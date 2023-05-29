Acer, SpatialLabs Pro cihazlarında gözlüksüz, stereoskopik 3D deneyimleri geliştirmede daha fazla olanak sağlayan, sektör lideri SpatialLabs™ teknolojisine yönelik geliştirici araçlarının genişletildiğini duyurdu. Geliştiriciler, yeni Unity eklenti desteği sayesinde stereo 3D içerik ve uygulamalar geliştirirken SpatialLabs Pro cihazlarını kullanabilecek. Acer’ın onaylanan SpatialLabs için OpenXR Runtime, geliştiricilerin SpatialLabs’ın ticari ekranlarında stereo 3D içerik ve uygulamalar oluştururken OpenXR protokollerini kullanmalarına olanak sağlıyor. Acer SteamVR Bridge, VR (Sanal Gerçeklik) uygulama geliştiricilerinin SpatialLabs Pro cihazları kullanılırken gelişmiş sürükleyici deneyimler sunmaları için stereo 3D’nin potansiyelini ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor.

Pro Suite Developer Programı: Unity Eklentisi

Acer, Unreal eklentisinin yanı sıra Unity eklentisi desteğini kullanıma sunarak içerik oluşturuculara olan erişimini eğitim, mimari, inşaat, tıp ve daha birçok alanda genişletti. Stereo 3D içerik ve uygulamalar oluşturmak için yaygın olarak kullanılan bir platform olarak, profesyonel geliştiriciler deneyimlerini geliştirmek ve modellerini özel gözlüklere ihtiyaç duymadan Acer SpatialLabs Pro Cihazlarında gerçek 3D formunda sunmak için Unity eklentisinin mevcut araçlarından ve dikey bileşenlerinden yararlanabilecek.

Acer OpenXR Runtime

Acer, OpenXR Runtime uygunluğuna başarıyla ulaşarak SpatialLabs Pro cihazlarını OpenXR ile uyumlu hale getirdi. Khronos OpenXR çalışma grubunun uzun süredir üyesi ve katılımcısı olan Acer, açık standartları benimsiyor ve donanım çözümleri için erişilebilir bir ekosistem oluşturmayı kendine görev ediniyor.

Acer’ın en son kilometre taşı, oluşturdukları içerikleri yüksek çözünürlüklü, gözlüksüz stereoskopik 3D ile sergilemek için ek cihaz seçeneklerinin önünü açarak genişletilmiş gerçeklik (XR) geliştirici topluluğuna büyük avantaj sağlıyor. İçerik ve uygulama oluşturucuları, daha hızlı inovasyon için OpenXR’ın platformlar arası, yüksek performanslı API’sinin ve Acer’ın SpatialLabs çözümü aracılığıyla sürükleyici, stereoskopik 3D görseller sunma konusundaki kapsamlı deneyiminin sinerjisinden yararlanabiliyor. OpenXR Runtime aynı zamanda Acer SpatialLabs Pro kullanıcıları tarafından AutoDesk VRED ve Blender gibi OpenXR uygulamalar için de kullanılabiliyor.

Acer SteamVR Bridge

Acer’ın tescilli SteamVR Bridge sürücüsünün kullanıma sunulmasıyla birlikte sanal turlardan sanat sergilerine ve eğitim içeriklerine kadar VR uygulaması geliştiricileri, VR başlıklarına ihtiyaç duymadan kullanıcılara etkileyici görüntüler ve netlik sunmak için Acer’ın SpatialLabs Pro cihazlarında içeriklerini dönüştürebiliyor. SpatialLabs Pro cihaz kullanıcıları ayrıca iş akışlarını kolaylaştırmak ve karmaşık grafiklerin, görsel efektlerin ve simülasyonların gelişmiş stereo 3D projeksiyonu için görüntüleme seçeneklerini genişletmek üzere NVIDIA Omniverse™ ile Acer SteamVR Köprüsü’nden faydalanabiliyor.

En son gelişmeler hakkında daha fazla bilgi için SpatialLabs Developer sitesini ziyaret edebilir, ayrıca 30 Mayıs – 2 Haziran 2023 tarihleri arasında Tayvan, Taipei Nangang Fuar Merkezi’nde düzenlenecek COMPUTEX fuarında M0820 numaralı stantta sergilenecek olan SpatialLabs Pro cihazlarını ilk elden deneyimleyebilirsiniz.

