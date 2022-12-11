Ubisoft, Immortals: Fenyx Rising’i 15 Aralık’ta Steam’de yayınlayacak. Oyun 2020’de çıkmıştı ve şu anda Epic Games Store ve Ubisoft Connect aracılığıyla PC, mevcut nesil konsollar ve önceki nesil konsollar için mevcut.

Eurogamer Cuma günü Immortals: Fenyx Rising’in Steam sayfasını fark etti. Ancak o dönemde bir çıkış tarihinden söz edilmemişti. Şimdi sayfada 15 Aralık’ta satışa sunulacağını belirtti.

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Immortals: Fenyx Rising’in dünyası Yunan mitolojisine dayanmaktadır. Oyuncu, tanrıların güçlerini yeniden kazanmalarına yardım etmesi gereken bir kahraman olan Fenyx rolünü üstlenir. Bunu yapmak için Fenyx’in Altın Ada’yı keşfetmesi ve canavarları yenmesi gerekir. Tweakers 2020’de oyun hakkında bir inceleme yayınladı.

Ubisoft geçtiğimiz ay Steam’de yeniden oyun yayınlayacağını belirtti. Fransız geliştirici ve yayıncı, Epic Games ile anlaşma yaptıktan sonra 2016 yılında bunu yapmayı bırakmıştı. O zamanlar, Ubisoft’un yeni oyunlarının PC sürümleri yalnızca Ubisoft Connect ve Epic Games Store üzerinden temin edilebiliyordu. Assassin’s Creed Valhalla, 6 Aralık’tan bu yana Steam üzerinden erişilebilir durumda. Ayrıca Ubisoft, 9 Aralık’ta strateji oyunu Anno 1800’ü ekledi. Ayrıca, Roller Champions 13 Aralık’tan itibaren platformda mevcut olacak.