Apple tarafı, iPhone modellerinde 2012 yılında tanıtılan iPhone 5’ten beri Lightning girişini kullanıyor. Bu teknoloji tanıtıldığı dönemde Android modellerinde bulunan Micro-USB girişinden daha gelişmiş bir teknoloji olarak öne çıkıyordu. Ancak yıllar geçti ve Android tarafı 2018 yılından beri Lightning’den daha gelişmiş özellikler sunan ve daha yaygın kullanılan USB Tip-C girişini kullanıyor.

Apple’ın da Android tarafı ile beraber bu değişikliğe ayak uyduracağı düşünülse de, Apple tarafı ayak diremeyi seçmiş ve 2021 yılının en iyi telefonlarından olan iPhone 13 serisinde bile Lightning girişi kullanmayı tercih etmişti. Birçok kullanıcı Apple’ı bu nedenle eleştirmiş ve USB Tip-C girişine geçilene kadar yeni bir iPhone modeli satın almayacağını ifade etmişti.

Avrupa Birliği’nden çıkan son kararın, Apple’ı USB Tip-C girişine geçmeye zorlayacağı söylenebilir. Zira bu karara göre, 2024 yılından itibaren Avrupa Birliği ülkelerinde satışa sunulacak elektronik cihazlarda USB Tip-C girişi bulunması zorunlu hale gelecek. Bu girişin standart haline gelmesiyle elektronik atık miktarının da azaltılması planlanıyor.

Son gelen haberler, Amerika Birleşik Devletleri’nde bazı senatörlerin de benzer bir karar alınması için harekete geçtiğini gösteriyor. Eğer senatörlerin sunduğu teklif kabul edilirse, Apple’ın ana vatanı olan Amerika Birleşik Devletleri’nde de USB Tip-C kullanımı zorunlu hale getirilecek.

iPhone 15 ile USB Tip-C’ye Geçiş Başlayabilir!

Apple’ın iPad modellerinin birçoğu USB Tip-C girişine geçmiş durumda. Seride halen Lightning girişi kullanan tek model ise iPad 9. Nesil olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın yeni modeli olan iPad 10. Nesil hakkındaki son bilgiler, bu model ile beraber Tip-C girişine geçileceğini ve iPad serisinde Lightning girişine sahip bir model kalmayacağını gösteriyor.

Firmanın iPhone modellerinde de benzer bir strateji uygulaması bekleniyordu. Öyle ki, iPhone 13 hakkında ortaya çıkan birçok iddia, cihazın USB Tip-C girişi kullanacağına işaret ediyordu. Ancak Apple bu modelde de Tip-C girişini kullanmamıştı.

Anlaşılan o ki, umutlar 2023 yılında tanıtılması beklenen iPhone 15 serisine kalmış durumda. Zira Avrupa Birliği 2024 yılında bu geçişi başlatacak ve eğer Amerika Birleşik Devletleri de benzer bir karar alırsa bu geçiş daha da hızlanacaktır.

Konu hakkında harekete geçen senatörler, Ticaret Sekreteri’ne bir mektup iletti bile. Bu mektuba göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde satışa sunulan cihazlarda ortak bir şarj girişi kullanılması, tüketicilerin yaşadığı olumsuz durumların önüne geçebilir.

Her ne kadar bu karar kullanıcıların lehine görünse de, Apple’ın Amerika Birleşik Devletleri’nde pazar payının oldukça fazla olduğu ve ülkenin ticaretinde önemli bir rol oynadığı düşünüldüğünde, Apple için maliyetli olabilecek teklifin bazı çevrelerde olumsuz karşılanabileceğini söylemek mümkün.

Apple tarafı, USB Tip-C girişine geçmektense, kulaklık girişini kaldırdığı gibi şarj girişini de kaldırabilir ve “portless” (girişi olmayan) bir iPhone tasarımına geçebilir. Zira bu cihazlar kablosuz olarak da şarj edilebiliyor ve kablosuz şarj hızları, kablolu şarj hızlarına oldukça yaklaşmış durumda.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, USB Tip-C girişine geçişi başlatmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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