ABD’de iPhone kullanan gençlerin oranı %83

iPhone kullanan genç kitlenin sayısı günden güne artıyor. Yatırımcı Piper Jaffrey’in ortaya çıkardığı bir ankete göre ABD’li gençlerin %83’ü, 2019’un bahar ayından beri bir iPhone’a sahip.

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iPhone kullanan gençler alışkanlıklarından vazgeçmek istemiyor

Yaklaşık 8.000 lise öğrencisini kapsayan bu ankete katılan gençlerin %54’ü erkek, %46’sı kadın ve yaş ortalamaları 16.3 olarak belirtiliyor. Aynı zamanda ankete katılan gençlerin %86’sı, bir sonraki akıllı telefonunun iPhone olacağını düşünüyor. Bu verinin 2016 yılında %75 olduğu ve iki sene içerisinde büyük bir artış gösterdiği de belirtiliyor. Bu anket sonuçlarına bakılarak, başta ABD olmak üzere birçok ülkede yaklaşık sonuçlara ulaşılabileceğini ve Apple’ın gençler arasında kullanılan en yaygın akıllı cihazlardan biri olduğunu söylemek mümkün.

Günümüz gençleri arasında yaygınlaşan bu akıllı cihazlarla beraber, Apple’a ait olan iMessage, iCloud, Apple Music gibi uygulamalar ile AirPods ve Apple Watch gibi aksesuarlara aşina ya da oldukça alışkın oldukları anlamına geliyor. Bu durum Apple’ın kullanıcı sürekliliği ve geniş bir kitleye sahip olma avantajlarını elinde bulunduğunu gösterir. Yine aynı ankete göre iPhone kullanıcılarının %27’sinin hali hazırda bir Apple Watch’a sahip olduğunu ve %20’nin ise bu akıllı saati almayı düşündüğü bulgusu da ortaya çıkmış oldu.