ABD Kongresi, Kripto Para Vergilerini İçeren Altyapı Yasasını Geçirdi

ABD Kongresi, çeşitli iyileştirmeler için fon topladıkları yeni altyapa yasasını meclisten geçirdi. Yeni yasaya Başkan Biden tarafından onay verilmesi halinde yeni kripto para vergileri ABD’de toplanmaya başlanacak. Vergiler, kripto para hizmetleri sağlayan Coinbase gibi firmalardan alınacak.

Kongre, toplamda 1.2 trilyon dolarlık yeni altyapı yasasına onayı verdi. Ağustos aylarında senatoda tartışılmaya başlanan ve iki partinin de onayıyla oluşturulan altyapı yasası o zamanlar senatodan geçerek kongreye sunulmuştu. Kongre de Amerika’nın altyapısının iyileştirilmesi için çeşitli fonlar oluşturulan yeni altyapı yasasına onayı verdi. Yasa, artık Başkan Joe Biden’ın önünde.

Kongreye sunulan ve kripto paralar için tarihi bir değişikliği getiren yasa, son oylamada 228 oya karşılık 206 oyla kabul edildi. Amerikan Başkanı Joe Biden bu altyapı yasasını onaylarsa, Amerikan Gelir İdaresi (IRS), yalnızca kripto alanındaki vergilerden 28 milyar dolar toplayabilecek. Vergiler ilk aşamada ABD’de kripto hizmeti sağlayan hizmetlerden alınacak gibi gözükse de kripto para kullanıcılarına da bu vergilerin yansıtılması bekleniyor.

Yasaya göre Coinbase gibi kripto para alım satım platformları “aracı” tanımı altına girecek ve bünyesinde gerçekleşen bütün alım satım işlemlerini IRS’e bildirmekle sorumlu olacak. Aracılar, 1099 numaralı formu doldurarak müşterilerinin adreslerini ve isimlerini belirtmek durumunda. Hükümetin düşüncesine göre ise bu raporlama gerekliliklerinin bir sonucu olarak kripto alanından altyapı çalışmaları için ekstra 28 milyar dolarlık bir vergi toplanacak.

Yasa taslağının oluşturulduğu dönemde, kripto şirketleri aracı tanımına sokuldukları için sahip oldukları endişeleri birleşerek duyurmuştu. Liberal olmayan bir bakış açısıyla olaylara bakıldığında, bu tanımın kripto para madencilerini, onaylayıcılarını ve hatta kripto para cüzdan şirketleri ile merkeziyetsiz uygulama geliştiricilerini bile kapsayabileceği bildirildi. Kripto dünyasının merkeziyetsizliğin getirdiği geniş anonimlik düşünüldüğünde, bu yasa ile gelen isteklerin ve gerekliliklerin sağlanamayacağı apaçık bir gerçek olarak görülüyor.

Meclisin, bu yasanın kripto vergileri kısmına karşı çıkan veya daha ılımlı bir değişiklik isteyen bir çok senatörü, kripto endüstrisini ve kripto yatırımcılarını görmezden gelmesi ise art niyet olarak yorumlandı. Kripto paralara ne gibi vergilerin, gerekliliklerin geleceği, merkeziyetsiz uygulamaların bu gerekliliklere nasıl ayak uyduracağı, küçük madencilerin bile bir şirketmiş gibi bu formları doldurup doldurmaması gerektiği ki madencilerin teknik olarak bir müşterisi yok, kripto para yatırımcılarına ek komisyonlar uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor.