.010 kg)
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Havacılık
COMAC C-919 uçağının buzlanma testleri sonbahara ertelendi
COMAC C-919 için mart ayında yapılacak olan doğal buzlanma denemeleri 2021 sonbaharına ertelendi. Erteleme, COVID-19 seyahat kısıtlamaları nedeniyle kaçınılmaz hale geldi. Çin’in geliştirdiği C-919 uçağının testleri Ontario-Kanada’da gerçekleşecekti. Testlerin gerçekleşeceği ITPS (Canada’s International Test Pilots School)’den yetkililer ertelemeyi doğruladı. ITPS, COMAC firmasının ARJ21 uçağının testlerini de gerçekleştirmişti.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Airbus, eskiyen Beluga ST’leri emekliye ayırmaya hazırlanıyor
COMAC C-919, son bir yıldır yoğun bir test süreci geçiriyor
Doğal buzlanma testlerinde bir meteoroloji uzmanı, her gün uçuş ekibine buzlanmayla karşılaşmaları için nereye uçacaklarını bildiriyor. Kokpitteki iki uçuş test mühendisi uçuş boyunca ihtiyaç duydukları verileri topluyor. Uçakta iletişimi kolaylaştırmak için birde ITPS’nin pilotu oluyor.
COMAC C-919’un son bir yılı:
- Ocak 2021‘in sonlarında, İç Moğolistan‘daki aşırı düşük sıcaklık testlerini tamamladı.
- Ekim 2020‘nin sonunda ilk hava gösterisi uçuşunu gerçekleştirdi.
- Haziran 2020‘nin sonunda, yüksek sıcaklıkta özel uçuş testleri tamamlandı.
- Ocak 2020’de aşırı düşük sıcaklık testleri gerçekleşti.
COMAC C-919’un geliştirme süreci 2008 yılında başladı ve ilk uçak 2011 yılında üretim hattından çıktı. COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China), şimdiye kadar 6 adet C-919 üretti. Uçak ilk uçuşunu 5 Mayıs 2017 tarihinde yaptı.
Teknik özellikleri:
- Yolcu kapasitesi: 156-168 kişi
- Uçuş menzili: 3.000NM (5.555KM)
- Uzunluğu: 38,9 M
- Kanat açıklığı: 33,6 M
- Maksimum kalkış ağırlığı: 78.900 KG
- Maksimum uçuş yüksekliği: 39.800 FT (12.200 M)
COMAC C-919; Boeing 737, Airbus A320 ile rekabet etmesi için geliştiriliyor. Ayrıca daha şimdiden 305 adet kesinleşen sipariş almış durumda. İlerleyen zamanda bu sınıftaki dar gövde yolcu uçağı rekabeti, Irkut MC-21 ile daha da kızışacak. Rusya ve Çin, Airbus ve Boeing’in pazardaki hegemonyasını kırmaya çalışacak.
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Airbus A380’in sonuncusu da Toulouse montaj hattından çıktı
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