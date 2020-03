ABD’den Huawei tarafının çip satın alımlarına limit!

Corona virüsün etkileri tüm hızıyla devam ederken, firmalar kullanıcılarına bazı konularda yardım etmeye çalışıyor. Bu firmalar arasında yer alan realme ve OnePlus da cihazlarının garanti sürelerini uzatma kararı aldılar.

realme ve OnePlus, Corona virüse karşı kullanıcılarına destek veriyor. Dünya genelinde pek çok farklı piyasa kolunu olumsuz etkileyen virüs karşısında ayakta durmaya çalışan firmalar, çözüm yolları arıyorlar. Bu durumdan oldukça fazla etkilenen akıllı telefon piyasası da, üretim ve stok bazlı sıkıntılar yaşıyor. Dünya nüfusunun yarısının neredeyse sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamadığı şu günler akıllı telefon piyasasında yeni sorunlar görülmeye başlandı. O sorunlardan biri de kuşkusuz cihaz garanti süreleri. Firmaların daha önceden satışını yaptığı cihazlara sağladığı garanti sürelerini kullanıcılar, sokağa çıkma yasakları ve bazı diğer sorunlar nedeniyle kullanamamakta. Bu durum karşısın da Huawei garantisi bu dönemde bitmek üzere olan cihazlarının sürelerini 3 aya kadar uzatma kararı aldı. Huawei‘nin ardından realme ve OnePlus aynı yolu izleyerek Mart ve Nisan 2020 tarihleri arasında garanti süreleri bitecek olan cihazlarının garantilerini Mayıs 2020 tarihine kadar uzattı.

Konuyla ilgili olarak bu uzatmalar şu an için sadece Hindistan bölgesinde başlamışken, iki firmanın da bunu dünya geneline yaymayı hedeflediği de gelen bilgiler arasında. Garanti sürelerinin uzadığını Twitter üzerinden açıklayan OnePlus, cihazı tamirde kalan kullanıcıları için yedek cihaz gönderme girişimini başlatmayı düşünüyor. Firma bu sayede kullanıcıları ile iletişimi kaybetmemek ve güven ortamını korumayı hedeflemekte.

By staying home, you and your community stay safe. We’re extending our warranty and updating our returns policy to help you during this time. Visit the forums now to learn more

— OnePlus Support (@OnePlus_Support) March 25, 2020