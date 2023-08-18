Acer’ın toplantı odalarına yönelik DLP projeksiyon cihazı X1229HP, net ve canlı görüntü kalitesiyle öne çıkıyor ve aydınlık ortamlarda dahi eşsiz bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Yalnızca 2,4 kg ağırlığında olan ve tavana monte edilebilen projektör, 4800 lümen parlaklığı sayesinde orta ila büyük boyutlu salonlarda yapılan sunumların, gösterilen videoların veya grafiklerin gün ışığında dahi uzaktan net bir şekilde görülebilmesine olanak tanıyor. 1024×768 XGA çözünürlüğüyle her detayın canlı bir şekilde sergilendiği eşsiz bir netlik sunarak görüntü kalitesini üst düzeye çıkarıyor.

Acer LumiSense™ teknolojisi, içeriğe göre parlaklık ve renk doygunluğunu dinamik olarak ayarlayarak görüntülerin kusursuz bir doğruluk ve canlılıkla sunulmasına olanak tanıyor. Dinamik RGB seviyelerini kontrol eden ColorSafe II teknolojisi, renk bozulmalarını önleyerek renklerin tutarlı ve doğal olmasını sağlıyor. Acer ColorBoost3D™ teknolojisi ise gerçekçi renkler ve muhteşem parlaklıkta görüntüler sunuyor.

Tavana kolayca monte edilebilen Acer X1229HP projektör, görüntüleri hassas bir şekilde yansıtıyor ve üstün özellikleriyle kurulumla ilgili sorunları ortadan kaldırıyor. Görüntü kaydırma ve dijital yakınlaştırma özellikleriyle mevcut montaj konumunun değiştirilmesine gerek kalmadan görüntü duvara ya da perdeye tam uyacak şekilde kaydırılarak ayarlanabiliyor. Dikey yamuk kenar düzeltme özelliğiyle görüntü bozulmaları düzeltilebiliyor ve sunum için doğru açı kolayca bulunabiliyor. Acer BlueLightShield™ teknolojisi ise mavi ışığı azaltarak katılımcıların gözlerini gereksiz yorgunluklara karşı koruyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer X1229HP projektör Türkiye’de 13.999.00 TL fiyatla satışta.