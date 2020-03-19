Acronis Cyber Files Cloud, servis sağlayıcılarına ücretsiz verilecek!

Acronis firmasının; şirketlerin kurumsal düzeyde güvenlik, dosya yedekleme ve paylaşım çözümleri sağlayan Cyber Files Cloud yazılımı servis sağlayıcılara ücretsiz sunulacak.

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Şirket, yapmış olduğu açıklamalarda dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını dolayısıyla şirketlerin güvenliğini sağlayan kurumsal düzeyde yedekleme ve dosya paylaşım işlemlerini yönetebileceğiniz Cyber Files Cloud ücretsiz olarak sunulacak.

Yazılımla birlikte uzaktan çalışan kullanıcılar daha efektif ve rahat bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmiş olacak. Sunucu sistemleri ile uzaktan gerçekleştirmiş olduğunuz projeler hem korunmaya devam edecek hem de dosyanızın internet ortamına aktarılmasını sağlayabileceksiniz.

Global düzeyde kurumlara uyum sağlamak ve küresel çapta gerçekleşen COVID-19 salgınında çalışma ortamlarına daha elverişli hale getiren Acronis, müşterilerini, servis sağlayıcılarına adapte olmaları için yardımcı olmak istiyor. Acronis, hizmet sağlayıcılarının firma dışında bulunan çalışanları için iş birliği oluşturarak güvenli bir ağ sistemi oluşturmakta zorluk çekmelerini anlayışla karşılıyor.

Servis sağlayıcıları herhangi bir ek ücret ödemeden veya finansal zorluğa düşmeden evden işlerini yürüten çalışanların, müşterilerine ulaşmaları için ek hizmetler sunacak. Salgın boyunca vermiş olduğu hizmetten de hiçbir ücret talep etmeyecek.

Ayrıca firma, eğitim videoları ve çeşitli dökümanlar sunarak servis sağlayıcılarını; sunucular ve son kullanıcıları konu hakkında bilgilendirmek istiyor.

Acronis’in Siber Güvenlik Departmanı Yöneticisi ve COO’su Gaidar Magdanurov, süreçle ilgili demeçlerde bulundu;

Siber güvenlik şirketi olarak, tüm verilerin, uygulamalar ve sistemlerin güvenliği konusunda her zaman güçlü olduğumuz inancındayız. Servis sağlayıcılarımızın bu zorlu süreçle başa çıkmak konusunda sıkıntılar yaşamasını anlıyoruz. Müşterilerine güvenli bir iş birliği sağlamak istiyorlar. Şu an, müşterileri için evden çalışmak zorunda olan çalışanlar için hiçbir ek ücret istemeksizin destek sağlıyoruz.

Hizmet, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar sürecek. Hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılar, hesap yöneticilerine başvurarak kaynaklar hakkında daha fazla bilgi alabilecekler.