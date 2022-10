Xbox, Xbox One ve Xbox Series X/S için Age of Empires II: Definitive Edition’ı duyurdu. Oyunun konsollar için Ocak 2023’te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Age of Empire IV, 2023 yılının sonlarında konsollar için piyasaya sürülecek.

Xbox ayrıca Age of Empires II: Definitive Edition için çıkış tarihini de hemen duyurdu. Oyun 31 Ocak’ta piyasaya sürülecek. Age of Empires IV için henüz kesin bir tarih verilmedi, ancak Xbox sadece oyunun “yıl içinde geleceğini” bildirdi.

Duyuru, Age of Empires serisinin yirmi beşinci yıldönümü münasebetiyle yapıldı. İlk oyun 1997 yılında piyasaya sürüldü. İkinci bölüm ilk olarak 1999 yılında piyasaya sürüldü, ancak daha sonra düzinelerce güncelleme ve dlc ile Definitive Edition olarak piyasaya sürülen bir remaster aldı. Xbox sürümü ayrıca PC için de mevcut olan tüm ekstra içeriğe sahip olacak. Oyunun arkasındaki ekip önümüzdeki yıl Age of Empires II: Definitive Edition için de yeni güncellemeler yayınlamayı planlıyor.

16 yılın ardından geçen yıl serinin yeni oyunu Age of Empires IV ilk kez piyasaya sürüldü. Oyun birçok yönden serinin popüler ikinci bölümünün üzerine inşa ediliyor. Tweakers’ın incelemesini buradan okuyabilirsiniz.

Xbox One ve Xbox Series X/S’de yayınlanmasının yanı sıra, oyunlar hem konsollarda hem de PC’de Gamepass’in bir parçası olacak. Buna ek olarak, Age of Empires II: Definitive Edition Xbox Cloud Gaming üzerinden de kullanılabilecek. Age of Empires IV’ün de yayınlanabilir olup olmayacağı belli değil.