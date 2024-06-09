Ahmet Selim Kul, geçtiğimiz gün Habertürk ekranlarında yayınlanan Ali Koç Aziz Yıldırım canlı yayının moderatörü olarak geceye damgasını vuran isimlerden biri oldu. Canlı yayındaki tavırları ve Aziz Yıldırım ile arasında geçen diyaloglar nedeniyle gündem olan Ahmet Selim Kul, Türkiye gündemine oturdu. Peki Ali Koç Aziz Yıldırım canlı yayını moderatörü Ahmet Selim Kul kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Ahmet Selim Kul hakkında her şey.

Ahmet Selim Kul Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

Ahmet Selim Kul kimdir? Ahmet Selim Kul, Türk spor medyasında tanınan bir gazeteci ve spor yorumcusudur. Özellikle Fenerbahçe ile ilgili yaptığı haberler ve yorumlarla bilinir. Kul, gazetecilik kariyerine Habertürk’te başlamış ve burada önemli röportajlar ve özel haberler yapmıştır. Sonrasında A Spor’a transfer olmuş ve burada Fenerbahçe muhabiri olarak görev yapmıştır. A Spor’da görev yaptığı süre boyunca birçok özel röportaj ve transfer haberi ile dikkat çekmiştir.

2023 yılında yeniden Habertürk’e dönen Ahmet Selim Kul, burada Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ali Koç Aziz Yıldırım yayınında da kendisini bu şekilde gördük. Habertürk’teki dönüşünü “gazeteciliğe başladığı eve dönüş” olarak nitelendiren Kul, A Spor’daki deneyimlerinin kendisine çok şey kattığını belirtmiştir.

Ahmet Selim Kul, sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olarak da bilinir ve Fenerbahçe ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederek, tarafsız bir şekilde izleyicilere aktarmayı amaçlamaktadır. Sosyal medya hesaplarından ve Habertürk’teki köşesinden Fenerbahçe son dakika haberlerini, transfer dedikodularını ve maç analizlerini paylaşmaktadır.

Kariyerindeki bu dönüşler ve sürekli olarak büyük haberler yapması, onu spor medyasında önemli bir isim haline getirmiştir. Habertürk’teki yeni görevinde de doğru ve hızlı haberleri izleyicilere sunmaya devam etmektedir. Ahmet Selim Kul kimdir sorusunu da böylece cevaplamış olduk, gazeteci ve yorumcu Ahmet Selim Kul kimdir sorusu bir süre daha Türkiye gündemini meşgul edecek gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce dün akşamki Habertürk yayını nasıldı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!