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ADIDAS 4DFWD: 3D Baskı Teknolojisiyle Adımlar Daha İleri
Yeni adidas 4DFWD ve 4DFWD PULSE, yeni 3D baskı teknolojisi ile üretilen hassas orta tabanı ile ileri hareketi ivmelendirerek koşuculara sorunsuz ve keyifli bir performans vadediyor. Carbon’un Digital Light Synthesis™ teknolojsiyle geliştirilen 4DFWD, uzun yıllara dayanan sporcu verileri analiz edilerek tasarlanmış.
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Uzun yıllara dayalı sporcu verileri ve 3D baskı teknolojisini bir araya getiren adidas 4DFWD ve 4DFWD Pulse, koşuculara yepyeni bir koşu deneyimi yaşatıyor. Mayıs ayında kullanıcıların beğenisine sunulan özel kırmızı ve beyaz renk grubunun ardından, adidas 4DFWD şimdi siyah ve yeşil renk grubu seçenekleriyle tüm dünyada satışa sunuldu.
Dört yılı aşkın süredir Carbon ile ortaklaşa 4D kafes orta taban teknolojisi üzerine çalışan marka, hassas ayarlı 3D baskılı orta tabanlar üretmek için sporcu verileri ve Carbon’un Digital Light SynthesisTM teknolojisinden faydalanıyor. Ayakkabının orta tabanları sporcuların her adımda performansın keyfini çıkarabilmeleri için hassas ayarlama olanağı sağlıyor. adidas, 3D baskı teknolojisini dünyada ilk kullananlar arasında yer alıyor.
Yeni 4DFWD kafes orta tabanı, beş milyon olası kafes yapısı arasından belirlenmiş ve adidas’ın plastik atıkları durdurma taahhüdü doğrultusunda %40 geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiş. 4DFWD hücre geometrisi ise her adımda öne doğru yumuşak bir geçiş ve ivme etkisi sağlıyor. Taban yere bastığında uygulanan kuvveti oluşturduğu dikey açıyla ileriye doğru yönlendiren orta taban teknolojisi, kullanıcıya pürüzsüz ve kaygan bir geçiş deneyimi yaşatıyor.
adidas yeni 4DFWD lansmanı için ayrıca 10-31 Ağustos tarihleri arasında adidas Runners Istanbul Kaptan ve Koçları liderliğinde kapsamlı antrenman planı ile Take it Forward Challenge’ı duyurdu. Take it Forward ile kullanıcılar adidas Running uygulaması aracılığıyla 30 km mesafeyi tamamlamak üzere meydan okumaya davet ediliyor ve linkten Meydan Okumaya kayıt olunabiliyor.
adidas Running Ürün Müdürü Charlotte Heidmann, 4DFWD ile ilgili: “4DFWD, 4D teknolojisini gerçekten bir üst seviyeye taşıyor ve geleneksel köpük orta tabanlarla mümkün olmayan bir konfor sunmamıza olanak sağlıyor. Carbon, ürün ekiplerimiz ve test uzmanlarımız ile yakından çalışarak, koşucular için benzersiz bir ileri hareket hissi ve pürüzsüz bir geçiş deneyimi yaşatan mükemmel bir kafes orta taban tasarladık.” sözlerinde bulundu.
ADIDAS 4DFWD PULSE ile her adımda yumuşak iniş
4D ve EVA teknolojisini bir araya getirerek her adımda yumuşak bir iniş sağlayan yeni 4DFWD PULSE, baskı tekniği ve hassas konumlandırmasıyla EVA orta taban ile birlikte çalışıyor ve darbe emilimini artıran açılı 4DFWD topuk ile yumuşak bir koşu deneyimi yaşatıyor. 4DFWD’nin tasarımı, temas anında yumuşak bir topuk geçişine dönüşüyor. 4DFWD PULSE’daki üç katmanlı file saya, yan ve lineer hareket için destek sağlıyor ve orta tabanla uyumlu çalışacak şekilde tasarlanan dış tabanla bir araya gelerek koşarken tutuş sağlıyor.
adidas 4DFWD ve adidas 4DFWD PULSE, 12 Ağustos’tan itibaren adidas uygulaması, internet sitesi ve seçili mağazalar aracılığıyla tüm dünyada satışa sunuluyor.
