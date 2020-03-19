Basın Bülteni
Acronis Cyber Files Cloud, servis sağlayıcılarına ücretsiz verilecek!
Acronis firmasının; şirketlerin kurumsal düzeyde güvenlik, dosya yedekleme ve paylaşım çözümleri sağlayan Cyber Files Cloud yazılımı servis sağlayıcılara ücretsiz sunulacak.
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Şirket, yapmış olduğu açıklamalarda dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını dolayısıyla şirketlerin güvenliğini sağlayan kurumsal düzeyde yedekleme ve dosya paylaşım işlemlerini yönetebileceğiniz Cyber Files Cloud ücretsiz olarak sunulacak.
Yazılımla birlikte uzaktan çalışan kullanıcılar daha efektif ve rahat bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmiş olacak. Sunucu sistemleri ile uzaktan gerçekleştirmiş olduğunuz projeler hem korunmaya devam edecek hem de dosyanızın internet ortamına aktarılmasını sağlayabileceksiniz.
Global düzeyde kurumlara uyum sağlamak ve küresel çapta gerçekleşen COVID-19 salgınında çalışma ortamlarına daha elverişli hale getiren Acronis, müşterilerini, servis sağlayıcılarına adapte olmaları için yardımcı olmak istiyor. Acronis, hizmet sağlayıcılarının firma dışında bulunan çalışanları için iş birliği oluşturarak güvenli bir ağ sistemi oluşturmakta zorluk çekmelerini anlayışla karşılıyor.
Servis sağlayıcıları herhangi bir ek ücret ödemeden veya finansal zorluğa düşmeden evden işlerini yürüten çalışanların, müşterilerine ulaşmaları için ek hizmetler sunacak. Salgın boyunca vermiş olduğu hizmetten de hiçbir ücret talep etmeyecek.
Ayrıca firma, eğitim videoları ve çeşitli dökümanlar sunarak servis sağlayıcılarını; sunucular ve son kullanıcıları konu hakkında bilgilendirmek istiyor.
Acronis’in Siber Güvenlik Departmanı Yöneticisi ve COO’su Gaidar Magdanurov, süreçle ilgili demeçlerde bulundu;
Siber güvenlik şirketi olarak, tüm verilerin, uygulamalar ve sistemlerin güvenliği konusunda her zaman güçlü olduğumuz inancındayız. Servis sağlayıcılarımızın bu zorlu süreçle başa çıkmak konusunda sıkıntılar yaşamasını anlıyoruz. Müşterilerine güvenli bir iş birliği sağlamak istiyorlar. Şu an, müşterileri için evden çalışmak zorunda olan çalışanlar için hiçbir ek ücret istemeksizin destek sağlıyoruz.
Hizmet, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar sürecek. Hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılar, hesap yöneticilerine başvurarak kaynaklar hakkında daha fazla bilgi alabilecekler.
Akıllı TV
Philips TV & Sound, 7 farklı üründe 7 Red Dot ödülü kazandı!
Philips TV & Sound markası 7 farklı adet ürününde 7 Red Dot ödülü kazanmayı başardı. Marka, özellikle Avrupai tasarım ve malzeme kalitesi yüksek ürünleriyle dikkat çekiyor.
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Şirket, dünya çapındaki markaların tasarım inovasyonunu ölçen uluslararası kusursuzluk sertifikası Red Dot ödülü için 50 farklı kategoriden, 5500’den fazla ürün yarıştı. Tasarımlar, 40 profesyonel jüri üyesi tarafından ‘inovasyon derecesi, fonksiyonellik, form kalitesi, ekolojik uyumluluk ve dayanıklılık’ başlıkları altında oylandı.
TP Vision Baş Tasarımcısı Rod White; ‘’Avrupa dizaynı odaklı tasarım takımımız sayesinde aldığımız ödüllerden dolayı çok mutlu ve gururluyum. Tasarım dilimiz rakiplerimizden biraz farklı. Ürünlerimiz yalnızca performans odaklı değil. Başarımız; ürünlerimizin kullanıcılarına yaşattığı deneyim ve o ürüne sahip olmaktan kaynaklı mutlulukla da orantılı. Kazandığımız ödüller de gösteriyor ki Red Dot uzmanları da bizimle aynı fikirde.’’dedi.
Philips TV & Sound, Red Dot Ödüllü Ürünleri:
Philips OLED855 TV
Görüntü ve ses kalitesi standardını belirleyen en yeni OLED855 TV, eşsiz, cesur ve minimal stand mimarisiyle üstün görüntü kalitesini deneyimletmek amacıyla tasarlandı.
OLED855, modern evlere yakışacak ve izleyicisine ayrıcalıklı ve üst düzey kalitede bir izleme deneyimi yaşatmak amacıyla birinci sınıf malzemeler ve kaplamalardan üretildi.
Philips Fidelio X3 & L3 Kulaklıklar
Seçkin(Premium) Fidelio markasının geri dönüşü Fidelio X3 model kablolu kulak üstü kulaklık ve IFA’da piyasaya sürülecek olan Fidelio L3 kablosuz kulak üstü kulaklıklarla oldu. Iki ürün de kullanıcısına yüksek ses deneyimi vadediyor.
Başarılı performans ve üst düzey tasarıma sahip X3 ve L3, Fidelio markasının orjinal üst düzey performanslı kulaklıklarının eskiden gelen tasarım mimarisini yeniden yorumlayan iki ürün.
Hafif çelik çerçevesi, Kvadrat malzemeleri ve Muirhead derisiyle Philips TV & Sound’ın Avrupa dizayı tasarım dilini birebir yansıtıyor.
