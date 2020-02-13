ABD’li bir mühendis, döner kadranlı mekanik cep telefonu tasarladı

Whatsapp, geçtiğimiz gün itibariyle 2 milyar kullanıcı sayısına ulaştı. 2014 yılında platformun, Facebook tarafından 21,8 milyar dolar karşılığında satın alındığını hatırlıyoruz. O zamanlar sadece 500 milyon kullanıcı sayısına sahip olan platform, altı yıl içerisinde 1.5 milyar kullanıcı daha kazanarak, Facebook’un ne kadar kârlı bir yatırım yaptığını doğruluyor.

İlginizi çekebilir: Spotify Kids, çocuklar için özel olarak yayınlanacak

2016 yılında uygulamanın 1 milyar, 2018 yılında ise 1,5 milyar kullanıcıya sahip olduğu göz önüne alındığında, firma büyüme hızını katlayarak devam ettiriyor diyebiliriz. Mesaj iletiminde uçtan uca şifreleme kullanarak, kullanıcıların güvenini kazanmaya çalışan uygulama, Facebook’un karıştığı skandallarla birlikte bazı kullanıcılar tarafından neredeyse korkarak kullanılıyordu.

Bugün yapılan 2 milyar kullanıcı paylaşımında ise şirket, Whatsapp uygulamasının en büyük mesajlaşma platformu olmasının nedenini, uçtan uca şifreleme teknolojisine ve güvenlik hususlarının platform önceliği olmasına bağladığını söyledi.

Güvenlik ile ilgili şirket açıklaması;

“Bu nedenle WhatsApp kullanılarak gönderilen her bir özel mesaj koşulsuz olarak uçtan uca şifreleme ile korunur. Güçlü şifreleme, WhatsApp üzerinden gönderdiğiniz bilgileri güvende tutan ve sizi bilgisayar korsanlarından ve suçlulardan korumaya yardımcı olan kırılmaz dijital bir kilit gibi çalışır. Mesajlar yalnızca telefonunuzda tutulur ve biz dahil başka hiç kimse mesajlarınızı okuyamaz veya çağrılarınızı dinleyemez. Özel görüşmeleriniz sizinle kalır.”

Bazı büyük etki yaratabilecek küçük değişikliklerin, şirket tarafından yavaş olarak getirildiğini savunan bazı kullanıcılar da var. Örneğin karanlık mod desteğinin diğer platform ve uygulamalara göre bu denli büyük bir uygulama için çok yavaş olarak eklendiği yönünde şikayetler bulunmakta.