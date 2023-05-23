Bu videoda TECNO markasının amiral segmentine konumlandırdığı PHANTOM serisinin yeni üyesi X2 modeline yakından bakıyoruz.

TECNO, PHANTOM X2 serisiyle benzersiz bir tasarıma imza atmış durumda. Arka tarafa bulunan iki adet büyük lensleri, ince uzun formu, alüminyum çerçeveleri ve cam yapısıyla amiral gemisi malzeme kalitesini tüketicilere sunabiliyor. Ayrıca MediaTek Dimensity 9000 5G işlemcisinden gücünü alan telefon yüksek performans sergiliyor. 5160 mAh bataryası 45W hızlı şarj desteklerken büyük 6.8 inç FHD+ AMOLED 120Hz ekranları ile de izleme deneyiminin keyfini yaşayabiliyorsunuz. Ayrıca bu ekran Gorilla Glass Victus ile korunuyor.

TECNO PHANTOM X2 serisi amiral gemisi segmentinde yer alan telefonlarla rekabet edebilen fiyatlara geliyor. TECNO PHANTOM X2 modeli tavsiye edilen son tüketici fiyatı olarak 19.999 TL olarak belirlenmiş.

TECNO PHANTOM X2 Teknik Özellikleri:

Tasarım: 164.6 x 72.7 x 8.9 mm 203 gram

Ekran: 6.8 inç AMOLED FHD+ 120Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 9000 5G

RAM/Depolama: 8GB/256GB

Kamera: 64MP + 13MP + 2MP / 32MP Ön Kamera

Batarya: 5160 mAh 45 Watt

Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.3

Peki siz TECNO PHANTOM X2 modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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