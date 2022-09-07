Xiaomi, geçtiğimiz sene iki farklı Lite modeli çıkarmıştı. İlk olarak Mİ 11 Lite modeliyle kullanıcılara kendini çok sevdiren model sonrasında işlemci güncellemesiyle daha performanslı hale gelen 11 Lite 5G NE modeliyle karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise Xiaomi, 12 Lite modeliyle önceki serilerde yakaladığı başarıyı devam ettirmek ve daha yukarı taşımak istiyor. Peki 12 Lite modeli bunu başarabilecek mi?,

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Tasarım kısmında diğer serilere göre geliştirmeler sunan 12 Lite, artık kutu tasarım anlayışına sahip. Böylece elde tutuş konforu da artmış durumda. 159.3 x 73.7 x 7.3 mm boyutlarını sunan telefon 173 gram ağırlığa sahip. Ön taraftaki cam Gorilla Glass 5 korumaya sahipken arka tarafa cam ile korunuyor. Çerçevesi ise kaliteli bir plastikten oluşuyor. Pembe, yeşil ve siyah renk seçenekleri de bulunuyor.

Xiaomi 12 Lite modelinin ekranı da tasarımda olduğu gibi gelişim gösteriyor. 6.55 inç FHD+ çözünürlük sunarken AMOLED panel kullanıyor. Bu panel ayrıca 68 milyar renk gösterebiliyor, Dolby Vision ve HDDR10+ desteği sunabiliyor. Ek olarak önceki modellere göre geliştirilen ekran 90Hz yerine 120Hz destekliyor ve daha akıcı görüntü sağlıyor. 402 PPI piksel yoğunluğu bulunan Xiaomi 12 Lite, ince çerçeveleri sayesinde %88.2 ekran gövde oranını yakalamış durumda.

İşin performans tarafında ise Snapdragon 778G işlemcisi kullanılıyor. Xiaomi, 11 Lite 5G NE modelinde de kullanılan bu işlemcinin 12 Lite ile birlikte kullanılması garip olsa da performansı ve verimliliği üst seviyede olması sebebiyle kullanılıyor. Ayrıca Adreno 642L grafik birimi ile oyunlarda ve günlük kullanımda akıcı bir deneyim sunuyor. 8GB RAM ve 128GB depolamaya sahip olan model Bellek Arttırma sayesinde +3GB Sanal RAM de kazanıyor. Android 12 üzerinde MIUI 13 arayüzünü kullanan 12 Lite akıcı bir deneyim sunuyor. Ancak ufak tefek yazılımsal hataların olduğunu da eklemeden geçmeyelim.

Kamera konusunda Xiaomi dersine iyi çalışmış görünüyor. Önceki modellerdeki ana kamerayı büyüten ve geliştiren marka 12 Lite modelinde 108MP ana kamera kullanıyor. 8MP geniş açı sunan telefonun bir de 2MP makro kamerası bulunuyor. Ana kamera ile çekilen fotoğraflar gece ve gündüzde önceki modellerine göre ciddi anlamda geliştirilmiş durumda. Geniş açı kamerası yeterli bir güç gösterse de bu seviyedeki bir telefon için makro kamerasının çözünürlüğü geride kalıyor. Ayrıca bu kameralar ile 4K 30fps ve 1080p 60fps video çekimi yapabiliyorsunuz.

Diğer modellere göre geliştirilen noktalardan birisi de ses performansı. Diğer modellerde de bulunana stereo hoparlör ve Dolby Atmos desteği 12 Lite modelinde de bulunuyor. Ancak ses yüksekliği ve kalitesi fark edilir derecede arttırılmış.

İnce ve hafif forma sahip olan Xiaomi 12 Lite içerisinde 4300 mAh boyutunda bataryadan gücünü alıyor. Günümüz akıllı telefonların ortalama batarya kapasitesinin altında olsa da 1 tam günü rahat bir şekilde çıkarabiliyor. Kutu içerisinden çıkan 67W Turbo şarj aleti ile yaklaşık 40 dakikada %1’den tam dolum sağlayabiliyor.

Günümüz teknolojisinin ağ bağlantılarına da sahip olan 12 Lite WiFi 6 ile beraber Bluetooth 5.2 kablosuz bağlantıya sahip. Böylece sorunsuz bir deneyim sunabiliyor.

Peki siz şuanda 16.499 TL fiyat etiketiyle satılan Xiaomi 12 Lite hakkında neler düşünüyorsunuz, kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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