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Aksesuar
Oppo Yeni Akıllı Saatini ve Kulaklıklarını Tanıttı!
Oppo Watch 2, dün Çin’de düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı. Yeni akıllı saat, geçen yıl Mart ayında tanıtılan orijinal Oppo Watch’un varisi olarak geliyor. Oppo Watch 2, 42 mm ve 46 mm boyutlarında 2 farklı seçenekle geliyor ve LTE bağlantısı ve sesli arama yapabilmek için opsiyonel eSIM desteği bulunmakta.
En son çıkan modele gelen geliştirmelere göre Oppo Watch 2, Qualcomm’un Snapdragon Wear 4100 çip setini taşıyor. Akıllı saatin 16 güne kadar pil ömrü sağladığı iddia ediliyor. Oppo Watch 2’ye ek olarak, Çinli şirket yeni gerçek kablosuz stereo kulaklıkları olarak Oppo Enco Air Smart Edition ve Oppo Enco Play’i de tanıttı.
Oppo Watch 2, Oppo Enco Air Smart Edition ve Oppo Enco Play’in Fiyatı
Oppo Watch 2’nin fiyatı 42 mm (yalnızca Wi-Fi) varyantı için 1,299 (200 dolar) Çin Yuanı. Ayrıca akıllı saat 1.499 (230 dolar) Çin Yuanı değerinde eSIM desteğiyle geliyor. En üst klasmanda olan 46 mm boyutlu ve eSIM desteği bulunan model ise 1999 (300 dolar) Çin Yuanı. Her üç versiyon da ilk olarak Çin’de ön sipariş için mevcut ve satışlarının 6 Ağustos’ta yapılması planlanıyor. Ancak Oppo Watch 2’nin küresel lansmanı ve fiyatlandırması ile ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı.
Oppo Watch 2’nin yanı sıra Oppo, Enco Air Smart Edition için 199 (30 dolar) Çin Yuanı gibi bir fiyat belirledi. Enco Play ise 399 (60 dolar) Çin Yuanı olarak açıklandı.
Oppo Watch 2 Teknik Özellikleri
Oppo Watch 2, Android tabanlı ColorOS Watch 2.0 şeklinde çalışacak. 42mm versiyonu 372 x 430 piksel çözünürlüğe ve 1.75 inç AMOLED ekrana sahipken, 46mm versiyonu 402 x 476 piksel çözünürlüğe ve 1.91 inç AMOLED ekrana sahip. Her iki seçenek de 326ppi piksel yoğunluğu, 60 hertz yenileme hızı ve 3D cam koruması ile birlikte geliyor.
İçeriğine bakacak olursak, Oppo Watch 2 geçen yıl piyasaya sürülen ve orijinal Oppo Watch’a güç veren Snapdragon Wear 2500 Çip setinin bir üst modeli olan Qualcomm Snapdragon Wear 4100 çip setine sahip. Ambiq tarafından geliştirilen Apollo 4s adında özel bir yardımcı işlemcisi de var. Ek olarak, akıllı saat 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanıyla geliyor.
Önceden yüklenmiş fitness takip özellikleri açısından Oppo Watch 2, 100’den fazla spor moduna, 24 saatlik kalp atış hızı takibi ve SpO2 kan oksijeni izleme özelliğine sahip. Ayrıca uyku analizi, horlama riski değerlendirmesi ve stres takibi gibi özellikler de bulunuyor.
Oppo Watch 2, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, NFC ve Bluetooth v5.0 bağlantısı sunuyor. Ayrıca LTE versiyonları da sesli arama özelliği ile birlikte 4G desteğine sahip.
Oppo, akıllı saatin pil ömrünü uzattığı iddia edilen Ultra Dinamik Çift Motor (UDDE) teknolojisine sahip. Tek bir şarjla 10 gün çalışabildiği iddia edilen Oppo Watch 2’nin 42 mmlik versiyonunda 360 mAh bataryası bulunuyor. Fakat 46 mm’lik versiyon, 16 güne kadar kullanım sağlayacağı iddia edilen 510 mAh pil ile birlikte geliyor. Ayrıca, 10 dakikalık şarjla bir saate kadar kullanım sağlayacağı söylenen Watch VOOC hızlı şarj teknolojisi de bulunmakta.
