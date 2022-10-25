ABD, iki Çin vatandaşını büyük bir telekomünikasyon şirketine yönelik federal bir soruşturmayı engellemek için binlerce dolar nakit ve mücevher ödemekle suçladı. Savcılara göre, iki adam soruşturmaya müdahale etmeye yardımcı olması için bir ABD kolluk kuvvetini istihbarat varlığı olarak işe almaya çalıştı. Ancak yetkili, FBI için çifte ajan olarak çalışıyordu. Diğer iki casusluk davasında da 11 Çin vatandaşı daha suçlananlar arasında.

Suçlama belgelerine göre, Gouchun He ve Zheng Wang olarak tanımlanan iki adam, bir ABD kolluk görevlisiyle ilişki kurmaya çalıştı. Adamlar, tanıklar, kanıtlar ve olası suçlamalar dahil olmak üzere soruşturmanın ayrıntılarını istedi. Ayrıca yetkiliden deneme stratejisi toplantılarını gizlice kaydetmesini istediler.

Şirketin adı belgelerde ya da Başsavcı Merrick Garland tarafından düzenlenen bir basın toplantısında yer almazken, ABD medyası soruşturmaya aşina olan kaynaklara atıfta bulunarak şirketin Çin merkezli teknoloji devi Huawei olduğunu bildirdi. ABD’li yetkililer şirketi tanımlamayı reddetti.

Garland, “Bu, ÇHC (Çin Halk Cumhuriyeti) istihbarat görevlilerinin, ÇHC merkezli bir şirketi hesap verebilirlikten korumak ve yargı sistemimizin bütünlüğünü baltalamak için yaptığı korkunç bir girişimdi.” dedi.

İki casus, şirket yetkililerini suçlama ve tutuklama planını tartıştığı iddia edilen tek bir sayfanın – “gizli” olarak işaretli bir fotoğrafı için 41.000 dolar Bitcoin de dahil olmak üzere resmi on binlerce dolar nakit ve mücevher ödedi. Garland gazetecilere verdiği demeçte, sözde casuslar tarafından bilinmeyen, ABD’li yetkilinin FBI adına çalıştığını ve sahte belgeler ilettiğini söyledi.

New Jersey’deki ayrı bir davada, dört kişi – üç sözde istihbarat ajanı dahil – mevcut ve eski ABD yetkililerini işe almak için sahte bir düşünce kuruluşu kullanmakla suçlandı. Garland’a göre, şüpheliler teknolojiyi tedarik etmeyi ve Çin’e göndermeyi umuyorlardı.

Ek olarak, yedi Çin vatandaşı, vatandaşlığa kabul edilen bir ABD vatandaşını Çin’e dönmeye zorlamaya çalışmakla suçlandı. Bu zanlılardan ikisi de gözaltında. Garland’a göre, Çin hükümeti kurbanın yeğenini tehditleri iletmek için Çin’den seyahat etmeye zorladı. Ona “geri dönmenin ve teslim olmanın tek çıkış yolu olduğunu” söyledi ve kurbanın oğlunun evine ajanlar gönderdi. Garland, “Mağdur Çin’e dönene kadar tacizlerinin durmayacağını açıkça belirttiler.” dedi.

Savcılar, geçen yıl Çin casusları olduğu iddia edilen kişilere karşı benzer suçlamalarda bulunarak onları ABD vatandaşları ve sakinleri üzerinde nüfuz kurmaya çalışmakla suçlamıştı.