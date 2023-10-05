Aile ve öğrenciler hedeflenerek geliştirilen uygun fiyatlı 10,1 inçlik ekranlara sahip tabletler, tüm aile üyelerinin videolar izlemesine, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmesine ve oyun oynamasına olanak sağlayan bir dizi özellikle geliyor. Sorunsuz ve güvenilir bağlantı için çift bantlı Wi-Fi özelliğine sahip olan tabletler, çift hoparlör ve 5MP ön kamera ile video görüşmelerde kusursuz netlik sağlıyor.

Acer Iconia Tab A10 ve Acer Iconia Tab M10, Google Kids Space ve Google Entertainment Space’in ön yüklü gelmesiyle, ailelerin tüm eğlence ihtiyaçlarını destekliyor. Google Kids Space, çocuğunuzun öğrenmesine ve ilgisini canlı tutmasına yardımcı olmak için tasarlanan kaliteli içerikleri keşfetmeniz için size ve çocuğunuza güvenli bir alan sunuyor. Ebeveynler Family Link uygulamasıyla içerikleri, ekran saatini ve çok daha fazlasını da yönetebiliyor. Google Entertainment Space ise, yüklü olan tüm medya uygulamaları için tek bir portal olarak hizmet verirken, favori filmler, diziler, videolar, oyunlar, kitaplar, podcast’ler ve müzikler için kişiselleştirilmiş bir ana sayfa sunuyor. Bu dört sekme – İzle, Oyunlar, Oku ve Dinle – aracılığıyla aileler, tableti kişisel içeriklerine erişebilen her aile üyesiyle paylaşabiliyorlar.

Acer Iconia Tab A10 hem ev eğlencesi hem de okul için ideal

9,6 mm inceliğinde ve 490 g ağırlığındaki Acer Iconia Tab A10, WXGA (1280 x 800) çözünürlük ve dar çerçeveli 10,1 inç IPS dokunmatik ekranıyla internette gezinmek, film izlemek, oyun oynamak veya ders çalışmak için ideal. Iconia Tab A10, MediaTek MT8168 dört çekirdekli işlemci, 4 GB bellek, 64 GB dahili depolama ve MicroSD yuvasına sahip. 10 saate varan uzun pil ömrü tableti hem evde eğlence için hem de iş temelli görevler için hareket halindeyken kullanmanıza imkan veriyor. Tablet, 5 MP ön ve 5 MP arka kameralarla görüntülü aramalar yapmanıza ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyor.

Acer Iconia Tab M10 ince ve hafif yapısıyla tüm gün pil ömrü sağlar

Sadece 8,6 mm inceliğinde ve 430 gram ağırlığında olan Acer Iconia Tab M10, eğlence ve eğitim arasında mükemmel bir denge sunuyor. 10,1 inçlik IPS WUXGA (1920 x 1200) çözünürlüklü bir ekrana ve dar çerçeve tasarıma sahip olan tablet yüzde 76 ekran gövde oranı sağlıyor. Iconia Tab M10, 10,5 saate varan uzun pil ömrü ve tamamı metal ince ve hafif tasarımıyla evde veya okulda kullanmak için ideal olması ile öne çıkıyor. 5 MP ön ve otomatik odaklama özelliğine sahip 8MP’lik arka kamera, yüksek çözünürlüklü fotoğrafların hızlıca çekilmesine imkan verirken, kristal netliğinde görüntülü aramalar yapmanızı sağlıyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer Iconia Tab A10 tablet 4.299 TL’den satışa sunuldu.

Acer Iconia Tab M10 tablet 4.999 TL’den satışa sunuldu.