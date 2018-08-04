Acer Swift 5 inceleme videomuzda, özellikle kolay taşınabilir bir dizüstü bilgisayar isteyenler için 970 gram ağırlığıyla öne çıkan modelin detaylarına yakından bakıyoruz.

Acer Swift 5 inceleme

İş hayatında kolay taşınabilir yapısıyla fark yaratan ürün, Magnezyum lityum alaşımlı kasası ile sadece 970 gram ağırlığında. Bir Ultrabook modeli olmasına karşın, özellikel MacBook modellerine göre daha zengin bir bağlantı seçeneği sunan cihazda USB 3.1 Tip-C bağlantısının yanı sıra, Tip-A formunda USB bağlantıları ve HDMI yuvası da bulunuyor. Ses konusunda iddialı olan modelde TrueHarmony teknolosiyle birlikte Dolby Audio Premium desteği sunuluyor.

14 inç boyutlu dokunmatik IPS LCD ekran, Full HD çözünürlük sunuyor. Donanım bileşenlerinde ise Intel® Core™ i5-8250U işlemci, Intel® UHD Graphics 620 GPU, 256 GB SSD ve 8 GB RAM bulunuyor. Bu donanım bileşenleri, Photoshop ve diğer performans isteyen uygulamalar için son derece yeterli. Ancak tabii ki bu modelin oyun odaklı bir dizüstü bilgisayar olmadığını unutmamak gerek.

Batarya tarafında ise 2 hücre 4670 mAh kapasiteli batarya, 8 saate kadar varan bir pil ömrü vadediyor.