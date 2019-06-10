Age Of Empires II Definitive Edition E3’te onaylandı

Microsoft, E3 2019 etkinliğinde, popülerliğinden bir şey kaybetmeyen, strateji oyunlarının atası Age of Empires II : Definitive Edition‘nın bu yıl içinde geleceğini açıkladı. Definitive Edition sürümü, esasen Microsoft’un daha yüksek çözünürlük içerdiği, 4K Ultra HD grafikler ve yeniden düzenlenmiş sesleri destekleyecek.

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Age of Empires’ın Definitive Edition sürümü daha önce oyuncuların sadece kendi platformlarında bulunan diğer oyuncularla çevrimiçi olarak oynanabiliyordu. Ancak yapılan yeni açıklama ile birlikte artık Steam platformu ve Microsoft Store üzerinden çapraz olarak oynanabilecek. Böylece oyuncular, oyunu çapraz platformlar üzerinden oynayabilecekleri, oyuna sahip olan kullanıcılara her platform için ayrı lisans verilmeyeceği ifade edildi.

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Oyun bu yılın sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. Age of Empires II hayranları, Microsoft’un web sitesi üzerinden beta sürümüne kayıt olabilirler.