ABD, Telekomünikasyon Devi China Unicom’u Casusluk Endişeleri Nedeniyle Yasakladı!

China Unicom, “önemli” ulusal güvenlik ve casusluk endişeleri nedeniyle ABD’den yasaklanan en son Çinli telekomünikasyon devi oldu. Federal İletişim Komisyonu (FCC), şirketin Amerikan biriminin ABD’de faaliyet gösterme yetkisini oybirliğiyle iptal ettiğini söyledi.

Firma, 60 gün içinde Amerika’da telekomünikasyon hizmetleri vermeyi bırakmak zorunda.

Duyuru, daha büyük rakibi China Telecom’un ABD’de faaliyet gösterme lisansını ekim ayında iptal etmesinin ardından geldi.

FCC başkanı Jessica Rosenworcel, “Çin devletine ait taşıyıcıların telekomünikasyon ağlarımızın güvenliği için gerçek bir tehdit oluşturduğuna dair artan kanıtlar ve bununla birlikte artan bir endişe var” dedi.

China Unicom verdiği demeçte, Amerikan biriminin “ilgili ABD yasa ve yönetmeliklerine uyma ve son yirmi yılda müşterilerinin güvenilir bir ortağı olarak telekomünikasyon hizmetleri ve çözümleri sunma konusunda iyi bir sicile sahip olduğunu” söyledi. “China Unicom (Hong Kong) Limited, durumun gelişimini yakından takip edecek” diye ekledi.

Çinli teknoloji ve telekomünikasyon firmaları, son yıllarda ABD yetkilileri tarafından ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle hedef alındı. Kasım ayında başkan Joe Biden, güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen şirketlerin yeni telekomünikasyon ekipmanı lisansları almasını engelleyen yasayı imzaladı.

Güvenli Ekipman Yasası uyarınca, FCC artık tehdit oluşturduğuna karar verilen şirketlerden gelen başvuruları incelemeyecek. Bu, Huawei, ZTE ve diğer üç Çinli şirketin ekipmanlarının ABD telekomünikasyon ağlarında kullanılamayacağı anlamına geliyor.

Yine kasım ayında ABD hükümeti, ulusal güvenlik ve dış politika endişelerini öne sürerek sınırlı ticaret listesine bir düzine Çinli şirket daha ekledi. Washington, bazı firmaların Çin ordusunun kuantum hesaplama programını geliştirmeye yardım ettiğini söyledi.

Ekim ayında Washington, China Telecom’un ABD lisansını da ulusal güvenlik endişelerini öne sürerek iptal etti. ABD’li yetkililer, Çin hükümetinin şirket üzerindeki kontrolünün kendisine “ABD iletişimine erişme, depolama, kesintiye uğratma ve/veya yanlış yönlendirme” fırsatı verdiğini söyledi. Bunun da “ABD’ye karşı casusluk ve diğer zararlı faaliyetlerde bulunmasına” izin verebileceğini söylediler.

2019’da Çin’e ait telekomünikasyon devi China Mobile’ın da ABD lisansı iptal edildi.