Acer, SpatialLabs Pro cihazlarında gözlüksüz, stereoskopik 3D deneyimleri geliştirmede daha fazla olanak sağlayan, sektör lideri SpatialLabs™ teknolojisine yönelik geliştirici araçlarının genişletildiğini duyurdu. Geliştiriciler, yeni Unity eklenti desteği sayesinde stereo 3D içerik ve uygulamalar geliştirirken SpatialLabs Pro cihazlarını kullanabilecek. Acer’ın onaylanan SpatialLabs için OpenXR Runtime, geliştiricilerin SpatialLabs’ın ticari ekranlarında stereo 3D içerik ve uygulamalar oluştururken OpenXR protokollerini kullanmalarına olanak sağlıyor. Acer SteamVR Bridge, VR (Sanal Gerçeklik) uygulama geliştiricilerinin SpatialLabs Pro cihazları kullanılırken gelişmiş sürükleyici deneyimler sunmaları için stereo 3D’nin potansiyelini ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor.

Pro Suite Developer Programı: Unity Eklentisi

Acer, Unreal eklentisinin yanı sıra Unity eklentisi desteğini kullanıma sunarak içerik oluşturuculara olan erişimini eğitim, mimari, inşaat, tıp ve daha birçok alanda genişletti. Stereo 3D içerik ve uygulamalar oluşturmak için yaygın olarak kullanılan bir platform olarak, profesyonel geliştiriciler deneyimlerini geliştirmek ve modellerini özel gözlüklere ihtiyaç duymadan Acer SpatialLabs Pro Cihazlarında gerçek 3D formunda sunmak için Unity eklentisinin mevcut araçlarından ve dikey bileşenlerinden yararlanabilecek.

Acer OpenXR Runtime

Acer, OpenXR Runtime uygunluğuna başarıyla ulaşarak SpatialLabs Pro cihazlarını OpenXR ile uyumlu hale getirdi. Khronos OpenXR çalışma grubunun uzun süredir üyesi ve katılımcısı olan Acer, açık standartları benimsiyor ve donanım çözümleri için erişilebilir bir ekosistem oluşturmayı kendine görev ediniyor.

Acer’ın en son kilometre taşı, oluşturdukları içerikleri yüksek çözünürlüklü, gözlüksüz stereoskopik 3D ile sergilemek için ek cihaz seçeneklerinin önünü açarak genişletilmiş gerçeklik (XR) geliştirici topluluğuna büyük avantaj sağlıyor. İçerik ve uygulama oluşturucuları, daha hızlı inovasyon için OpenXR’ın platformlar arası, yüksek performanslı API’sinin ve Acer’ın SpatialLabs çözümü aracılığıyla sürükleyici, stereoskopik 3D görseller sunma konusundaki kapsamlı deneyiminin sinerjisinden yararlanabiliyor. OpenXR Runtime aynı zamanda Acer SpatialLabs Pro kullanıcıları tarafından AutoDesk VRED ve Blender gibi OpenXR uygulamalar için de kullanılabiliyor.

Acer SteamVR Bridge

Acer’ın tescilli SteamVR Bridge sürücüsünün kullanıma sunulmasıyla birlikte sanal turlardan sanat sergilerine ve eğitim içeriklerine kadar VR uygulaması geliştiricileri, VR başlıklarına ihtiyaç duymadan kullanıcılara etkileyici görüntüler ve netlik sunmak için Acer’ın SpatialLabs Pro cihazlarında içeriklerini dönüştürebiliyor. SpatialLabs Pro cihaz kullanıcıları ayrıca iş akışlarını kolaylaştırmak ve karmaşık grafiklerin, görsel efektlerin ve simülasyonların gelişmiş stereo 3D projeksiyonu için görüntüleme seçeneklerini genişletmek üzere NVIDIA Omniverse™ ile Acer SteamVR Köprüsü’nden faydalanabiliyor.

En son gelişmeler hakkında daha fazla bilgi için SpatialLabs Developer sitesini ziyaret edebilir, ayrıca 30 Mayıs – 2 Haziran 2023 tarihleri arasında Tayvan, Taipei Nangang Fuar Merkezi’nde düzenlenecek COMPUTEX fuarında M0820 numaralı stantta sergilenecek olan SpatialLabs Pro cihazlarını ilk elden deneyimleyebilirsiniz.