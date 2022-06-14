En popüler görüntü düzenleme ve özel efekt platformlarından biri olan Adobe Photoshop, Adobe hesabı olan herkese ücretsiz olarak sunuluyor.

Adobe şu anda Photoshop‘un kullanımı ücretsiz bir sürümünü deniyor. Deneme süresi Kanada ile sınırlıdır, ancak Adobe yakında denemeyi diğer bölgelere de genişletebilir.

Adobe, Photoshop’un web sürümünün “Freemium” modeli altında mevcut olduğunu iddia ediyor. Şu anda Photoshop’un araçlarının, fırçalarının ve diğer özelliklerinin çoğu ücretsiz olarak sunulmaktadır. Ancak Adobe, ödeme yapan abonelere özel bazı özellikleri kapatmayı planlıyor. Bununla birlikte, Adobe’nin Photoshop’un temel işlevleri olduğunu iddia ettiği şeyleri gerçekleştirmek için “yeterli” araçlar ücretsiz olarak sunulacak.

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Adobe platformu Ekim 2021’de piyasaya sürdü. O zamanlar kullanıcılar uygulamanın oldukça basit bir sürümüne erişebiliyordu. Başka bir deyişle, kullanıcılar yalnızca birkaç basit düzenleme yapabilir. Tüm karmaşık araçlar ve efektler mevcut değildi. Ancak Adobe, Photoshop’un web sürümünü sürekli olarak geliştirmektedir.

Adobe Photoshop’un web sürümünün en son sürümü, Refine Edge, Curves, Dodge & Burn araçları ve Akıllı Nesneleri dönüştürme yeteneği dahil olmak üzere birkaç güçlü araç sunar. Web sürümü ayrıca görsellerin incelenmesi ve yorumlanması için mobil destek alacak.

Adobe Photoshop’un web sürümünün en dikkate değer faydası, diğer kullanıcılarla hızlı ve dinamik işbirliğidir. Ayrıca, ilk sürümde, kullanıcıların masaüstü uygulamasından web’de bir belge paylaşması gerekiyordu. Ancak güncellenmiş sürüm, herhangi bir Photoshop abonesinin oturum açmasına ve doğrudan web’den yeni bir belge başlatmasına olanak tanır. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.