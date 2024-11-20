Her geçen gün ülkemizde teknoloji gündeminde yeni bir olay olurken, aynı zamanda akla zarar birçok olayı da canlı olarak yaşıyoruz. Bunlardan biri de fenomen Wanda Nara ile ayrılığı sonrası gündemden bir türlü düşmeyen Galatasaraylı Mauro Icardi hakkında. Arjantinli yıldız Türkiye A Milli Takım’da oynasın diye ilginç bir dilekçe yazıldı!

Mauro Icardi Türkiye A Milli Takım’da oynasın diye dilekçe yazdılar!

Mauro Icardi Türkiye A Milli Takım’da oynasın diye Cumhurbaşkanlığı’na bir dilekçe yazıldı. Dilekçede öyle ifadeler geçiyor ki, okuyunca şok olmamak elde değil.

İşte dilekçedeki ifadeler:

“Santrafor eksiğimiz Icardi ile tamamlanacaktır. Alacağınız karar yüce Türk milletinin iyiliği ve itibarı için olduğu açıktır.”

Wanda Nara ile olan ilişkisi ve son sakatlığı sonrası gündemden düşmeyen Arjantinli yıldız, Türk taraftarın gözdesi haline gelmiş durumda. Öyle ki, taraftarlar kendisini Türkiye A Milli Takım maçlarında bile görmek istiyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Arjantinli yıldız bunu görünce ne demiştir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!