Adobe Photoshop görüntü düzenleme yazılımına üretken yapay zekâ ekleyecek. Photoshop’un yazılım geliştiricisi Adobe, metin tabanlı komutlarla görsel içerik ekleme, kaldırma ve genişletme özelliği sunan Firefly desteğini duyurdu.

Adobe’un Dijital Medya Başkan Yardımcısı Ashley Still, “Generative Fill, yapay zeka üreticiliğinin hız ve kolaylığını Photoshop’un gücü ve hassasiyetiyle birleştirerek müşterilerimizin vizyonlarını hayal güçlerinin sınırlarında hayata geçirmelerine olanak tanıyor.” dedi.

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Engadget’e göre, Adobe’un Üretici Doldurma özelliği, DALL-E 2’nin iç boyama ve dış boyama özelliklerine benzeyecek. Örneğin, gerçeküstü bir gökyüzü efekti yaratmak için bir fotoğraftaki gökyüzünü boyamak isterseniz, o bölgeyi seçin ve “tuhaf renklerle gerçeküstü gökyüzü” gibi bir talimat yazın. Ya da daha geniş bir en boy oranına sahip bir fotoğraf çekerseniz, onun dışındaki alanı seçip sahneyi genişletmesini isteyebilirsiniz.

Şu anda BETA sürümünde olan Generative Fill, Photoshop’un masaüstü sürümünde bugünden itibaren kullanılabilir olacak. Adobe, özelliğin 2023’ün ikinci yarısında genel kullanıma sunulacağını belirtti. Ayrıca, Photoshop’ta oluşturulan yapay zeka görüntüleri, insan yapımı mı yoksa yapay zeka ürünü mü olduğunu belirten görünmez bir dijital imzayla işaretlenecek.

Adobe, Generative Fill için web sayfasında bir örnek yayınlıyor. Bu örnekte çerçevelerin nasıl büyütüleceği ve görüntülere nesnelerin nasıl ekleneceği gösteriliyor. Şirket ayrıca bir kılavuz video da hazırladı.