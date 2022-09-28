Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Bakanlığı (USDOT) Salı günü yaptığı açıklamada, Washington ve Porto Riko dahil 50 eyaletin tamamında elektrikli araç şarj istasyonlarına ilişkin planları onayladığını duyurdu. Bu elektrikli araç şarj istasyonları yaklaşık 75.000 mil (120.700 kilometre) uzunluğunda bir otoyolu kapsayacak. Kasım 2021’deki 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısına kıyasla bu planlama 5 milyar dolara mal olacak. Proje, eyaletlerin beş yıl boyunca eyaletler arası otoyollar boyunca elektrikli araç şarj istasyonları kurmalarına yardımcı olacak. Ayrıca maliyetlere yönelik USDOT, eyaletler arası yollarda elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulmasına yardımcı olmak için 1,5 milyar dolardan fazla fon alabileceğini söyledi. Bilmeyenler için Beyaz Saray bu ayın başlarında 50 eyaletin 35’inin planını onayladığını duyurmuştu.

İçindekiler Otoyolların Tamamında Şarj İstasyonları Kurulacak

Otoyolların Tamamında Şarj İstasyonları Kurulacak

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg bu yılın başlarında yaptığı açıklamada, “Eyaletlere dikte etmeyeceğiz, ancak temel standartları karşıladıklarından emin olmamız gerekiyor” dedi. Bu cümlelerin istasyonlar kurulacak eyaletlere yönelik çeşitli şartların sağlanması anlamına geldiğini söyleyebiliriz.

USDOT, eyaletlerin DC hızlı şarj istasyonlarına yatırım yapmaları gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, bu istasyonlarda aynı anda dört elektrikli aracı şarj edebilecek en az dört bağlantı noktası bulunması gerektiğini ekliyor. Buna ek olarak, eyaletler arası otoyollarda her 50 milde (80,5 kilometre) bir elektrikli araç şarj istasyonu bulunması şartı koşuldu. Ayrıca bakanlık, bu istasyonların otoyolların en fazla 1 mil uzakta olması gerektiğini ortaya koyuyor.

ABD federal fonları elektrikli araç şarj maliyetlerinin yüzde 80’ini karşılayacak, aradaki farkı özel veya eyalet fonlarının oluşturmasını bekliyoruz. Devlet bu proje ile beraber 2030 yılına kadar yeni araç satışlarının yüzde 50’sinin elektrikli veya plug-in hibrid modellerden oluşmasını istiyor. Ayrıca proje devamında, 500.000 yeni elektrikli araç şarj istasyonu kurulması hedefleniyor. Ancak 2035 yılına kadar benzinle çalışan yeni araçların satışının aşamalı olarak durdurulmasına yönelik plan şu an için desteklenmiyor.

Tüm Dünya’da ve ABD’de elektrikli araçların kullanımı artıyor. Bunun sonucunda istasyon ve otomobil şarj cihazları talebi artıyor. Artık çeşitli belediyeler çevreye yönelik faydaları sebebi ile elektrikli araç kullanma projelerini destekliyor. Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu Ağustos ayında, eyalette satılan tüm yeni otomobillerin 2035 yılına kadar elektrikli veya plug-in hibrit olması gerektiğine karar verdi. Bu tür plan kararları benzin ile çalışan otomobillerin sonunu hızlandırabilir.

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