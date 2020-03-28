Akıllı Telefonlar
ABD’den Huawei tarafının çip satın alımlarına limit!
ABD ile Huawei arasında yaşanan gerginlik sürüyor. Gelen yeni haberlere göre ABD, işlemci üretimi için çip satın alan firma için yeni bir limit getirmek istiyor.
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Amaç ABD pazarında Huawei etkinliklerini azaltmak
ABD ile Huawei arasında yaşanan casusluk davası gerginliği devam ediyor. Çin ile olan ticaret savaşları sebebiyle en çok hasar alan firmaların başında Huawei geliyor. ABD‘nin agresif adımları karşısında ayakta kalmaya çalışan Huawei yeni bir sorunla karşı karşıya kalabilir. Zira ABD yeni bir lisans türü için çalışmalara başladı. Şöyle ki Huawei cephesinin donanım tedarik zincirini etkilemek amacıyla, çip üreten firmalara ABD‘den lisans alması zorunluluğu gelebilir. İlişkileri iyi olan ülkeleri de Huawei konusunda yönlendirmek isteyen ABD, bu karar ile elektronik piyasasına büyük bir hasar verebilir. Çünkü eninde sonunda bu lisans olayı yüzünden Huawei ile pek çok firmanın arası bozulacak. Bu limit durumunda da Huawei yeni alternatifler aramada zorlanmayacak iken, çip üreten firmalar yeni müşteriler aramak zorunda kalacaklar.
Amerikan yapımı ekipmanları ile donanım üretmeye devam eden Huawei, eğer gerçekleşirse bu hamleden sonra belli ki yeni iş ortakları bulmak için kolları sıvayacak. Sert bir ortamda geçen casusluk davası ile oldukça gerilen ilişkiler toparlanır mı bilinmez ama iki tarafın da davada savunduklarından geri adım atmayacakları çok açık. ABD ile yaşanılan gerginliğe rağmen üretimde geri kalmayan Huawei, Google servislerinin yer almadığı P40 serisini geçtiğimiz günlerde tanıttı.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno Ace 2, görüntüleriyle birlikte ortaya çıktı!
Önümüzdeki ay gelecek olan Oppo Reno Ace 2, PDCM00 model koduyla 3C‘de görüntülendi. Liste, cihazın 5G ağlarını destekleyeceğini ortaya çıkardı. Ayrıca telefonda 65W gücünde hızlı şarj desteğinin de bulunacağı açıklandı.
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Oppo Reno Ace 2 nasıl bir tasarım ile gelecek?
Reno Ace 2, bugün TENAA‘da ortaya çıktı ve yayınlanan raporda telefonun tasarımını gösteren görseller yer alıyor. Ayrıca 3C‘de yer alan 5G ağlarını destekleyeceği açıklaması, TENAA tarafından da doğrulandı. Tasarım olarak Oppo Reno Ace 2‘de, ön tarafta sol üst köşede daire şeklinde olan selfie kamera kurulumu bulunacak. Cihaz, arka tarafta ise dairesel bir kurulum içinde dörtlü kamera dizilimi bulunduracak. Bu, geçtiğimiz hafta sızdırılan bir görüntüye oldukça benziyor. Ancak, ikisi arasındaki tek fark, bugün ortaya çıkan görsellerde kameraların sağ tarafında flaşın bulunması. Daha önce sızan fotoğrafta ise flaş bulunmuyordu.
Bugün ortaya çıkan görsellerden sonra, eskiden sızıdırılan görsellerin yüksek ihtimalle sahte veya başka telefonlara ait olduğu ortaya çıkmış oldu. Bunlar haricinde Reno Ace 2‘nin sağ tarafında güç tuşu, sol tarafında ise ses açma kapama tuşlarının bulunduğunu görüyoruz.
Cihazın TENAA‘da ortaya çıkmasının ardından bir Oppo çalışanı, Weibo üzerinden bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşıma göre, Reno Ace‘de bulunmayan kablosuz şarj, Reno Ace 2‘de 40W gücünde bulunacak.
Akıllı Telefonlar
realme ve OnePlus garanti sürelerini uzatma kararı aldı
Corona virüsün etkileri tüm hızıyla devam ederken, firmalar kullanıcılarına bazı konularda yardım etmeye çalışıyor. Bu firmalar arasında yer alan realme ve OnePlus da cihazlarının garanti sürelerini uzatma kararı aldılar.