Philips TAT8505 TWS Aktif Gürültü Önleyici Kulaklık
Önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek olan TAT8505, siyah renkli, kompakt ve ergonomik. Ürünün şarj aleti ve yedek pili de adeta mücevher gibi kullanıcısına sunuluyor.
Philips Bluetooth Hoparlör Serisi
Dikey veya yatay olarak kullanılabilen, dikdörtgen tasarımlı, dokunmatik hoparlörler metal bitişli ve elde kolayca taşınabilen özellikte.
Akıllı Telefonlar
LG K40s, Turkcell Online Mağaza’da ayda 108 TL’ye satılacak!
LG’nin uygun fiyatlı akıllı telefonu LG K40s Turkcell Online Mağazalarda 108 TL’lik 12 taksitle satılıyor. Kampanya 6 Nisan 2020’ye kadar devam ediyor.
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Firmanın giriş seviyesi akıllı cihazı K40s, ayda sadece 108 TL’ye 12 taksitle satışa sunuldu. Turkcell online mağazalarda geçerli olan kampanya 6 Nisan 2020’ye kadar devam edecek.
LG K40s’in Özellikleri Neler?
LG K40s, geliştirilmiş ön ve arka kameraları, ekranı ve uzun ömürlü bataryası ile dikkatleri çekiyor. Sinematik ses kalitesi, Google Asistan ve Google Lens özellikleriyle de öne çıkan K40s, 13 MP’lik ön kamerası ise mükemmel selfie çekimine olanak tanıyor.
Süper geniş açılı kamerası ise, manzara çekimleri gibi geniş açılı kareler için ideal. 6.1-inç HD+ ekran kalitesine sahip cihaz, DTS:X 3D Surround Ses özelliği sayesinde temiz ve dinamik bir ses deneyimi sunuyor.
Google Asistan tuşu, Google Lens, Crop Shot, Link Shot, tek tuşla Youtube’da canlı yayın yapabilme özelliği ve uzun ömürlü pili ile ekstra sağlamlığı K40s’in diğer çekici özellikleri arasında bulunuyor.
Hardware Plus YouTube kanalımızda da incelemesini gerçekleştirdiğimiz LG K40s’le ilgili detaylı bilgi almak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.
Basın Bülteni
BenQ, 144Hz HDRi destekli oyun monitörünü tanıttı!
BenQ, 144Hz ekran tazeleme oranı sunan dünyanın ilk HDRi teknolojisine sahip oyun monitörünü tanıttı.
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Dijital yaşam için ürettiği ürünlerle öne çıkan BenQ’nun EX2780Q modeli akıllı optimizasyon sunan özel HDRi teknolojisi, 2.1 kanallı Hi-Fi ses performansı, 27 inç IPS panele sahip olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, 144Hz yenileme hızı, FreeSync, Black eQualizer, Color Vibrance ve USB-C Port desteği bulundurmaktadır.
HDRi ile akıllı ve sürükleyici oyun deneyimine yeni bakış açısı getirecek!
BenQ’nun öncü HDRi teknolojisi, görüntü kontrastını ve netliğini vurgulamak için akıllı parlaklık kontrolü, renk doygunluğu ve denge optimizasyonu sunuyor. Tescilli HDR görüntü tekniklerini ustaca bir araya getiren BenQ, dahili bir sensör vasıtasıyla odanızdaki ortam ışığı seviyesine göre monitörün parlaklığının ayarlanabilmesini sağlamış.
HDRi teknolojisi ayrıca, tüm karanlık alanlardaki gözükmeyen ayrıntıları netleştirmek için görüntü kontrastını ve netliğini arttırıyor. Böylece, aşırı pozlama ve lezyonlarda parlak alanların dengelenmesiyle ortadan kalkmış oluyor. HDRi modu, oyun, sinema ve ekran olmak üzere üçe ayrılıyor. Kişisel tercihinize göre bu üç seçenekten birini seçebiliyorsunuz.
Sınıfının en iyisi gerçek ses performansı: treVolo
BenQ’nun beğeni toplayan treVolo ses ekibi, göze batmayan dahili 2.1 hoparlör sistemi ile geniş bir ses performansını monitör ile entegre bir şekilde sunmaktadır. Oyun, Sinema, Pop / Live, Dialog / Vokal ve Rock / Party dahil olmak üzere beş özel ses modu en iyi şekilde tanımlanmış baslar ve tizler ile sürükleyici bir performans sunmaktadır.
Oyun deneyimi bir üst seviyeye taşınıyor
Net görüntüler, akıcı oynanış ve azaltılmış motion blur gibi oyun monitörlerinde olması gereken temel özellikler EX2780Q’da da bulunuyor. Yüksek hızlı oyunlar oynarken daha net ve akıcı görüntü için 144Hz yenileme hızı, görüntü yırtılmalarını ortadan kaldıran FreeSync ile buluşuyor. Karanlık sahnelerde daha iyi görünürlük veren Black eQualizer ve arkaplandan bağımsız tüm oyun içi detaylar daha da netleşiyor.
Ayrıca sürükleyici bir eğlence sunmak için tasarlanan oyuncu monitöründe, hassas bir uzaktan kumanda, beş farklı işlevi kontrol edebiliyor.
HDRi ve treVolo ile Oyun ve Eğlence Serisi
HDRi teknolojisi ve treVolo gerçek ses deneyimi ile donatılmış yeni oyun serisi ve eğlence serisi monitörler; eksiksiz bir ürün yelpazesine sahiptir. Firma, ayrıca 2020 yılında farklı monitör modelleri de yelpazesine ekleyeceğini belirtti.