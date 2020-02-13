Haber
ABD yönetimi, Huawei için yeni suçlamalar yöneltti!
Çin’e karşı bir ticaret savaşı başlatan Amerika hükümeti, 1 yıldan fazla süredir Huawei hakkında çeşitli soruşturmalar yürütüyor. Casusluk ile suçlanan teknoloji devi hakkındaki yeni iddialar ise soruşturmanın kapsamını genişletecek gibi gözüküyor.
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Amerika, Huawei hakkındaki casusluk suçlamalarını genişletiyor!
ABD hükümeti, bugün yaptığı basın toplantısında Huawei hakkında sürdürdüğü soruşturma kapsamındaki yeni bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Brooklyn federal mahkemesinde açılan yeni iddianame, markanın ABD merkezli 6 teknoloji şirketine şantaj uyguladığını ve ticari sırlar elde ettiğini belirtiyor. Bu durum, yolsuzluk ve şantaja karşı mücadele yasasının (RICO) Huawei tarafından ihlal edildiği anlamına geliyor. Benzer bir durum olarak Motorola ve Nokia da RICO yasasının ihlali gerekçesiyle Uzan Grubu’na dava açmıştı.
Şirkete yöneltilen yeni iddialar bununla da sınırlı kalmıyor. Çinli markanın router kaynak kodları, hücresel anten teknolojisi ve robotik yazılım konusunda veri casusluğu yaptığı belirtiliyor. Ayrıca şirketin Kuzey Kore ve İran gibi ambargo uygulanan ülkelere de teknoloji sattığı, yeni iddianamedeki suçlamalar arasında yer alıyor.
Huawei ve ABD arasındaki sürtüşme, mali işlerden sorumlu genel müdür Meng Wanzhou’nun Aralık 2018’de Kanada’da tutuklanmasıyla başlamıştı. Aynı zamanda markanın kurucusu Ren Zhengfei’nin de kızı olan Wanzhou’nun tutuklanmasından sonra ABD Ticaret Bakanlığı soruşturmayı derinleştirmişti. Meng Wanzhou daha sonra kefalet ile serbest bırakılmış, fakat soruşturmanın kapsamı genişletilerek bir çeşit ticaret ambargosuna dönüşmüştü.
Güvenlik
Akıllı cihazlar bizi dinliyor!
Günümüzde etrafımız tamamen akıllı cihazlar ile çevrili desek yeridir. Peki bu cihazlar bizi ne kadar takip ediyor? Cnet.com üzerinde yayımlanan makalede, pek çok araştırmacının veri sızıntıları ile ilgili çalışmalarına yer verilerek konu ele alındı.
Akıllı cihazlar içine kurduğumuz uygulamaların verilerimize talip olduğu artık bilinen bir gerçek. Fakat bu veriler alınırken verdiğimiz izinlere ne kadar sadık kalındığı büyük bir bilinmez. Araştırmalar izin vermediğimiz halde 1000’den fazla uygulamanın seçimlerimizi göz ardı ederek verilerimizi aldığını gösteriyor. Ortaya çıkan sonuçlar korkutucu düzeyde. Kadın sağlığı ile ilgili bilgi ve takip hizmeti sunan bir uygulamanın bu hassas verileri Facebook vb. firmalar ile paylaşması, reklam amaçlı aramaları engelleyen bir uygulamanın arama verilerimizi analiz firmalarıyla paylaşması gibi ciddi veri hırsızlıkları araştırmacılar tarafından ortaya çıkarıldı.
Yapılan çalışamalarda akıllı cihazlar üzerinden sızan verilerin izleri sürüldü ve kayıt altına alındı. Bu yöntemdeki amaç ise paylaşılan verinin miktarını ve ne ölçüde paylaşıldığını görmekti. Elde edilen veriler ışığında, masum görünen bir hava durumu uygulamasının dahi konumumuzu sadece hava durumunu göstermek amacıyla kullanmadığı, verileri aynı zamanda reklam servisleri ile paylaştığı görüldü.
