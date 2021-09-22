Akıllı Telefonlar
ABD Honor’u Kara Listeye Almayı Düşünüyor
Huawei şu anda Beyaz Saray ile olan savaşı kaybediyor. Şirket akıllı telefon üretim pazarından kaybolmadı ancak pazar payı düştü ve artık diğer rakiplerine göre büyük bir rakip olarak görülmemeye başladı. Huawei, Honor markasını kendisine olan yaptırımlardan kurtarmak ve çalışmalarına devam edebilmesi için satması başardığı en önemli olaylardan birisi. Gerçek paralarla yapılan bu satış işlemi, anlaşmanın resmi olduğunu ve şirketin Honor üzerindeki kontrolünü bıraktığını gösteren bir girişimdi.
Honor, ABD yaptırımlarından çıktı ama Amerikalı yetkililerin gözünden kaybolmadı. Bazı politikacılar hala şirketi potansiyel bir tehdit olarak görmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devleti’nin büyüklüğünden dolayı, bazı politikacıların ve senatörlerin hala Honor’u yaptırımlar listesine geri getirilmesi hakkında mesajlar gelmeye başladı ve onu da “kara listeye” dahil etme sorununu başlattı.
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Ancak politikacılar ve iktidardakilerde bir fikir birliği yok. Washington Post’a göre, Enerji Bakanlığı ve Pentagon, Honor’un yaptırımlar listesine geri getirilmesinden yana. Oysa Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı böyle bir adıma karşı. Trump döneminde Çinli teknoloji şirketleriyle iş yapma hakkında tartışmaların Biden yönetimi sırasında da devam ettiğini gösteriyor. Nihai kararın ne olacağı belli değil. Büyük olasılıkla, nihai karar büyük ölçüde Amerika Birleşik Devleti Başkanı John Biden’ın bu konudaki tutumuna bağlı olacak.
Honor, Çin’de Xiaomi ve Apple’den Sonra En Büyük Üçüncü Akıllı Telefon Üreticisi Oldu
CINNO Research, Çin’deki akıllı telefon pazarına ilişkin analizinin sonuçlarını yayınladı. Elektronik üreticisi Huawei’den kısa süre önce aldığı bağımsızlık kararından sonra, Temmuz ayında 4 milyon cihaz satarak ve Xiaomi (3,9 milyon) ve Apple’ı (3 milyon) geride bırakarak ilk üç yerel lider arasına girdiği ortaya çıktı. Liderlik pozisyonu 5,6 milyon akıllı telefon satan Oppo’ya ait ve onu 5,3 milyon ile Vivo takip ediyor.
Ayrıca Çin pazarında şirketler, 23 milyonu beşinci nesil bağlantıya sahip olmak üzere yaklaşık 29 milyon akıllı telefon sattı. Bu satışlar ile toplam satış oranı %28,6 arttı ve 5G pazarı %79,6 büyüdü. Aynı zamanda Çin’deki toplam akıllı telefon sayısı 400 milyon adede ulaştı. Bu sayı Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa’daki herhangi bir türdeki telefon kullanıcılarının sayısından daha fazla.
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