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Mayıs sonuna kadar garanti süreleri uzatıldı.
realme ve OnePlus, Corona virüse karşı kullanıcılarına destek veriyor. Dünya genelinde pek çok farklı piyasa kolunu olumsuz etkileyen virüs karşısında ayakta durmaya çalışan firmalar, çözüm yolları arıyorlar. Bu durumdan oldukça fazla etkilenen akıllı telefon piyasası da, üretim ve stok bazlı sıkıntılar yaşıyor. Dünya nüfusunun yarısının neredeyse sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamadığı şu günler akıllı telefon piyasasında yeni sorunlar görülmeye başlandı. O sorunlardan biri de kuşkusuz cihaz garanti süreleri. Firmaların daha önceden satışını yaptığı cihazlara sağladığı garanti sürelerini kullanıcılar, sokağa çıkma yasakları ve bazı diğer sorunlar nedeniyle kullanamamakta. Bu durum karşısın da Huawei garantisi bu dönemde bitmek üzere olan cihazlarının sürelerini 3 aya kadar uzatma kararı aldı. Huawei‘nin ardından realme ve OnePlus aynı yolu izleyerek Mart ve Nisan 2020 tarihleri arasında garanti süreleri bitecek olan cihazlarının garantilerini Mayıs 2020 tarihine kadar uzattı.
Konuyla ilgili olarak bu uzatmalar şu an için sadece Hindistan bölgesinde başlamışken, iki firmanın da bunu dünya geneline yaymayı hedeflediği de gelen bilgiler arasında. Garanti sürelerinin uzadığını Twitter üzerinden açıklayan OnePlus, cihazı tamirde kalan kullanıcıları için yedek cihaz gönderme girişimini başlatmayı düşünüyor. Firma bu sayede kullanıcıları ile iletişimi kaybetmemek ve güven ortamını korumayı hedeflemekte.
By staying home, you and your community stay safe. We’re extending our warranty and updating our returns policy to help you during this time. Visit the forums now to learn more
— OnePlus Support (@OnePlus_Support) March 25, 2020
Akıllı Telefonlar
Telpa’ya verilen konkordato süresi 1 yıl uzatıldı!
Telpa’ya hatırlarsanız geçtiğimiz sene İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat etmiş ve konkordato başvurusunda bulunmuştu. Mahkemede verilen sonuç neticesinde 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmişti.
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Geçtiğimiz günlerde mahkemenin ikinci görüş günü gerçekleşti ve İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce karar tekrardan onandı. General Mobile’ın sahibi olan telefon distribütörü Telpa Telekomünikasyon Ticaret AŞ’ye 1 yıl süreyle ikinci mühlet hakkı mahkeme kararınca onandı.
Daha önce 3 ay geçici mühlet kararı verilmişti
General Mobile 4G ve 5 Plus modelleri gibi Türkiye’de bir dönemler yüksek satış rakamları gösteren cihazlar piyasaya süren şirket konkordato kararı sonucunda 3 ay geçici mühlet kararı uygulamıştı. Kararın verildiği tarihten günümüze 3 ay geçti ve ikinci davada ise 1 yıl süre ile “kesin mühlet” verilmesi yönünde karar çıktı.
Davanın ikinci duruşmasının kararı, aşağıdaki gibi sonuçlandı;
Telpa’ya açılan davanın sebebi bir petrol şirketiydi!
Telpa’nın davasının asıl sebebi, geçmişte petrol şirketiyle yaşadığı birtakım hadiselerden kaynaklanıyor. Alacaklı özel petrol şirketine Samsung ile yaptıkları distribütörlük sebebiyle telefonların teslim edilmesi gerekiyordu. Fakat bu telefonlar olması gerekenden geç teslim edildi. Bunun üzerine şirket Telpa’ya dava açtı ve davaların bir kısmını Telpa’nın lehine sonuçlandı.
Şirketin CEO’su ve davacı Sebahattin Yaman konuyla ilgili geçmişte davayı aktif olarak takip ettiklerini kazandıkları davalar olduğu için de davayı takibi bıraktıklarını belirtmişti. Yakın zamanda yaptıkları açıklamalarda da petrol şirketiyle anlaşmaya oturup uzlaşma yoluna gideceklerini öne sürmüştü.
Fakat görüyoruz ki, firmanın ayrı bir şirketleşme olarak nitelendirdiği ama Telpa’nın geçmişteki açıklamalarında “satın alınma“ya gidildiği belirtilen General Mobile’da bir küçülme süreci yaşanıyor. Şirketin bazı çalışanları işten çıkarılmak zorunda kaldılar. Özellikle bu kişiler, piyasaya çıkardıkları akıllı telefonların tasarım ve piyasaya sürülmesinden sorumlu olan kişilerdi.
Türkiye’de yerli üretim çemberi gittikçe daralıyor. Vestel’in de halihazırda sessiz soluksuz raflara sürdüğü Venüs Z40 modeli de Türkiye’de üretimi gerçekleşmemişti.