Uluslararası Bilgisayar Bilimleri Enstitüsü Güvenlik ve Gizlilik Araştırmaları Bölümü yöneticisi Serge Egelman, uygulamaların gizlilik politikalarının anlamsız ve gerçeği yansıtmadığını, gerçekleri öğrenmenin tek yolunun uygulamaları takip etmenin olduğunu belirtti. Bu takip sonunda, verilerin çoğu zaman reklam servisleri ile paylaşıldığını farkettiklerini fakat paylaşımın bununla sınırlı kalmadığını ve devlet birimlerine dahi gönderilebildiğini sözlerine ekledi. Paylaşılan veriler arasında IMEI, WiFi MAC adresi, SIM kart seri numaraları, konum ve arama bilgileri bulunuyor. Araştırmacılar bu çalışmalar ile akıllı cihazlar üzerinden yapılan veri takibinin ne kadar ciddi seviyelere ulaştığına ışık tutmayı amaçlıyor ve endişelerini dile getiriyorlar.
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Kullanıcı olarak ne gibi önlemler alabiliriz?
Bu konuda kullanıcı olarak yapabileceklerimizin çok sınırlı olmasına rağmen öncelikle akıllı cihazlarımızda bulunan güvenliksiz uygulamaları tespit etmemiz gerekiyor. Şuan için bu konuda en kolay yol olarak haberimize konu olan araştırmanın sahipleri tarafından başlatılan bir girişim olan AppCensus’u önerebiliriz. AppCencus uygulama veri tabanını bize ücretsiz olarak sunarak, aramalar yapmamıza ve veri sızdıran uygulamalar hakkındaki analizlere ulaşmamızı sağlıyor. Veri sızdıran uygulamları tespit etmemiz sonrası uygulamayı akıllı cihazınızda tutup tutmamak elbette ki sizin kararınız. Konu hakkında daha ayrıntılı bilgiye blog.appcensus.io üzerinden ulaşabilirsiniz.
Diğer
OPPO, Survivor 2020 yarışmasının ana sponsoru oldu!
OPPO, milyonlarca izleyicinin beklemiş olduğu Survivor 2020 yarışmasının ana sponsoru oldu. Yeni Survivor, “Ünlüler ve Gönüllüler” konseptli olarak yayınlanacak.
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Son dönemde özellikle kamera teknolojileri ile dikkat çeken akıllı telefon markalarından biri haline gelen OPPO, yaptığı reklam kampanyalarının ardından sponsorluk çalışmalarına da hızlı başladı.
OPPO, TV8 kanalında Acun Ilıcalı’nın sunumuyla yapılan Survivor yarışmasının yeni dönemde ana sponsoru olacak. OPPO’nun sunduğu Survivor 2020, 16 Şubat Pazar akşamı Ünlüler – Gönüllüler formatıyla ekrana gelecek.
Yenilikçi kamera ve fotoğraf teknolojileri ile kullanıcılarına ilham veren ve onları kendi yeteneklerini keşfetmeye davet eden OPPO, her biri farklı yeteneklere sahip yarışmacıların kıyasıya mücadele edeceği “Survivor Ünlüler- Gönüllüler” macerasının en büyük destekçilerinden olacak.
OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou: “Milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Survivor yarışmasına ana sponsor olduğumuz için çok mutluyuz”
Yeni sponsorluk anlaşmasını hakkında bir açıklama yapan OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, şunları söyledi:
“OPPO olarak küresel akıllı telefon pazarının lider markalarından biriyiz. 2019 yılında girdiğimiz Türkiye pazarında kısa sürede çok sevildik ve yüzde 10 pazar payına ulaşarak en çok ilgi gören akıllı telefon markalarından biri haline geldik.
Kullanıcılarla yakaladığımız bu bağı daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu nedenle reklam kampanyalarının yanı sıra sponsorluk yatırımlarına da ağırlık vermek istedik. OPPO’nun geleneğinde her zaman ses getiren adımları atma alışkanlığı vardır.