Oppo Watch 2’nin 42 mm’lik versiyonu 42,78 x 36, 79 x 11,40 mm ölçülerinde ve 31 gram ağırlığındayken, 46 mm’lik versiyonu 46,37 x 38, 51 x 11,55 mm ölçülerinde ve 35 gram ağırlığında. Ayrıca akıllı saat 5ATM’e (50 metre) kadar su geçirmezliğe sahip.
Oppo Enco Air Smart Edition ve Oppo Enco Play Teknik Özellikleri
Oppo Enco Air Smart Edition TWS kulaklıklar, 8 mm ses sürücülerine ve IP54 su geçirmezlik sertifikasına sahip. Kulaklıkların ayrıca 80 milisaniye kadar düşük bir gecikme oranına sahip olduğu iddia ediliyor. Bağlantı açısından Bluetooth v5.2 var. Kulaklıklar, USB Type-C yuvalı bir şarj kutusuyla birlikte geliyor.
Oppo, Enco Air Smart Edition’ın 400 mAh pil içeren şarj kutusuyla toplam 25 saate kadar pil ömrü sağladığını iddia ediyor. Kulaklıklar, dahili 40 mAh pillerini kullanarak tek bir şarjla 2,5 saat oynatma sağlayacak şekilde derecelendirildi.
Oppo Enco Air Smart Edition kulaklıkların her biri dört gram ve şarj kutusu ise 37 gram ağırlığında, bu da kutusuyla beraber toplam ağırlığı 45 gram yapıyor.
Oppo Enco Air Smart Edition’a benzer şekilde, Oppo Enco Play TWS kulaklıklar Bluetooth v5.2 bağlantısıyla birlikte geliyor ve şarj için bir USB Type-C yuvası mevcut. Kulaklıklar ayrıca ses çıkışını ayarlamak için yapay zeka destekli yazılım algoritmaları kullanıyor. Enco Play ile ilgili diğer ayrıntılar henüz açıklanmadı.
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Akıllı Ev
Xiaomi 27 İnç 165 Hertz Oyun Monitörü, Wi-Fi 6 Dağıtıcı, Yeni Bir Scooter ve Fritöz Tanıttı!
Xiaomi bugün akıllı ürünlerinin yelpazesini epey genişletti, Wi-Fi dağıtıcılardan fritözlere kadar sınırları henüz belirlenmemiş bir kategoriden bahsediyoruz. Bu kategoride bulunan cihazların özellikleri oldukça dikkat çekici.
Bu yeni ürünlerin bazılarının yeni olmadığını, çok az cihazın Çin’de bir süredir mevcut olduğunu unutmayın. Çin’in aksine birçok ürün Avrupa pazarında henüz çok yeni.
Mi 2K 27 inç Oyun Monitörü
Bu 27 inç monitör 2,560 x 1,440 çözünürlüklü (16:9) bir IPS panele ve 178º izleme açısına sahip. VESA DisplayHDR 400 etiketini taşıyor, bunun sayesinde 400 nite ulaşan bir parlaklığa sahip. Ayrıca DCI-P3 renk gamutunun %95’ini de kapsıyor. Bunun 1,000:1 karşıtlık oranı olan 8 bitlik bir panel olduğuna dikkat etmeyi unutmayın.
Bunu oyun monitörü yapan şey 165 hertze kadar olan yenileme hızı desteği, ayrıca Adaptive Sync’i de destekliyor. Akıllı Hareket Bulanıklık Kontrolü özelliği kullanılarak 1 ms’e düşürülebilen 4 ms’lik bir tepki süresi var.
Monitör DisplayPort 1.4 ve video için bir HDMI 2.0 ile geliyor. Ayrıca bir USB-A 3.0 yuvası, ek olarak 3.5 mm bir jak girişi var. Kutunun içinde bir taban ve bir stant, artı olarak duvara monte etmek için teçhizat bulunuyor.
