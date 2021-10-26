Adobe, Web’e Basitleştirilmiş Bir Photoshop Getiriyor!

Adobe, Photoshop ve Illustrator’ı web’e getiriyor ve bulutta barındırılan belgelerde indirmenize ve uygulamayı açmanıza gerek kalmadan değişiklik yapmanızı sağlıyor.

Bu iki program için ileriye doğru büyüleyici bir adım, ama aynı zamanda şimdilik çok küçük: bunlar Photoshop ve Illustrator’ın tam özellikli sürümleri değil ya da ona yakın herhangi bir yer. Silgi, nokta iyileştirme fırçası ve seçim kementi gibi araçları kullanarak katmanlarda gezinebilir, açıklamalar ve yorumlar bırakabilir ve temel düzenlemeler yapabilirsiniz. Ancak yine de herhangi bir önemli değişiklik için uygulamayı açmanız gerekecek.

Adobe’nin Baş Ürün Sorumlusu Scott Belsky, “Tüm özellikleri ilk günde getirmiyoruz, ancak şu anda tarayıcıda en iyi şekilde birlikte çalıştığınız tüm bu temel düzenlemelerin kilidini gerçekten açmak istiyoruz” dedi. Belsky, Photoshop’un web sürümünü, “gerçek PSD” dosyalarıyla çalışan “hafif bir düzenleme platformu” olarak tanımlıyor.

Bu özellikler, bugün Adobe’nin duyurularının büyük temalarından birini oluşturuyor: İnsanların Creative Cloud hizmetlerinde işbirliği yapmasını kolaylaştırıyor. Web’de Photoshop ve Illustrator’ın amacı, inceleme için dosya paylaştığınız kişilerin (bir müşteri, düzenleyici, arkadaş) ayarlamalar üzerinde sizinle birlikte çalışmasını kolaylaştırmaktır. Önceden, belge üzerinde ek açıklamalar ve yorumlar yapabilirlerdi. Ama şimdi izin verilirse, onlar da devreye girip bazı temel değişiklikler yapabilecekler.

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Adobe ayrıca, insanların bıraktığı yorumları incelemek için masaüstü Photoshop’a bir panel ekliyor. Ayrıca ekiplerin varlıkları düzenlemesine ve iş birlikçi ruh hali panoları oluşturmasına izin vermek için web sitesine yeni bir merkez ekliyor.

Bugünden itibaren beta olarak sunulacak olan Photoshop’u web üzerinde kullanmak için Creative Cloud abonesi olmanız gerekir. Web için Illustrator, bugünden itibaren kayıt kabul eden yalnızca davetli bir beta olarak kullanıma sunuluyor.

Photoshop’a bir avuç başka yeni özellik de geliyor. Uygulamanın nesne seçim aracı daha da güçleniyor ve siz sahnenizdeki nesnelerin üzerine geldiğinizde tam olarak neyi vurgulayabileceğini tam olarak gösteriyor. Ayrıca yeni sinir filtreleri de var: bir manzara karıştırıcı, sahnenizi farklı bir ayar veya mevsimle yeniden düzenlemenize olanak tanır; ve yeni renk aktarımı ve uyumlaştırma filtreleri, bir görüntünün veya katmanın görünümünü diğerine uygulamanıza olanak tanır. Adobe ayrıca, geçen yılki Derinlik Bulanıklığı filtresini (temelde Photoshop’un portre modları sürümü) “daha doğal bir bulanık arka plan” oluşturmak için geliştirdiğini söylüyor.

Kaynak: The Verge