Sponsorluk çalışmalarında da aynı strateji uyguluyoruz. En değerli ve en etkili etkinliklerin, organizasyonların veya kurumların sponsoru oluyoruz. Survivor yarışmasını da bu kapsamda değerlendiriyoruz.
Milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Survivor yarışmasına ana sponsor olduğumuz için çok mutluyuz. Bu sponsorluğun markamıza çok önemli katkılar yapacağına inancımız tam.”
OPPO’nun sunduğu “Survivor Ünlüler- Gönüllüler” macerası, 16 Şubat Pazar akşamı saat 20.00’de TV8’de başlayacak.
Akıllı Telefonlar
İşte Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro teknik özellikleri!
Xiaomi‘nin bu sene çıkaracağı amiral gemisi telefonlarından Mi 10 ve Mi 10 Pro‘nun özellikleri belli oldu. Bugünlerde tanıtılmasını beklediğimiz cihazların, amiral gemisi telefonların oluşturduğu rekabete dahil olup olamayacağı belli oldu.
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Xiaomi Mi 10 Pro teknik özellikler
Mi 10 serisinin en kuvvetli telefonu olarak ortaya çıkan cihaz, arka panelde tam dört kameraya yer veriyor. Bunlardan ana kamerada 108 MP‘lik sensör bulunuyor. Diğer üç kamerada ise sırasıyla 10x hibrit yakınlaştırmaya sahip tele foto lens, 12 MP‘lik portre çekim için 2x tele foto lens ve 20 MP‘lik geniş açı kamera özellikleri yer almakta. Aynı zamanda cihazın 8K video çekimi de yapabildiği gelen bilgiler arasında. Karşımıza çıkan bir diğer teknik özellik ise cihazın RAM ve depolama kısmında üç farklı kombinasyonda geleceği. Bunlar sırasıyla, 8 GB RAM/256 GB (715$), 12 GB RAM/256 GB (787$) ve 12 GB RAM/512 GB (860$) depolama seçenekleri olarak bizi karşılıyor. Gücünü Snapdragon 865‘ten alan cihaz, 4500 mAh pil kapasitesi ile güçlü bir batarya deneyimi sunacağa benziyor. Hızlı şarj konusunda ise oldukça iddialı olan cihaz 50 W‘lık gücü bizlere sunuyor. Delikli ekran teknolojisini göreceğimiz cihaz, 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekrana sahip olacak.
Peki Mi 10 teknik özellikleri neler?
Abisi sayılabilecek Mi 10 Pro ile neredeyse aynı özellikleri bünyesinde tutan Mi 10, depolama ve kamera konusunda bazı farklılıklarla karşımıza çıkıyor. Dört kameraya sahip olacak Mi 10, ana kamerasında 108 MP‘lik sensöre yer veriyor. Ancak kalan üç kamerası Mi 10 Pro‘dan farklı olan cihazın diğer kameraları sırasıyla, 2 MP tele foto lens, 2 MP makro çekim ve 13 MP‘lik geniş açı olarak belirtiliyor. Depolama kısmında ise abisi gibi üç farklı seçeneği bulunan cihaz, özellik bakımından daha düşük kombinasyonlar barındırıyor. 8 GB RAM/128 GB (572$), 8 GB RAM/256 GB (615$) ve 12 GB RAM/256 (673$) seçenekleriyle gelecek cihazlar aynı Mi 10 Pro gibi gücünü Snapdragon 865‘ten almakta. Aynı şekilde 6.67 inç AMOLED ekran ile birlikte gelecek. Pil konusunda ise Mi 10 Pro’dan daha yüksek kapasiteye sahip. Tam olarak 4780 mAh pil ile gelecek cihaz hızlı şarj konusunda ise 3o W‘lık bir performans vaat ediyor.
Normal takvimde Barselona‘da düzenlenecek Dünya Mobil Kongresi‘nde tanıtılması beklenirken, etkinliğin iptali sonrası sunumun akıbeti ne olacak açıklama yapılmadı. Mi 10 ve Mi 10 Pro‘nun 23 Şubat‘ta çıkması bekleniyordu.