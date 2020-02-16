ABD Huawei için 45 gün ek süre verdi

Çıkardığı cihazlar kadar ABD ile yaşadığı sıkıntıları ile de gündemden düşmeyen Huawei, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karar ile bir nebze olsun rahatladı.

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ABD 45 gün ek süre verdi!

ABD ile geçen mayıs ayından bu yana sorunlar yaşayan Çinli Huawei firması, önce Google ardından Qualcomm, Intel, Xlink ve Broadcom ile olan ortaklıklarını devam ettirememişti. Bu gelişmeler ışığında bu kavganın ilk meyvesi olan Huawei Mate 30 serisi Google servislerinden mahrum olarak piyasaya çıkmıştı. Ancak Ticaret Bakanlığı, Huawei için olumlu sayılabilecek bir karar aldı. Karara göre Huawei’nin Amerikan şirketleri ile ticari ilişkilerini sürdürebilmesi için 45 gün ek süre verildi. Bu da Huawei için yeni cihazları için alabileceği yeni lisanslar anlamına gelebilir. Şu süreç içinde Mate 30 serisi için Google servislerinin akıbeti ne olacak kesin bir yanıt veremiyoruz. Kesin olan bir konu ise daha önce lisans programında yer alan cihazların güncellemeleri almaya devam edeceği.

Huawei ile yaşanan bu süreç ABD parlamentosunu ikiye bölmüş durumda. Bir kesim Çin ve Huawei ile ticaretin serbestliği ve ilişkilerin devamını desteklerken. Diğer taraf ise Huawei tarafına yöneltilen iddiaların ciddi olduğunu ve bu konuda daha sert adımlar atılmasını istemekte. Tam 45 gün ek süre verilen Huawei için bu süreçte ne yaşanabilir ileride daha net görebileceğiz. Aynı zaman da Çin ile ticari ilişkilerin de nasıl bir duruma evrileceğini merakla beklemekteyiz.