Ticaret yasaklarıyla beraber iyice gerilen ABD ve Çin arasındaki ipler, geçtiğimiz günlerde yaşanan “Casus Balon” olayı ile kopma düzeyine geldi. Amerikan ordusuna ait jetler, birkaç gün önce ABD hava sahasında dolaşan bir gözetleme balonunu ülkeden çıkmasına ramak kalmışken tespit etti. Ancak hava aracının enkazının vatandaşlara zarar verebileceği gerekçesiyle donanımın etkisiz hale getirilmesi için güvenli bir yere ulaşması bekleniyordu. Sonunda beklenen oldu ve hava aracı kontrollü şekilde vurularak okyanusa düşürüldü!

Diğer Ülkelerde de Casus Balon Alarmı Verildi!

Casus Balon olayı hakkında ABD Savunma Bakanlığı, ABD hava sahasında izinsiz dolaşan bu aracın başkan Biden’ın emriyle ABD savaş uçakları tarafından etkisiz hale getirildiğine dair bir açıklama yayınladı.

ABD Savunma Bakanlığı, bu hava aracını “yüksek irtifa gözetleme balonu” olarak tanımlıyor ve başkanın Çarşamba günü erken saatlerde bu aracın vurulmasına izin verdiğini söylüyor. Ancak ordu, balonun kendisinden ya da onu imha etmek için kullanılan mühimmattan kaynaklanan enkaz nedeniyle ABD vatandaşları için risk oluşturmadan bunun yapılamayacağına karar vermiş.

Sonuç olarak ordu, balonun artık karada risk oluşturmayacak kadar açılmasını bekledi ve ABD karasularına düşecek kadar yakın olunca bu donanım etkisiz hale getirildi. Ancak donanımın kritik bazı parçaları hala çalışır durumda ve ABD’den yetkililer bu donanımı derinlemesine inceliyor.

Bu donanımın zarar görmeden etkisiz hale getirilmesinde komşu ülke Kanada’nın da payı var. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kanada’ya iki ülkenin işbirliğine dayalı Kuzey Amerika savunma örgütü NORAD aracılığıyla balonun izlenmesi ve durdurulmasına yardımcı olduğu için teşekkür etti.

Bu yükseklikten okyanusa düştükten sonra casus balon çalışmaya devam etse de ciddi bir istihabarat bilgisi sağlayamayacağı düşünülüyor. Yine de donanımın detaylı şekilde incelendiğini söyleyelim.

Her ne kadar bu balonun Çin’e ait olduğu düşünülse de, bunun kesin olmadığını söyleyelim. Ancak üst düzey bir Pentagon yöneticisi, bu hava aracının “Çin’e ait olduğuna dair çok yüksek bir inanca” sahip olduğunu söyleyerek bir bakıma bu hava aracının Çin’e ait olduğunu doğrulamış oldu.

Casus Balon olayı ABD’de yaşanmış olsa da, başka ülkelerden de benzer raporlar gelmeye başladı. Geçtiğimiz gün Kanada semalarında süzülen bir casus balona dair haberler geldi. Kanada yönetimi, ülkenin hassas bilgilerini yabancı istihbarat tehditlerinden korumak için gerekli tüm önlemleri almaya devam ettiğini ifade etti.

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Bu durum, ticaret savaşlarıyla beraber iyice gerilen ABD ve Çin arasındaki hattı iyice gerdi. İncelemeler sonucu bu balonun Çin’e ait olduğu tespit edilirse dünya gündemini zor günler bekleyecek.