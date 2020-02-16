Akıllı Telefonlar
ABD Huawei için 45 gün ek süre verdi
Çıkardığı cihazlar kadar ABD ile yaşadığı sıkıntıları ile de gündemden düşmeyen Huawei, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karar ile bir nebze olsun rahatladı.
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ABD 45 gün ek süre verdi!
ABD ile geçen mayıs ayından bu yana sorunlar yaşayan Çinli Huawei firması, önce Google ardından Qualcomm, Intel, Xlink ve Broadcom ile olan ortaklıklarını devam ettirememişti. Bu gelişmeler ışığında bu kavganın ilk meyvesi olan Huawei Mate 30 serisi Google servislerinden mahrum olarak piyasaya çıkmıştı. Ancak Ticaret Bakanlığı, Huawei için olumlu sayılabilecek bir karar aldı. Karara göre Huawei’nin Amerikan şirketleri ile ticari ilişkilerini sürdürebilmesi için 45 gün ek süre verildi. Bu da Huawei için yeni cihazları için alabileceği yeni lisanslar anlamına gelebilir. Şu süreç içinde Mate 30 serisi için Google servislerinin akıbeti ne olacak kesin bir yanıt veremiyoruz. Kesin olan bir konu ise daha önce lisans programında yer alan cihazların güncellemeleri almaya devam edeceği.
Huawei ile yaşanan bu süreç ABD parlamentosunu ikiye bölmüş durumda. Bir kesim Çin ve Huawei ile ticaretin serbestliği ve ilişkilerin devamını desteklerken. Diğer taraf ise Huawei tarafına yöneltilen iddiaların ciddi olduğunu ve bu konuda daha sert adımlar atılmasını istemekte. Tam 45 gün ek süre verilen Huawei için bu süreçte ne yaşanabilir ileride daha net görebileceğiz. Aynı zaman da Çin ile ticari ilişkilerin de nasıl bir duruma evrileceğini merakla beklemekteyiz.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5 XL sızdırılmış olabilir!
Geçtiğimiz ay içinde, Google‘ın yaklaşmakta olan orta seviye Pixel telefonundan neler bekleyebileceğimizi ortaya koyan birkaç sızıntı gördük. Google Pixel 5 XL için konuşmak henüz erken de olsa bazı sızıntılar olduğu tahmin ediliyor.
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Google Pixel 5 XL sızıntı tahminleri neler?
Cihazın nasıl görünebileceğine dair ilk görüntüler tahmini olarak elimize ulaştı. Youtuber Jon Prosser‘e göre yaklaşan Pixel 5 XL‘ın iddia edilen ilk görüntüleri şu an bir rapor olarak yayınlandı. Raporda bir 3D render olarak hayal edilen CAD (bilgisayar destekli çizim) bulunuyor. Bulgular hakkında rapor vermeden önce güvenilir bir kaynaktan aldığına emin olmak isteyen Jon Prosser bu kaynağı bulduğunu belirtiyor.
Prosser bu görüntünün üç prototipten biri olduğunu söylüyor. Yani gördüğünüz render Pixel 5 XL olabilir veya olmayabilir kesin değil. Diğer iki prototip ise güncel Pixel telefonların kamera kurulumuna benziyor. Bu render kesinlikle şu anda benzersiz bir tasarıma sahip, Apple ve Samsung‘un dikdörtgen tasarımından sonra Google‘ın bu tarz bir tasarıma gitmesi oldukça iyi bir fikir olacağa benziyor.
Kameralara gelince, elimizdeki görselde 3 kamera olduğu gözüküyor. Birinin ultra geniş açılı kamera olacağı tahmin ediliyor. Google Pixel 4′ün en büyük eleştirilerinden biri ultra geniş açılı kamera olmadan piyasaya sürülmesiydi. Telefonun önden nasıl göründüğüyle alakası ise henüz bir bilgi yok.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 6T, Android 10 güncellemesi aldı!
Uzun zamandır OnePlus 6T için beklenen Android 10 güncellemesi sonunda geldi. T-Mobile verdiği bu güncelleme ile kullanıcıları oldukça memnun etti. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki her zaman olduğu gibi bu geçiş süreci aşamalı bir şekilde gerçekleşecek. Bu nedenle OnePlus 6T‘nizin bu güncellemeyi açması birkaç gün sürebilir. Güncelleme sizlere bir bildirim ile iletilmiş olacak. Şirket, güncellemenin en kısa sürede tüm cihazlara ulaşacağını bildirdi.
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OnePlus 6T güncellemesi neleri içeriyor?
Güncellemenin boyutu 1.6 GB olmak üzere, yüklediğinizde Android 10 ve bunun yanı sıra Aralık 2019 güvenlik güncellemesine sahip olacaksınız. Şubat ortasına geldiğimiz bu dönemde oldukça eski bir güvenlik güncellemesi alması ve Android 10 sürümünün bu kadar geç gelmesi OnePlus adına iyi bir durum değil. Bazı kullanıcılar bu güncellemelerin “aylık” adı altında yapılmasına karşı çıkıyor çünkü eski tarihlerin güncellemeleri yeni geliyor ve bu sloganı kullanmalarını doğru bulmuyorlar.
Bununla birlikte çoğu kullanıcıda yeni bir sürüme geçtiği için memnun gözüküyor. Son olarak OnePlus 6T‘nin değişiklik notlarında “genel hata düzeltmeleri” ve daha gelişmiş bir sistem kararlılığı sunacağı geçiyor. Güncellemenin kodu ise A6013_34_191228 olarak görünüyor. Umarız şirketler eski çıkardıkları telefonlara daha sık ve daha gelişmiş güncellemeler sunarlar ve marka kararlılıklarını korumaya devam ederler.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno3 Pro maketi, Hintli versiyonun bazı özelliklerini sızdırdı!
Oppo yeni akıllı telefonu Reno3 Pro‘yu, 2 Mart‘ta Hindistan‘da tanıtmayı planlıyor. Fakat söz konusu cihaz, geçtiğimiz Aralık ayında Çin‘de tanıtılan modelden biraz farklı olabilir.
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Bu yeni duyurulan versiyonda, ön tarafta derinlik sensörüyle desteklenmiş 44 MP çözünürlükte lens barındıran ikili kamera kurulumu göze çarpıyor. Hintli Reno3 Pro hakkındaki diğer detaylar Oppo tarafından henüz açıklanmadı. Fakat ortaya çıkan cihaz maketlerinden anlaşılacağı üzere arka kısımda dörtlü kamera kurulumuna yer verileceği anlaşılıyor.
Hintli Reno3 Pro’da, Çinli versiyonundan farklı ana kamera olacak
Maketlerin üzerinde yazan bazı teknik özelliklerden en dikkat çekeni, kamerayla ilgili olan kısım. Çin’de duyurulan modeldeki 48 MP ana kameranın aksine Hintli versiyonun maketindeki 64 MP ana kamera yazısı göze çarpıyor. Ayrıca Hintli Reno3 Pro’da 30W VOOC Flash Charge 4.0 desteği bulunacağı yazıyor. Görselde 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamayla geleceği yazsa da bu konu hakkındaki seçenekler henüz doğrulanmadı. Çinli ve Hintli Reno3 Pro benzer özelliklerde gibi gözükse de işlemci kısmında farklılıklar görülebileceği de beklentiler arasında bulunuyor.