Adobe 7.5 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı

Grafik ve medya yazılımları üreten Adobe, milyonlarca kullanıcısının verilerini sızdırdı. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre, yazılım üreticisi Adobe 7.5 milyon kullanıcı verisi sızıntısı ile gündemde.

Grafik ve video düzenleme alanında ilk akla gelen firma olan Adobe’nin başı önemli bir güvenlik açığıyla dertte. ABD merkezli teknoloji şirketi, geliştirdiği grafik ve medya araçları ile dünya genelinde büyük bir pazar payına sahip. Photoshop, Premier, Lightroom, Illustrator, InDesign gibi yaygın olarak kullanılan yazılımların geliştiricisi olan Adobe, her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşıyor.

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Adobe kullanıcılara mobil uygulamalar ve bulut hizmetlerini bir araya topladığı Creative Cloud servisi ile faaliyet gösteriyor. Adobe’un Creative Cloud hizmeti bu sefer veri ihlali ile adından söz ettiriyor. Gelen son bilgilere göre platformda 7.5 milyon kullanıcının verileri sızdırıldı. Şirket açığın hemen kapatıldığını açıklasa da kullanıcıların merak içerisinde olduğu belirtiliyor.

Sızdırılan veriler arasında kullanıcıların e-mail adresleri, kullandıkları yazılımlar, hesapların açılış tarihi, abonelik durumu ve kullanıcılara dair iş bilgileri yer alıyor. Hazırlanan raporlarda şirketin gelen bildirimler doğrultusunda hemen harekete geçtiği ve söz konusu sistemin korunaklı hale getirildiği belirtiliyor. Ödeme detayları ya da hesap şifreleri bu bilgiler arasında yok.

Adobe yaptığı açıklamayla, prototip geliştirme ortamlarından biri sebebiyle güvenlik açığının yaşandığını kabul etti. Ayrıca şirket, gelecekte meydana gelebilecek benzer bir sorunun önlenmesine yardımcı olmak için geliştirme süreçlerini gözden geçirdiklerini belirtti. Firma, herhangi bir şifrenin veya finansal bilginin sızdırılmadığının altı çiziliyor. Ayrıca hiçbir Adobe uygulamasının bu açıkla bağlantılı olmadığı ve uygulamaların çalışmasını etkilemediği belirtildi.