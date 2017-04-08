Adidas 3D Baskı Teknolojini Kullandığı İlk Ayakkabısını Piyasaya Sürüyor

Geleceğin vazgeçilmezlerinden olacak olan 3 boyutlu baskı teknolojisini şimdi de Adidas, Futurecraft 4D modeli için kullanacak.

Popülerliği her geçen gün artan 3D baskı teknolojisini kullanan bir diğer firma da Adidas oldu. Bir süredir 3D teknolojilerini denemekte olan şirket son aşamaya gelmiş gibi görünüyor. Futurecraft 4D modeliyle ilk 3D seri üretime geçecek olan şirket, ayakkabısı için konforu maksimum düzeyde tutmayı hedefliyor.

Özellikle ayakkabının orta tabanına önem veren şirket, yapımı için sıvı polimer gibi malzemeleri kullanıyor. Üretimin istenilen kalıplara uygun olabilmesi için de ultraviyole ışınları ve diğer özel teknikler kullanıyor. Böylelikle diğer 3D teknolojilerinde olduğu gibi çok sert madde üretimi yerine daha esnek bir madde üretimi sağlamış olacak.

Ayakkabının üretimi için Silikon Vadisi şirketlerinden Carbon’la çalışan Adidas, ilk etapta üretimi kısıtlı sayıda tutmayı planlıyor. Geleceğin ayakkabılarından olan Futurecraft bu yılın sonuna kadar sadece 5000 çift üretilecek. 2018’in sonuna kadar ise üretilmesi hedeflenen minimum sayı ise 100 000 çift.

Elbette ki böyle bir ayakkabı için fiyatların çok yüksek olacağını belirten Adidas, belirli bir eşik geçildikten sonra fiyatların ucuzlayacağını da belirtti. Son olarak, geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan bu ayakkabının birçok yeniliğe öncü olacağı da su götürmez bir gerçek.