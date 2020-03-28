ABD’den Huawei tarafının çip satın alımlarına limit!

ABD ile Huawei arasında yaşanan gerginlik sürüyor. Gelen yeni haberlere göre ABD, işlemci üretimi için çip satın alan firma için yeni bir limit getirmek istiyor.

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Amaç ABD pazarında Huawei etkinliklerini azaltmak

ABD ile Huawei arasında yaşanan casusluk davası gerginliği devam ediyor. Çin ile olan ticaret savaşları sebebiyle en çok hasar alan firmaların başında Huawei geliyor. ABD‘nin agresif adımları karşısında ayakta kalmaya çalışan Huawei yeni bir sorunla karşı karşıya kalabilir. Zira ABD yeni bir lisans türü için çalışmalara başladı. Şöyle ki Huawei cephesinin donanım tedarik zincirini etkilemek amacıyla, çip üreten firmalara ABD‘den lisans alması zorunluluğu gelebilir. İlişkileri iyi olan ülkeleri de Huawei konusunda yönlendirmek isteyen ABD, bu karar ile elektronik piyasasına büyük bir hasar verebilir. Çünkü eninde sonunda bu lisans olayı yüzünden Huawei ile pek çok firmanın arası bozulacak. Bu limit durumunda da Huawei yeni alternatifler aramada zorlanmayacak iken, çip üreten firmalar yeni müşteriler aramak zorunda kalacaklar.

Amerikan yapımı ekipmanları ile donanım üretmeye devam eden Huawei, eğer gerçekleşirse bu hamleden sonra belli ki yeni iş ortakları bulmak için kolları sıvayacak. Sert bir ortamda geçen casusluk davası ile oldukça gerilen ilişkiler toparlanır mı bilinmez ama iki tarafın da davada savunduklarından geri adım atmayacakları çok açık. ABD ile yaşanılan gerginliğe rağmen üretimde geri kalmayan Huawei, Google servislerinin yer almadığı P40 serisini geçtiğimiz günlerde tanıttı.