Xiaomi Mi 2K 27 inç Oyun Monitörü
Xiaomi Mi 2K 27 inç Oyun Monitörü’ne 500 Euro gibi bir fiyata sahip olabilirsiniz.
Mi Dağıtıcı AX9000
Bu Xiaomi’nin ilk üç bantlı Wi-Fi 6 dağıtıcısı. Toplamda 12 harici anteni olan 2.4 gigahertz bandı (1,146 Mbps’e kadar bant genişliği) ve iki 5 gigahertz bantları (4,804 Mbps + 2,402 Mbps) var. Bunlardan biri oyuna ayrılmış böylece ağdaki diğer cihazlar araya girmeyecek.
Dağıtıcı 2.5 Gbps WAN yuvası ve dört gigabit LAN yuvasına sahip, ek olarak bir USB-A 3.0 yuvası da var. 14 nanometre Qualcomm yonga seti ile 2.2 gigahertzde çalışan altı Cortex-A53 çekirdeği ve 1.7 gigahertzde çalışan iki NPU çekirdeği ile çalışıyor. Yonga seti 1 GB’lık RAM’e bağlı. Dahili soğutma fanı sürekli performansı garanti ediyor. 12 Wi-Fi anteninin yanı sıra, dağıtıcının Xiaomi uyumlu akıllı ev eşyalarınızın merkezi olarak hareket etmesine izin veren bir dahili AloT anteni var.
Xiaomi Mi Dağıtıcı AX9000
Xiaomi Mi Dağıtıcı AX9000 300 Euro karşılığında sizin olabilir.
Redmi Buds 3 Pro
Global versiyonu Air Dots 3 pro olan, Redmi Buds 3 Pro geçen hafta tanıtıldı.
Redmi Buds 3 Pro 35 desibele kadar aktif gürültü engellemeye sahip, ayrıca Bluetooth 5.2 çoklu bağlantı desteği (aynı anda iki cihaza bağlanma) ve 28 saatlik toplam pil ömrüne sahip.
Redmi Buds 3 Pro 70 Euro olacak.
Mi Elektrikli Scooter 3
Bu model 275 Wh bataryası ile 30 km menzile sahip. Elektrik motoru ortalama olarak 300 watt’ta çalışabiliyor ve 600 watt’a kadar çıkabilen bir güce sahip. Yerel yönetmeliklere uymak için azami hız 25 km/s ile sınırlandırılmıştır ve %16’ya kadar eğimleri aşabilir. Aslında bu motor gücü Pro 2’nin motoruna ve bataryası da 1S scooter’ın bataryasına denk geliyor. Tam şarj 8.5 saat sürüyor.
Yeni model 13 kg ağırlığında ve maksimum 100 kg yüke kadar taşıyabiliyor. Xiaomi, katlama mekanizmasını değiştirerek 3 aşamalı bir tasarıma geçti. LCD ekranı da güncellendi.
Diğer özellikler arasında havacılık sınıfı alüminyum şasi, havalı lastikler, önde eABS ve arkada çift balatalı disk fren, 2 Watt far bulunuyor. İki renk seçeneğiyle geliyor: Onyx Siyahı ve Gravity Grisi.
Xiaomi Mi Elektrikli Scooter 3, 450 Euro’ya satışa çıkacak.
Xiaomi Akıllı Fritöz 3.5L
Denemek için 100’den fazla farklı yemek tarifi sunan bu akıllı fritöz Mi Home uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Uygulamayı kullanarak pişirmeyi 24 saat öncesine kadar programlayabilirsiniz ve pişirme işlemini başlatmak veya duraklatmak için sesli komutlar kullanabilirsiniz (Google Asistan ve Amazon Alexa destekliyor). Ayrıca ön taraftaki OLED ekranı da kullanabilirsiniz.
Fritöz 3,5 L kapasiteye sahip ve 40ºC ile 200ºC arasındaki sıcaklıklarda pişirebilir. Kızartmanın yanı sıra, pişirme, buz çözme ve hatta yoğurt yapmak için de kullanılabilir.
Xiaomi Mi Akıllı Fritöz 3.5L
Xiaomi Akıllı Fritöz 100 Euro’dan satılacak.
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